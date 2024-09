SAÚDE

Veja como exercícios de yoga podem aliviar os sintomas de TDAH

Especialistas explicam como a prática pode melhorar a qualidade de vida de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

Portal Edicase

Publicado em 7 de setembro de 2024 às 15:00

Praticar yoga regularmente pode ajudar a aliviar os sintomas do TDAH (Imagem: Look Studio | Shutterstock) Crédito:

O yoga, uma técnica indiana caracterizada pela união entre exercícios, meditação, relaxamento e controle respiratório, oferece inúmeros benefícios para a saúde física e mental, como combate a inflamação, alívio das dores, melhora no condicionamento muscular e diminuição do estresse e da ansiedade.

“O yoga é um esporte. No cérebro, temos várias áreas que se ativam com determinados movimentos e posturas. Somos uma sociedade sedentária e nossas atividades normalmente não demandam grandes esforços físicos. A grande variedade de posturas no yoga estimula a produção de neurotransmissores e ativação cerebral”, comenta o Dr. Júlio Cézar Reis, psiquiatra do instituto Suassuna.

Contudo, uma das vantagens pouco conhecidas da prática é em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Estudos nacionais e internacionais, realizados com crianças, revelaram que o yoga pode aliviar os sintomas do transtorno. A seguir, veja mais sobre o tema:

Como os exercícios de yoga ajudam a aliviar sintomas de TDAH ?

O TDAH é um transtorno neurobiológico crônico caracterizado pela desatenção, agitação e impulsividade. “A falta de atenção caracteriza-se, na verdade, por uma dificuldade de manter intencionalmente a atenção em um alvo específico, chamada atenção voluntária”, detalha o Dr. Júlio Cézar Reis.

Já a inquietação, segundo o médico, “é melhor definida como agitação psicomotora, porque em algumas pessoas pode predominar no campo motor e em outras no campo psíquico. A impulsividade se refere a dificuldade de se inibir. A dopamina no córtex pré-frontal está relacionada a nossa capacidade de nos inibirmos. O córtex pré-frontal é fundamental para nos regularmos e inibirmos comportamentos inadequados socialmente”, acrescenta o psiquiatra.

Prática promove a autoconsciência corporal e mental

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, mestre em Psicologia e PhD em Neurociências, os exercícios de yoga melhoram o foco e a concentração por meio de técnicas de respiração (pranayama) e posturas (asanas), pois estas treinam o cérebro para se concentrar e manter o foco. A prática também promove a autoconsciência corporal e mental, ajudando a identificar e a controlar os impulsos e as agitações.

O yoga também reduz a agressividade e o esquecimento – sintomas secundários do transtorno. Isso ocorre porque a atividade promove o “relaxamento, equilíbrio emocional e mental, resiliência, paciência, centramento e foco no momento presente”, revela a instrutora de yoga Fernanda Raiol.

Por fim, segundo Patrícia Galan, professora de yoga na rede Evoque Academia, a prática também favorece a socialização, refina a coordenação motora e melhora o sono, fatores importantes para o bem-estar de todos, especialmente de pessoas com TDAH.

Grupos beneficiados

Embora o Yoga ajude diferentes grupos com TDAH, os adultos e as crianças são os mais beneficiados. De acordo com Francisco Kaiut, professor de yoga, quiropata e terapeuta natural, os adultos têm mais controle sobre os seus corpos e mentes, o que faz com que as melhoras sejam notadas rapidamente. Por sua vez, quando a prática é iniciada cedo, as crianças conseguem desenvolver precocemente as habilidades de autorregulação.

Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas, mas a melhora significativa pode levar meses (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock) Crédito:

Com qual frequência deve-se praticar yoga?

Para colher os benefícios, Francisco Kaiut diz que a frequência recomendada para a prática de yoga é de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos adaptadas à capacidade de cada indivíduo. “Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas de prática regular, mas a melhora significativa pode levar meses. A consistência é fundamental para alcançar resultados duradouros”, acrescenta.

Hábitos e tratamentos que devem acompanhar a atividade

Além da prática de yoga, para uma redução significativa dos sintomas do transtorno, é preciso investir em hábitos saudáveis. “No tratamento do TDAH, é fundamental evitar os exageros no consumo de cafeína, ter uma alimentação adequada e balanceada, evitando processados, evitar o tabagismo, as bebidas alcoólicas e o uso de drogas. No campo da atividade física, os exercícios aeróbicos e, em particular, as atividades coletivas, como o futebol, são benéficas como treinos de habilidades”, pontua o Dr. Júlio Cézar Reis.