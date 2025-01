saúde

Veja quais são as principais alergias de verão e como preveni-las

Imunologista compartilha orientações valiosas para você aproveitar a estação sem desconforto

Alergias comuns no verão

Segundo a Dra. Brianna Nicoletti, as alergias mais frequentes no verão são dermatológicas. “O calor excessivo e a transpiração facilitam o surgimento de urticária, alergias de contato e até mesmo irritações causadas por produtos, como protetores solares e cosméticos. Além disso, picadas de insetos, como pernilongos e formigas, podem desencadear reações alérgicas em pessoas mais sensíveis”, explica.

Como prevenir alergias no verão?

O que fazer em caso de alergia?

Se, mesmo com os cuidados, surgirem sinais de alergia, como coceira, vermelhidão ou inchaço, a recomendação é agir rapidamente. “Evite coçar a área, pois isso pode agravar a reação. Lave a pele com água fria e sabão neutro para remover possíveis agentes irritantes. Se a reação persistir, procure um médico para avaliação e, se necessário, uso de medicamentos, como anti-histamínicos ou pomadas tópicas”, orienta a especialista.

Cuidados para evitar alergias respiratórias

Embora as alergias respiratórias sejam menos comuns no verão, podem ocorrer devido à exposição a ácaros ou ao ar condicionado mal higienizado. “É importante limpar regularmente os filtros dos aparelhos de ar condicionado para evitar crises alérgicas, principalmente em pessoas sensíveis”, acrescenta a Dra. Brianna Nicoletti.

Com as orientações certas e cuidados preventivos, é possível minimizar os riscos de alergias no verão e aproveitar a estação mais quente do ano com saúde e tranquilidade. Afinal, um verão bem planejado é garantia de diversão e bem-estar para todos.