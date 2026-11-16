OFTALMOLOGIA

Vista cansada: por que fica mais difícil ler de perto depois dos 40 anos?

Alteração visual costuma aparecer a partir dos 40 anos e pode dificultar a leitura de perto. Óculos progressivos e, em casos selecionados, cirurgia para troca do cristalino estão entre as alternativas avaliadas por oftalmologistas

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:11

Vista cansada: por que fica mais difícil ler de perto depois dos 40 anos? Crédito: Imagem gerada pela IA

A necessidade de afastar o celular dos olhos para conseguir ler uma mensagem pode ser um dos primeiros sinais da presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada. A condição afeta cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo, segundo estimativa divulgada em março de 2026 pelo Community Eye Health Journal, e costuma aparecer por volta dos 40 anos.

O problema acontece porque, com o passar do tempo, o cristalino — lente natural localizada dentro do olho — perde parte da flexibilidade. Com isso, diminui a capacidade de ajustar o foco para enxergar objetos próximos, como a tela do celular, um livro ou o monitor do computador.

Doenças oftalmológicas (nos olhos) 1 de 5

Na prática, a pessoa pode continuar enxergando bem de longe, mas começar a ter dificuldade para ler de perto. O oftalmologista e cirurgião Arthur van den Berg explica que os hábitos cotidianos ajudam a identificar quais distâncias exigem mais atenção durante a avaliação. “O celular fica mais perto dos olhos do que o monitor. Na consulta, vale entender em qual dessas situações a pessoa sente mais falta de nitidez”, explica o médico.

Por que a vista cansada aparece?

A presbiopia está relacionada ao envelhecimento natural dos olhos. O cristalino precisa mudar de formato para ajustar a visão conforme a distância do objeto observado. Com a perda gradual de flexibilidade, essa capacidade de acomodação diminui. Por isso, o grau que permite enxergar placas e objetos distantes pode não ser suficiente para ler mensagens, livros ou trabalhar diante de uma tela. A dificuldade costuma ser percebida principalmente em atividades que exigem foco de perto.

Óculos ou cirurgia: quais são as opções?

Uma das alternativas para quem precisa de correção em diferentes distâncias são os óculos com lentes progressivas. Elas reúnem graus diferentes em uma única lente, permitindo alternar entre a visão de perto, intermediária e de longe. Em situações específicas, especialmente entre pacientes com mais de 50 anos, o oftalmologista também pode avaliar a possibilidade de substituir o cristalino por uma lente artificial, chamada lente intraocular.

O procedimento é semelhante ao realizado na cirurgia de catarata, quando o cristalino perde a transparência e precisa ser retirado. Quando a finalidade é refrativa, a proposta é corrigir alterações visuais e reduzir a dependência dos óculos.

Segundo a Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Cirurgia Refrativa, existem diferentes tipos de lentes intraoculares. As multifocais podem favorecer a visão em várias distâncias, enquanto as lentes de foco estendido costumam priorizar a visão de longe e intermediária, necessária para atividades como dirigir e utilizar o computador.

Mesmo com essas tecnologias, algumas pessoas ainda podem precisar de óculos para ler letras pequenas. As lentes multifocais também podem provocar halos, que são círculos luminosos percebidos ao redor de fontes de luz, como faróis de carros e postes.

Cirurgia exige avaliação individualizada

A escolha da lente não depende apenas do modelo disponível. Segundo Arthur van den Berg, as características dos olhos e as necessidades de cada paciente precisam ser consideradas antes da indicação do procedimento.

“A mesma lente intraocular pode proporcionar resultados diferentes em pacientes distintos. Por isso, o planejamento individualizado, a precisão dos cálculos e a experiência do cirurgião são fundamentais. A troca do cristalino é uma cirurgia tecnicamente complexa, que exige conhecimento e habilidade”, afirma.

A avaliação considera fatores como idade, grau e condições da córnea, da parte anterior do olho e da retina. Pessoas com miopia elevada, principalmente as mais jovens e que ainda não apresentam catarata, precisam de atenção especial, já que a troca do cristalino pode aumentar o risco de descolamento de retina.

Outro ponto importante é alinhar as expectativas sobre o resultado. A cirurgia pode reduzir a necessidade de óculos, mas não garante independência total da correção visual em todas as situações. “Se a pessoa quer ler o cardápio sem procurar os óculos na bolsa, vale falar disso na consulta. Saber o que se espera do procedimento ajuda a avaliar se o benefício compensa para aquela rotina”, conclui o oftalmologista.