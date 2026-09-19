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Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder

Professor de Educação Física explica como sair do sedentarismo sem transformar a busca por resultados em uma corrida contra o relógio

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder
Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder Crédito: Imagem gerada pela IA

Setembro marca a contagem regressiva para o Verão e, para muita gente, também representa o momento de colocar em prática a promessa de adotar uma rotina mais ativa. Seja para quem nunca frequentou uma academia ou para quem está há algum tempo longe dos exercícios, especialistas alertam que a proximidade da estação não deve transformar a atividade física em uma corrida para alcançar resultados rápidos.

Para o professor de Educação Física, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, Leandro Twin, a chegada do período mais quente pode servir como estímulo para mudar hábitos, mas a preocupação com a aparência não precisa ser o único motivo para começar.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina

1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock
Mito. O emagrecimento está relacionado ao gasto calórico total e à intensidade do exercício. Modalidades como o HIIT elevam rapidamente a frequência cardíaca e mantêm o metabolismo acelerado mesmo após o término da atividade. O segredo não está no tempo de treino, mas na intensidade aplicada. por Shutterstock
2. É possível ganhar massa muscular com treinos curtos por Shutterstock
Verdade. Um treino de força bem estruturado, com foco em exercícios compostos e intervalos curtos de descanso, pode ser altamente eficaz para o ganho de massa muscular. por Shutterstock
3. Apenas exercícios intensos trazem resultados por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
4. Treinos curtos são grandes aliados da saúde mental por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Verdade. Aproximadamente 40 minutos de atividade física são suficientes para estimular a liberação de endorfina e dopamina, hormônios ligados à sensação de bem-estar. por Shutterstock
Para quem tem uma rotina estressante, uma pausa breve para se exercitar funciona como uma válvula de escape, melhorando o foco, o humor e a qualidade do sono, sem a pressão de precisar reservar horas do dia para isso por Shutterstock
5. Exercícios rápidos só funcionam para pessoas jovens por Imagem: Andy Gin | Shutterstock
Mito. Pessoas de todas as idades podem melhorar a saúde por meio da prática regular de exercícios, desde que respeitem suas condições individuais e limitações. por Shutterstock
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1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock

“Querer se sentir melhor com o próprio corpo pode ser uma motivação, mas é importante enxergar o exercício de uma forma mais ampla. Quando você começa a perceber que se movimentar melhora sua disposição, seu sono e sua qualidade de vida, fica muito mais fácil manter essa prática mesmo depois do Verão”, explica.

A atividade física regular está associada a benefícios que vão além da composição corporal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), movimentar-se contribui para a saúde cardiovascular, ajuda na prevenção de doenças crônicas e também está relacionado à melhora do bem-estar e da saúde mental. Para quem está inativo, a orientação é começar com pequenas quantidades de atividade e aumentar gradualmente a frequência, a duração e a intensidade.

  • 1. Esperar o momento perfeito para começar
    Um dos principais obstáculos para quem decide mudar os hábitos pode estar justamente na dificuldade de encaixar o exercício na rotina. Esperar por uma agenda completamente livre ou pelo momento ideal pode fazer com que a decisão seja constantemente adiada.
    Por isso, encontrar horários que possam ser mantidos no dia a dia é parte importante da mudança. Na BlueFit, por exemplo, os horários estendidos permitem que cada pessoa escolha o período mais compatível com sua rotina. “Não precisa começar treinando todos os dias. É muito mais interessante escolher uma frequência que você consiga cumprir e criar esse compromisso com você mesmo. Depois, conforme a atividade passa a fazer parte da rotina, você pode ajustar”, afirma Twin.
    O Ministério da Saúde também orienta que a prática seja planejada de acordo com a realidade de cada pessoa, levando em consideração os horários com maior possibilidade de serem mantidos. Experimentar diferentes atividades até encontrar opções prazerosas também pode ajudar na construção do hábito.

  • 2. Achar que existe uma modalidade ideal para todo mundo
    Musculação, caminhada, corrida, bicicleta, dança e aulas coletivas são algumas das alternativas para quem deseja deixar o sedentarismo para trás. Não existe uma única modalidade que precise ser escolhida por todas as pessoas, e a decisão pode levar em conta objetivos, preferências e disponibilidade.
    “Se você odeia determinada atividade, vai ser muito mais difícil fazer dela um hábito. O exercício precisa conversar com a sua vida. Encontrar algo de que você goste e que seja possível manter é uma parte importante desse processo”, explica o especialista.
    Para quem escolhe a academia, a orientação profissional pode ajudar na adaptação. Avaliar o nível de condicionamento, entender as limitações individuais e aprender a executar os movimentos corretamente são medidas importantes, especialmente para quem está começando. A própria BlueFit destaca a importância de um planejamento adequado ao perfil de cada aluno.

  • 3. Tentar compensar o tempo parado
    A vontade de conseguir resultados rapidamente pode levar algumas pessoas a aumentar demais a frequência ou a intensidade dos exercícios logo nos primeiros dias. Depois de um período de inatividade, porém, tentar compensar o tempo parado pode tornar a adaptação mais difícil.
    “Um erro muito comum é achar que, para mudar rápido, você precisa fazer tudo de uma vez. Só que uma rotina que deixa você exausto ou cheio de dores logo no início pode acabar desmotivando. O objetivo é fazer com que o exercício caiba na sua vida, e não que ele tome conta dela”, destaca Twin.
    Começar gradualmente também permite observar como o organismo responde à nova rotina e fazer ajustes ao longo do caminho. Em caso de dor ou mal-estar, o Ministério da Saúde orienta respeitar os sinais do corpo e buscar orientação de profissionais de saúde quando necessário.

  • 4. Transformar o Verão em prazo final
    A proximidade da estação pode ser o empurrão inicial para quem deseja começar a se movimentar, mas colocar uma data para alcançar determinado padrão estético pode acabar tornando a atividade física uma obrigação temporária.
    A proposta, segundo Twin, é aproveitar a motivação do período para construir hábitos que continuem depois dos meses mais quentes. “Se o Verão foi o motivo que fez você começar, ótimo. Mas o objetivo é que ele não seja o motivo para você parar. Quando a atividade física deixa de ser um projeto com data para começar e terminar e passa a fazer parte da sua rotina, você ganha benefícios que vão muito além de uma estação do ano”, finaliza o professor.


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