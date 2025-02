saúde

Veja os benefícios do ovo para quem pratica esportes

Especialista explica o impacto do alimento no desempenho esportivo e na recuperação muscular

Portal Edicase

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 16:00

O ovo é uma fonte de proteína de alta qualidade e composta por todos os aminoácidos essenciais Crédito: Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

A alimentação tem um papel decisivo no rendimento esportivo, influenciando diretamente o desempenho e a recuperação muscular. NoDia do Esportista, celebrado em 19 de fevereiro, é fundamental destacar a importância de escolhas nutricionais que favorecem a energia, a força e a resistência. Entre os alimentos que mais se destacam nesse cenário, o ovo se firma como uma opção completa e acessível, amplamente recomendada para quem busca cuidar da saúde. >

“O ovo é uma fonte de proteína de alta qualidade, composto por todos os aminoácidos essenciais, o que garante um alto valor nutricional e biodisponibilidade. Além disso, ele contém boas gorduras, como as mono e poli-insaturadas, que fornecem energia. Essas características fazem do ovo um alimento fundamental para a recuperação muscular , especialmente após exercícios físicos intensos”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. >

O ovo contém leucina, que promove a síntese proteica, e estudos mostram que seu consumo integral mantém elevada essa síntese por várias horas, o que pode estar relacionado à composição do alimento. Acompanhe a seguir e descubra como o ovo pode ser um grande aliado na sua rotina! >

Quantidades de ovo para diferentes perfis de esportistas

Segundo Lúcia Endriukaite, a quantidade ideal de ovos consumidos diariamente depende das necessidades proteicas individuais, que variam conforme o tipo de esporte, o nível de treino e os objetivos pessoais, como ganho de massa muscular, manutenção de peso ou perda de gordura . >

“Atletas, dependendo do esporte e do nível de atividade, podem precisar de 1,5 até 3 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Como cada ovo grande contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína, o consumo de 2 a 3 ovos por dia pode contribuir com alimentação equilibrada e variada para atingir a ingestão proteica diária. É importante lembrar que a gema, rica em nutrientes, não deve ser desperdiçada”, destaca Lúcia Endriukaite. >

O consumo de ovos ajuda a manter a energia e a garantir o bom funcionamento muscular Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O ovo auxilia na energia e resistência dos esportistas

Escolher os alimentos certos faz toda a diferença na performance esportiva. “A alimentação equilibrada, ajustada às necessidades do atleta, é crucial para aumentar os níveis de energia e resistência”, afirma a nutricionista. Segundo a profissional, ele “contribui com nutrientes essenciais, como proteínas , gorduras, vitaminas lipossolúveis, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, selênio e zinco, que são fundamentais para manter a energia, combater a fadiga e garantir o bom funcionamento muscular”. >

Desmistificando os mitos sobre os ovos

A nutricionista Lúcia Endriukaite desmistifica mitos comuns sobre o consumo de ovos. “Por muitos anos, o ovo foi injustamente associado ao aumento do colesterol, mas pesquisas recentes mostram que ele tem pouco impacto nos níveis de colesterol no sangue da maioria das pessoas. Além disso, a gema é rica em nutrientes e deve ser consumida para aproveitar seus benefícios, incluindo vitaminas lipossolúveis, minerais e carotenoides que ajudam na saúde e no desempenho”. >

Custo-benefício imbatível

Quando comparado a outros alimentos ou suplementos populares na dieta esportiva, o ovo se destaca por ser uma opção prática, barata e versátil. “Embora os suplementos proteicos possam fornecer uma dose mais concentrada de proteína, o ovo oferece uma variedade de nutrientes de fácil acesso e preparo, sendo uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável e acessível”, conclui Lúcia. >