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Viralizou no TikTok: jovens estão deixando de tomar banho antes de encontros para preservar 'feromônios'

Tendência viral nas redes sociais reacende debate sobre cheiro natural do corpo, atração e higiene; pesquisa aponta que brasileiros ainda consideram asseio um dos principais fatores na intimidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:35

Viralizou no TikTok: jovens estão deixando de tomar banho antes de encontros para preservar 'feromônios'
Viralizou no TikTok: jovens estão deixando de tomar banho antes de encontros para preservar 'feromônios' Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma tendência que ganhou força nas redes sociais tem levado jovens da Geração Z a evitar o banho antes de encontros amorosos com a ideia de preservar o cheiro natural do corpo e, supostamente, potencializar a atração física. A prática viralizou principalmente no TikTok e reacendeu o debate sobre até que ponto o odor corporal pode influenciar o desejo — e onde termina a busca pela “química” e começa a falta de higiene.

Embora a influência de sinais químicos na atração humana seja estudada pela ciência, especialistas ressaltam que não há base para tratar o mau cheiro ou a falta de higiene como uma estratégia comprovada para aumentar o desejo sexual. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de encontros casuais ysos mostra, inclusive, que a percepção dos brasileiros vai na direção contrária à tendência das redes sociais.

Espaços fitness viraram prioridade da geração Z na compra do imóvel

Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
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Espaços fitness do Legacy por Divulgação

Higiene é uma das maiores preocupações na intimidade

De acordo com o levantamento da plataforma, 100% dos entrevistados afirmaram ter algum nível de receio de que a parceria não seja higiênica. Dentro desse grupo, 42,9% disseram sentir “muito medo” dessa possibilidade. O resultado chama atenção porque aparece justamente em meio a um movimento nas redes sociais que questiona alguns hábitos tradicionalmente associados ao autocuidado.

Para a sexóloga Tamara Zanotelli, é importante diferenciar a valorização das características naturais do corpo da negligência com a higiene. “É natural que as pessoas sejam atraídas por aspectos sensoriais da outra pessoa, incluindo cheiro, toque e voz. No entanto, isso não significa que a falta de higiene seja desejável ou aumente o interesse sexual”. Segundo a especialista, o cuidado com o corpo continua relacionado à sensação de conforto e segurança durante a intimidade.

Cheiro natural pode influenciar a atração?

A discussão sobre os chamados feromônios não surgiu com o TikTok. A possibilidade de que sinais químicos influenciem a escolha de parceiros é investigada há anos, mas a atração humana envolve uma combinação muito mais ampla de fatores. Aspectos emocionais, sociais e culturais também participam da formação do desejo e da escolha de parceiros.

Por isso, a ideia de simplesmente deixar de tomar banho para “liberar feromônios” não deve ser confundida com uma estratégia cientificamente comprovada para aumentar a atração. Para Mayumi Sato, CMO do ysos, a popularidade da tendência pode estar relacionada a uma busca maior por autenticidade e à redução da pressão para apresentar um corpo sempre perfeito.

“Existe um movimento crescente de valorização do corpo real e menos pressão para parecer perfeito o tempo todo. Isso pode ser positivo”. Ao mesmo tempo, ela destaca que os dados da plataforma apontam para outra preocupação quando a relação chega à intimidade. “Quando a relação avança para a intimidade, a higiene continua sendo um fator extremamente importante para a maioria das pessoas”.

O que mais preocupa os brasileiros durante o sexo?

A higiene não foi a única preocupação identificada pela pesquisa. O medo de contrair uma infecção sexualmente transmissível (IST) apareceu entre os principais receios: 92,7% dos participantes afirmaram ter algum nível de preocupação com a possibilidade. Outro ponto mencionado foi o desempenho sexual. 78,6% disseram temer não conseguir satisfazer a parceria.

Para Mayumi, os resultados indicam uma preocupação crescente com o cuidado mútuo durante a experiência sexual. “Os dados sugerem que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aspectos relacionados ao bem-estar da experiência sexual. Questões como higiene, consentimento, proteção e satisfação da parceria aparecem com muito mais força do que preocupações ligadas apenas à aparência física”.

Afinal, é melhor tomar banho antes do encontro?

A tendência pode até estimular a discussão sobre corpo real, naturalidade e pressão estética, mas isso não significa que deixar de tomar banho seja uma forma comprovada de aumentar a atração. O cheiro natural pode fazer parte da percepção sensorial entre duas pessoas, mas a pesquisa do ysos indica que, para os entrevistados, higiene continua sendo um componente importante do conforto e da intimidade.

Ou seja, a chamada “química” entre duas pessoas pode envolver cheiro, toque, voz e diversos outros elementos, mas não há motivo para tratar a falta de higiene como um atalho para aumentar o desejo.

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