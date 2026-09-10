CUIDADO

Visão dupla, pálpebra caída e vista escurecendo podem ser sinais de doenças graves; veja sete sinais de alerta e quando se preocupar

Sintomas que parecem comuns podem ser a primeira manifestação de tumor cerebral, aneurisma, esclerose múltipla e outras doenças; especialistas explicam os sinais de alerta

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:31

Visão dupla, pálpebra caída e vista escurecendo podem ser sinais de doenças graves; veja sete sinais de alerta e quando se preocupar Crédito: Divulgação

Visão embaçada, visão dupla, pálpebra caída ou aquela sensação de que “tudo escureceu” ao levantar rapidamente podem parecer sintomas passageiros. Em alguns casos, porém, alterações na visão são o primeiro — e até mesmo o único — sinal de doenças que vão muito além dos olhos, incluindo tumor cerebral, aneurisma e esclerose múltipla. Isso acontece porque enxergar não depende apenas dos olhos. Os alertas estão em destaque nesta semana durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO 2026), realizado até sábado (12), no Centro de Convenções de Salvador, que tem a neuro-oftalmologia como tema oficial.

O processo envolve uma extensa rede de estruturas do sistema nervoso, que começa no fundo do olho, passa pelo nervo óptico e chega ao cérebro. Quando alguma dessas estruturas é afetada, a alteração visual pode ser justamente a primeira pista de que existe algo errado. É nessa fronteira entre os olhos e o cérebro que atua a neuro-oftalmologia, área responsável por investigar alterações visuais relacionadas ao sistema nervoso.

Congresso em Salvador discute sinais de alerta para doenças graves na visão; veja quando se preocupar 1 de 6

“A neuro-oftalmologia é a área que conecta a oftalmologia e a neurologia, sendo fundamental na investigação de alterações visuais que podem ter origem no cérebro, nos nervos ópticos ou em outras estruturas do sistema nervoso”, explica Leonardo Provetti Cunha, vice-presidente da Associação Brasileira de Neuro-Oftalmologia (ABNO). Segundo o especialista, uma queixa visual pode ser o primeiro sinal de uma doença neurológica importante e potencialmente tratável. Por isso, identificar o padrão do sintoma pode ser fundamental para direcionar a investigação e preservar a visão.

O que a visão pode revelar sobre o cérebro?

O olho é uma das poucas estruturas do corpo em que é possível observar diretamente uma parte do sistema nervoso central. Mas a maior parte do processo visual acontece depois que a informação deixa o olho. Entre o globo ocular e o cérebro existe o nervo óptico, responsável por transportar os sinais visuais, além de uma complexa rede de conexões nervosas. Quando alguma estrutura desse trajeto é afetada, o tipo de alteração visual pode fornecer pistas sobre a localização do problema.

Por isso, o paciente pode chegar ao consultório dizendo que “não tem nada no olho” depois de passar por diferentes avaliações, quando, na realidade, a origem do sintoma pode estar no nervo óptico ou no cérebro.

Veja sete sinais que merecem atenção

Os sintomas podem aparecer de diferentes formas, mas alguns sinais devem ser investigados:

Perda súbita da visão em um ou nos dois olhos;

Visão dupla;

Pálpebra caída;

Partes do campo visual que desaparecem;

Cores que ficam desbotadas, especialmente o vermelho;

Dor ao movimentar o olho acompanhada de alteração visual;

Escurecimentos rápidos da visão, principalmente associados a outros sintomas.

A visão dupla também pode trazer uma pista importante: em determinados casos, ela desaparece quando um dos olhos é tampado, indicando que os dois olhos não estão conseguindo trabalhar de maneira alinhada. Outro sinal que merece atenção é a pálpebra que começa a cair e piora ao longo do dia, que pode estar relacionada a alterações na comunicação entre nervos e músculos.

Nem todo problema está no olho

As causas investigadas pela neuro-oftalmologia são bastante diferentes entre si. Uma delas é a neurite óptica, em que processos inflamatórios afetam o nervo óptico. O quadro pode estar relacionado à esclerose múltipla. Também existem situações em que o nervo óptico sofre por falta de irrigação sanguínea, em um processo comparável a um “infarto” do nervo.

Tumores e aneurismas podem comprimir estruturas responsáveis pela visão, enquanto o aumento da pressão dentro do crânio pode provocar alterações no nervo óptico. Há ainda causas tóxicas e nutricionais, como intoxicação por determinadas substâncias ou deficiência de vitamina B12, além de doenças que comprometem a comunicação entre nervos e músculos, como a miastenia gravis.

Visão dupla e pálpebra caída também podem ter origem neurológica

Os problemas não se restringem à perda da visão. Em algumas doenças, os olhos deixam de se movimentar de maneira coordenada, provocando visão dupla, desalinhamento dos olhos ou sensação de que o ambiente está balançando. A pálpebra também pode cair, especialmente quando existe alteração na comunicação entre o sistema nervoso e os músculos responsáveis pelos movimentos oculares.

Já em alterações que atingem determinadas regiões do cérebro, o paciente pode até enxergar, mas ter dificuldade para interpretar aquilo que está diante dele. Em casos mais raros, a pessoa pode deixar de reconhecer rostos, ter dificuldade para transformar letras em palavras ou apresentar alterações na percepção das cores.

Como o médico investiga o problema?

Apesar da tecnologia disponível, a conversa com o paciente tem papel central na investigação. A anamnese, que reúne informações detalhadas sobre os sintomas, pode fornecer pistas importantes sobre a localização e a possível causa da alteração. O tempo de aparecimento do problema também ajuda.

Sintomas que surgem de forma muito rápida podem apontar para causas vasculares ou inflamatórias. Já alterações que avançam lentamente ao longo de meses podem estar relacionadas a processos compressivos. Depois da avaliação clínica, podem ser solicitados exames como tomografia de coerência óptica (OCT) e ressonância magnética. A ressonância permite visualizar estruturas do nervo óptico dentro da cabeça e investigar possíveis alterações no cérebro.

O tratamento depende da causa

Como a neuro-oftalmologia lida com doenças diferentes, não existe um tratamento único. Casos de neurite óptica podem ser tratados com corticoides em altas doses e, em situações graves, podem ser consideradas terapias como plasmaférese e medicamentos biológicos. Nos quadros de comprometimento vascular do nervo óptico, a abordagem depende da causa.

Uma situação particularmente grave é a arterite de células gigantes, que pode ameaçar a visão do outro olho e exige tratamento imediato. Tumores e aneurismas podem demandar cirurgia, radioterapia ou procedimentos por cateter, dependendo do caso. Na doença de Graves, que pode provocar o chamado “olho saltado”, o tratamento envolve o controle da tireoide e outras medidas específicas.

Já alguns casos de visão dupla provocados por alterações vasculares podem melhorar espontaneamente ao longo de semanas ou meses. A lógica central, segundo os especialistas, é que quanto mais rápido uma doença capaz de lesar o nervo for identificada, maiores são as chances de evitar consequências permanentes.

Neuro-oftalmologia no centro das discussões

A importância da área está em destaque nesta semana em Salvador. Até sábado (12), o Centro de Convenções de Salvador recebe o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO 2026), considerado o maior encontro da especialidade na América Latina. A neuro-oftalmologia foi escolhida como tema oficial do congresso, que também marca o lançamento do livro Neuro-Oftalmologia, organizado por especialistas da área e apresentado como uma obra de referência sobre o tema no Brasil.

Leonardo Provetti Cunha, um dos organizadores do livro, ressalta que a avaliação neuro-oftalmológica pode contribuir não apenas para preservar a visão, mas também para identificar doenças que ameaçam a saúde de forma mais ampla. “Muitas vezes, uma queixa visual é o primeiro sinal de doenças neurológicas importantes e potencialmente tratáveis”.

Brasil tem poucos especialistas na área

Apesar da importância da neuro-oftalmologia para a identificação de doenças neurológicas, o número de profissionais especializados ainda é pequeno no país. Segundo a Associação Brasileira de Neuro-Oftalmologia, existem 66 oftalmologistas formalmente credenciados como neuro-oftalmologistas no Brasil. A entidade afirma ainda que quase nenhum atua exclusivamente na área.

O cenário está relacionado, entre outros fatores, ao modelo de remuneração dos serviços de saúde. A consulta neuro-oftalmológica exige tempo para investigação clínica e raciocínio diagnóstico, enquanto os sistemas de pagamento de procedimentos nem sempre valorizam esse tipo de atendimento.

Quando procurar um médico?

Algumas alterações visuais exigem atenção especialmente quando aparecem de forma súbita ou são acompanhadas por outros sintomas. Perda repentina da visão, visão dupla, pálpebra caída, dor ao movimentar o olho com alteração visual, escurecimentos rápidos da visão, dor de cabeça persistente associada a alterações visuais e diferença repentina no tamanho das pupilas são sinais que justificam avaliação médica.