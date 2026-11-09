DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Videogame pode estimular o cérebro de crianças, mas excesso exige atenção; neurologista explica

Jogos podem exercitar memória, atenção e raciocínio, mas não devem substituir sono, atividade física, brincadeiras e convivência social

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:10

Videogame pode estimular o cérebro de crianças, mas excesso exige atenção; neurologista explica Crédito: Imagem gerada pela IA

Os videogames fazem parte cada vez mais cedo da rotina de crianças e adolescentes. Além do entretenimento, os jogos também despertam o interesse de pesquisadores por seu possível papel no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como atenção, memória de trabalho, percepção visuoespacial e capacidade de resolver problemas. Os benefícios, porém, dependem do conteúdo, da faixa etária e da maneira como a atividade é incorporada ao dia a dia.

Para Francine Mendonça, neurologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, jogos que exigem estratégia, tomada de decisões e elaboração de soluções podem funcionar como estímulos cognitivos. Isso não significa, no entanto, que substituam outras experiências importantes para o desenvolvimento infantil.

Cérebro de mosca é reconstruído com inteligência artificial e acaba usado para jogar videogame e testar operações com criptomoedas 1 de 4

“O videogame pode ser uma atividade de estímulo cognitivo quando a criança precisa tomar decisões, criar estratégias, solucionar problemas, memorizar informações ou responder rapidamente a determinados estímulos. O mais importante é entender que esse benefício depende do contexto: o jogo não substitui o brincar livre, a atividade física, a leitura, o contato social e as interações presenciais, que também são fundamentais para o desenvolvimento cerebral”, explica.

Os efeitos variam conforme as características de cada jogo. Títulos de estratégia e quebra-cabeças, por exemplo, podem estimular planejamento, memória e organização de ações. Já aqueles que exigem respostas rápidas e orientação espacial envolvem habilidades como atenção visual, velocidade de processamento e coordenação entre percepção e resposta motora.

“É importante olhar para o conteúdo e para as características do jogo, e não apenas para o fato de ser um videogame. Existem atividades que exigem planejamento, memória, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, enquanto outras podem ser predominantemente repetitivas. Por isso, a escolha do conteúdo e a adequação à idade são tão importantes quanto o tempo de uso”, afirma Francine.

No Brasil, a presença da internet entre crianças e adolescentes reforça a necessidade de atenção dos responsáveis. A pesquisa TIC Kids Online Brasil apontou que 95% da população de 9 a 17 anos estava conectada em 2023, o equivalente a 25,5 milhões de usuários. O levantamento também mostrou que 24% tiveram o primeiro acesso à internet até os seis anos e 63% até os dez anos.

Mais do que estabelecer um limite rígido de horas, a preocupação deve ser com o espaço que as telas ocupam na rotina. Em 2026, a Academia Americana de Pediatria reforçou a importância de preservar períodos sem dispositivos para dormir, movimentar-se, estudar, brincar, ler e conviver com a família. A entidade também recomenda evitar aparelhos durante as refeições, no quarto e no período que antecede o sono.

No Brasil, o Guia do Governo Federal sobre uso de dispositivos digitais, atualizado em julho de 2026, também destaca que a tecnologia pode oferecer oportunidades de entretenimento, educação e desenvolvimento, mas que o uso excessivo ou inadequado está associado a riscos para a saúde e o desenvolvimento.

“Uma criança não deve ter a sua rotina organizada em torno do videogame. Precisamos observar se ela continua dormindo adequadamente, praticando atividades físicas, estudando, brincando de outras formas e mantendo relações presenciais. Quando o jogo começa a ocupar o espaço dessas atividades, temos um sinal de que é preciso rever a rotina”, alerta a neurologista.

Sono também merece atenção

O horário das partidas é outro ponto importante. Jogar até tarde ou interromper o sono para continuar uma partida pode comprometer a duração e a qualidade do descanso. Por isso, a Academia Americana de Pediatria orienta manter períodos sem dispositivos antes de dormir e evitar que os aparelhos permaneçam no quarto durante a noite.

“Durante o sono, o cérebro realiza processos importantes de consolidação da memória, recuperação e organização das informações. Por isso, trocar horas de sono por horas de jogo não é uma boa escolha, mesmo que a atividade em si tenha elementos de estímulo cognitivo”, afirma Francine.

Como estabelecer uma relação saudável com os jogos

Entre as estratégias para as famílias estão definir horários, escolher jogos adequados à faixa etária, acompanhar a experiência digital e preservar momentos sem telas. A classificação indicativa também é uma ferramenta para avaliar o conteúdo ao qual a criança tem acesso.

Os responsáveis devem observar ainda possíveis mudanças de comportamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o transtorno de jogos eletrônicos afeta apenas uma parcela das pessoas que jogam. A atenção deve aumentar quando a atividade passa a ocupar o lugar de outras tarefas e provoca prejuízos na vida social, física ou psicológica.

Dificuldade persistente para interromper as partidas, irritabilidade intensa quando o acesso é limitado, abandono de atividades antes prazerosas, queda no desempenho escolar, alterações importantes no sono e afastamento da família e dos amigos são sinais que merecem atenção. “O problema não está em jogar, mas quando o videogame deixa de fazer parte da rotina e passa a controlar a rotina”, explica a neurologista.