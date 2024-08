Edicase Brasil

Veja por que descansar aos domingos é essencial para a saúde

É um dia em que temos a chance de desacelerar, restaurar as energias e ainda ouvir o que se passa na mente e no coração

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 06:35

Períodos de desaceleração e lazer são essenciais para a saúde mental e física (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

Sabe aquele domingo em que até o dia descansa de si mesmo debaixo das cobertas – esquivando-se das geladas frestas entre o outono e o inverno – e você tem certeza (ou será impressão?) de que os problemas se apagaram? Em manhãs que começam ao meio-dia, o corpo desperta com aquela sensação de renovada jovialidade e os olhos inchados de serenidade. O que será isso? Fuga? Descanso? É bom? É ruim?

Estudos mostram que períodos de desaceleração e lazer são essenciais para a saúde mental e física. Eles ajudam a reduzir os níveis de estresse e a restaurar as energias, promovendo um equilíbrio necessário entre vida profissional e pessoal. O cérebro também precisa de momentos de pausa para processar informações, consolidar memórias e fomentar a criatividade. Portanto, o descanso dominical é mais que uma fuga: é uma necessidade biológica.

Domingo de descanso

A origem do conceito de um dia de ócio semanal na cultura ocidental parece ter sido traçada a partir do Shabat (ou Sabbath), o sábado judaico, no qual se permite descanso e culto desde os tempos bíblicos. Pois, de acordo com essa tradição, Deus descansou no sétimo dia após a criação do mundo. O cristianismo reinterpretou e adaptou a prática.

Nos primeiros séculos após Jesus, os cristãos começaram a observar o domingo como um marco sagrado, principalmente em honra à ressurreição do Cristo, que, segundo o Novo Testamento, ocorreu num domingo. Esse dia passou a ser conhecido como “Dia do Senhor” ( Dominica , em latim), que em algum momento virou “domingo” em português e outras línguas latinas.

Momentos de tranquilidade nos permitem ouvir nossos pensamentos e sentimentos sem a interferência do caos cotidiano (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Uma pausa no caos

Ao longo dos séculos, a observância do domingo como um dia de folga e culto se consolidou em muitas sociedades ocidentais, influenciando a estrutura da semana de trabalho e os calendários sociais. Devido às lutas trabalhistas, essa pausa uniu três instâncias: o valor do descanso , do sagrado e do direito de todo trabalhador.

O coração, por outro lado, talvez responda de forma mais poética. Momentos de tranquilidade nos permitem ouvir nossos próprios pensamentos e sentimentos sem a interferência do caos cotidiano. É um tempo para a introspecção , para valorizar as pequenas coisas do dia a dia e para experimentar uma paz que, em meio à correria da semana, pode parecer inalcançável. No fundo, tanto a ciência quanto o coração concordam que precisamos desses intervalos para nos manter inteiros e até joviais.

Por Kaká Werá – revista Vida Simples