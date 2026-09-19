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Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder

Professor de Educação Física explica como sair do sedentarismo sem transformar a busca por resultados em uma corrida contra o relógio

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Verão se aproxima e você quer começar a treinar? Veja os erros que podem colocar tudo a perder Crédito: Imagem gerada pela IA

Setembro marca a contagem regressiva para o Verão e, para muita gente, também representa o momento de colocar em prática a promessa de adotar uma rotina mais ativa. Seja para quem nunca frequentou uma academia ou para quem está há algum tempo longe dos exercícios, especialistas alertam que a proximidade da estação não deve transformar a atividade física em uma corrida para alcançar resultados rápidos.

Para o professor de Educação Física, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, Leandro Twin, a chegada do período mais quente pode servir como estímulo para mudar hábitos, mas a preocupação com a aparência não precisa ser o único motivo para começar.

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“Querer se sentir melhor com o próprio corpo pode ser uma motivação, mas é importante enxergar o exercício de uma forma mais ampla. Quando você começa a perceber que se movimentar melhora sua disposição, seu sono e sua qualidade de vida, fica muito mais fácil manter essa prática mesmo depois do Verão”, explica.

A atividade física regular está associada a benefícios que vão além da composição corporal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), movimentar-se contribui para a saúde cardiovascular, ajuda na prevenção de doenças crônicas e também está relacionado à melhora do bem-estar e da saúde mental. Para quem está inativo, a orientação é começar com pequenas quantidades de atividade e aumentar gradualmente a frequência, a duração e a intensidade.

1. Esperar o momento perfeito para começar

Um dos principais obstáculos para quem decide mudar os hábitos pode estar justamente na dificuldade de encaixar o exercício na rotina. Esperar por uma agenda completamente livre ou pelo momento ideal pode fazer com que a decisão seja constantemente adiada.

Por isso, encontrar horários que possam ser mantidos no dia a dia é parte importante da mudança. Na BlueFit, por exemplo, os horários estendidos permitem que cada pessoa escolha o período mais compatível com sua rotina. “Não precisa começar treinando todos os dias. É muito mais interessante escolher uma frequência que você consiga cumprir e criar esse compromisso com você mesmo. Depois, conforme a atividade passa a fazer parte da rotina, você pode ajustar”, afirma Twin.

O Ministério da Saúde também orienta que a prática seja planejada de acordo com a realidade de cada pessoa, levando em consideração os horários com maior possibilidade de serem mantidos. Experimentar diferentes atividades até encontrar opções prazerosas também pode ajudar na construção do hábito.



2. Achar que existe uma modalidade ideal para todo mundo

Musculação, caminhada, corrida, bicicleta, dança e aulas coletivas são algumas das alternativas para quem deseja deixar o sedentarismo para trás. Não existe uma única modalidade que precise ser escolhida por todas as pessoas, e a decisão pode levar em conta objetivos, preferências e disponibilidade.

“Se você odeia determinada atividade, vai ser muito mais difícil fazer dela um hábito. O exercício precisa conversar com a sua vida. Encontrar algo de que você goste e que seja possível manter é uma parte importante desse processo”, explica o especialista.

Para quem escolhe a academia, a orientação profissional pode ajudar na adaptação. Avaliar o nível de condicionamento, entender as limitações individuais e aprender a executar os movimentos corretamente são medidas importantes, especialmente para quem está começando. A própria BlueFit destaca a importância de um planejamento adequado ao perfil de cada aluno.



3. Tentar compensar o tempo parado

A vontade de conseguir resultados rapidamente pode levar algumas pessoas a aumentar demais a frequência ou a intensidade dos exercícios logo nos primeiros dias. Depois de um período de inatividade, porém, tentar compensar o tempo parado pode tornar a adaptação mais difícil.

“Um erro muito comum é achar que, para mudar rápido, você precisa fazer tudo de uma vez. Só que uma rotina que deixa você exausto ou cheio de dores logo no início pode acabar desmotivando. O objetivo é fazer com que o exercício caiba na sua vida, e não que ele tome conta dela”, destaca Twin.

Começar gradualmente também permite observar como o organismo responde à nova rotina e fazer ajustes ao longo do caminho. Em caso de dor ou mal-estar, o Ministério da Saúde orienta respeitar os sinais do corpo e buscar orientação de profissionais de saúde quando necessário.



4. Transformar o Verão em prazo final

A proximidade da estação pode ser o empurrão inicial para quem deseja começar a se movimentar, mas colocar uma data para alcançar determinado padrão estético pode acabar tornando a atividade física uma obrigação temporária.

A proposta, segundo Twin, é aproveitar a motivação do período para construir hábitos que continuem depois dos meses mais quentes. “Se o Verão foi o motivo que fez você começar, ótimo. Mas o objetivo é que ele não seja o motivo para você parar. Quando a atividade física deixa de ser um projeto com data para começar e terminar e passa a fazer parte da sua rotina, você ganha benefícios que vão muito além de uma estação do ano”, finaliza o professor.

