LONGEVIDADE

Viver mais exige planejamento antes dos 60; veja como saúde, dinheiro e proteção entram nessa conta

Expectativa de vida no Brasil chegou a 76,6 anos e deve alcançar 83,9 anos em 2070; especialistas destacam importância de preparar saúde, renda e autonomia ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:10

Viver mais exige planejamento antes dos 60; veja como saúde, dinheiro e proteção entram nessa conta Crédito: Shutterstock

Viver mais é um desejo cada vez mais presente, mas a longevidade não depende apenas de chegar aos 60 anos. Manter a autonomia, cuidar da saúde física e mental, organizar as finanças e contar com uma rede de proteção são fatores que precisam ser construídos ao longo da vida para acompanhar as diferentes necessidades que surgem com o envelhecimento.

Em 2024, a expectativa de vida ao nascer no Brasil chegou a 76,6 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As projeções do instituto indicam que esse número poderá alcançar 83,9 anos em 2070. Com o aumento da longevidade, a discussão passa a envolver não apenas quantos anos as pessoas viverão, mas também em quais condições de saúde, renda e independência chegarão a essa fase.

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Para Tatiene Rokkaku, Superintendente Executiva de Produtos Vida da Brasilseg, empresa do BB Seguros, preparar-se para o futuro não significa apenas acumular dinheiro. Segundo ela, o planejamento também deve considerar a preservação da autonomia e a existência de uma rede de proteção para diferentes situações. “É preciso pensar em preservar autonomia e contar com uma rede de proteção capaz de apoiar a pessoa diante de diferentes necessidades. Saúde, organização financeira e proteção precisam fazer parte do mesmo planejamento”, afirma.

Brasileiros continuam trabalhando depois dos 60

A preparação ganha ainda mais importância em um cenário no qual as pessoas permanecem ativas por mais tempo. Dados do IBGE mostram que cerca de um em cada quatro brasileiros idosos estava trabalhando em 2024. A permanência no mercado de trabalho não está relacionada apenas à necessidade de complementar a renda. Realização pessoal, convivência social e o desejo de continuar produtivo também aparecem entre os fatores que ajudam a explicar por que parte da população continua trabalhando mesmo depois dos 60 anos.

Ao mesmo tempo, viver por mais tempo pode trazer despesas que não estavam previstas, períodos de afastamento profissional e necessidade de apoio durante tratamentos ou mudanças na rotina. Por isso, o planejamento para a longevidade envolve mais do que pensar na renda da aposentadoria. A formação de uma reserva financeira, a proteção da renda e o acesso a serviços de apoio podem fazer parte dessa preparação, especialmente diante de situações que alterem temporariamente ou de forma permanente a rotina.

Seguros passam a oferecer serviços usados em vida

A mudança no perfil da população também influencia o mercado de seguros. Tradicionalmente associado à proteção financeira dos familiares em caso de morte, o seguro de vida passou a incorporar coberturas e assistências que podem ser utilizadas pelo próprio segurado ao longo da vida.

No Seguro pra Vida, da BB Seguros, por exemplo, estão incluídos serviços como orientação nutricional, orientação para atividades físicas, apoio psicológico, transporte para consultas e exames, envio de medicamentos e acompanhamento em caso de internação. A lógica também aparece no Seguro de Doenças Graves da empresa, que oferece cobertura para até 24 doenças e combina a indenização em caso de diagnóstico com recursos voltados ao acompanhamento da saúde e à qualidade de vida.

Entre as assistências estão telemedicina, segunda opinião médica internacional, check-up médico e orientações psicológica, nutricional e fitness, além de serviços de personal acessibilidade. A proposta é ampliar a proteção para além do momento do diagnóstico e atender diferentes necessidades do segurado.

“O planejamento não impede que imprevistos aconteçam, mas pode reduzir o impacto que eles provocam na vida da pessoa e de sua família. A evolução dos seguros acompanha essa necessidade, oferecendo recursos que podem ser acionados em vida e ajudando o cliente a atravessar momentos delicados com mais suporte e tranquilidade”, explica Tatiene.

Proteção também envolve autonomia na velhice

Para pessoas com 60 anos ou mais, a BB Seguros oferece o Seguro Proteção Pessoal Sênior, com coberturas para morte natural e acidental e assistências relacionadas à saúde, ao bem-estar e à manutenção da autonomia. O produto também inclui serviços de acessibilidade residencial. Entre eles estão instalação de barras de apoio e fitas antiderrapantes, reposicionamento de móveis e indicação de profissionais especializados.

A proposta acompanha uma mudança na própria forma de pensar o envelhecimento. Com mais pessoas vivendo por períodos maiores, situações relacionadas à mobilidade, cuidados de saúde, renda e adaptação da casa podem ganhar importância ao longo dos anos.