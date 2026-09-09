TENDÊNCIA

Viralizou no TikTok: jovens estão deixando de tomar banho antes de encontros para preservar 'feromônios'

Tendência viral nas redes sociais reacende debate sobre cheiro natural do corpo, atração e higiene; pesquisa aponta que brasileiros ainda consideram asseio um dos principais fatores na intimidade

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:35

Viralizou no TikTok: jovens estão deixando de tomar banho antes de encontros para preservar 'feromônios' Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma tendência que ganhou força nas redes sociais tem levado jovens da Geração Z a evitar o banho antes de encontros amorosos com a ideia de preservar o cheiro natural do corpo e, supostamente, potencializar a atração física. A prática viralizou principalmente no TikTok e reacendeu o debate sobre até que ponto o odor corporal pode influenciar o desejo — e onde termina a busca pela “química” e começa a falta de higiene.

Embora a influência de sinais químicos na atração humana seja estudada pela ciência, especialistas ressaltam que não há base para tratar o mau cheiro ou a falta de higiene como uma estratégia comprovada para aumentar o desejo sexual. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de encontros casuais ysos mostra, inclusive, que a percepção dos brasileiros vai na direção contrária à tendência das redes sociais.

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Higiene é uma das maiores preocupações na intimidade

De acordo com o levantamento da plataforma, 100% dos entrevistados afirmaram ter algum nível de receio de que a parceria não seja higiênica. Dentro desse grupo, 42,9% disseram sentir “muito medo” dessa possibilidade. O resultado chama atenção porque aparece justamente em meio a um movimento nas redes sociais que questiona alguns hábitos tradicionalmente associados ao autocuidado.

Para a sexóloga Tamara Zanotelli, é importante diferenciar a valorização das características naturais do corpo da negligência com a higiene. “É natural que as pessoas sejam atraídas por aspectos sensoriais da outra pessoa, incluindo cheiro, toque e voz. No entanto, isso não significa que a falta de higiene seja desejável ou aumente o interesse sexual”. Segundo a especialista, o cuidado com o corpo continua relacionado à sensação de conforto e segurança durante a intimidade.

Cheiro natural pode influenciar a atração?

A discussão sobre os chamados feromônios não surgiu com o TikTok. A possibilidade de que sinais químicos influenciem a escolha de parceiros é investigada há anos, mas a atração humana envolve uma combinação muito mais ampla de fatores. Aspectos emocionais, sociais e culturais também participam da formação do desejo e da escolha de parceiros.

Por isso, a ideia de simplesmente deixar de tomar banho para “liberar feromônios” não deve ser confundida com uma estratégia cientificamente comprovada para aumentar a atração. Para Mayumi Sato, CMO do ysos, a popularidade da tendência pode estar relacionada a uma busca maior por autenticidade e à redução da pressão para apresentar um corpo sempre perfeito.

“Existe um movimento crescente de valorização do corpo real e menos pressão para parecer perfeito o tempo todo. Isso pode ser positivo”. Ao mesmo tempo, ela destaca que os dados da plataforma apontam para outra preocupação quando a relação chega à intimidade. “Quando a relação avança para a intimidade, a higiene continua sendo um fator extremamente importante para a maioria das pessoas”.

O que mais preocupa os brasileiros durante o sexo?

A higiene não foi a única preocupação identificada pela pesquisa. O medo de contrair uma infecção sexualmente transmissível (IST) apareceu entre os principais receios: 92,7% dos participantes afirmaram ter algum nível de preocupação com a possibilidade. Outro ponto mencionado foi o desempenho sexual. 78,6% disseram temer não conseguir satisfazer a parceria.

Para Mayumi, os resultados indicam uma preocupação crescente com o cuidado mútuo durante a experiência sexual. “Os dados sugerem que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aspectos relacionados ao bem-estar da experiência sexual. Questões como higiene, consentimento, proteção e satisfação da parceria aparecem com muito mais força do que preocupações ligadas apenas à aparência física”.

Afinal, é melhor tomar banho antes do encontro?

A tendência pode até estimular a discussão sobre corpo real, naturalidade e pressão estética, mas isso não significa que deixar de tomar banho seja uma forma comprovada de aumentar a atração. O cheiro natural pode fazer parte da percepção sensorial entre duas pessoas, mas a pesquisa do ysos indica que, para os entrevistados, higiene continua sendo um componente importante do conforto e da intimidade.