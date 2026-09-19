Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00
Setembro marca a contagem regressiva para o Verão e, para muita gente, também representa o momento de colocar em prática a promessa de adotar uma rotina mais ativa. Seja para quem nunca frequentou uma academia ou para quem está há algum tempo longe dos exercícios, especialistas alertam que a proximidade da estação não deve transformar a atividade física em uma corrida para alcançar resultados rápidos.
Para o professor de Educação Física, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, Leandro Twin, a chegada do período mais quente pode servir como estímulo para mudar hábitos, mas a preocupação com a aparência não precisa ser o único motivo para começar.
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“Querer se sentir melhor com o próprio corpo pode ser uma motivação, mas é importante enxergar o exercício de uma forma mais ampla. Quando você começa a perceber que se movimentar melhora sua disposição, seu sono e sua qualidade de vida, fica muito mais fácil manter essa prática mesmo depois do Verão”, explica.
A atividade física regular está associada a benefícios que vão além da composição corporal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), movimentar-se contribui para a saúde cardiovascular, ajuda na prevenção de doenças crônicas e também está relacionado à melhora do bem-estar e da saúde mental. Para quem está inativo, a orientação é começar com pequenas quantidades de atividade e aumentar gradualmente a frequência, a duração e a intensidade.