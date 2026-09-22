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Você lava a carne na pia? Veja cinco hábitos na cozinha que podem colocar sua saúde em risco

Pesquisa em 5 mil domicílios brasileiros revela práticas inadequadas de higiene e manipulação de alimentos; veja como evitar contaminações

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:30

Sacolas usadas no transporte nem sempre são adequadas para conservar carne crua na geladeira
Você lava a carne na pia? Veja cinco hábitos na cozinha que podem colocar sua saúde em risco Crédito: Foto: Magnific

A culinária ocupa um lugar importante na vida dos brasileiros, mas alguns hábitos comuns dentro da cozinha podem aumentar o risco de contaminação dos alimentos. Um estudo realizado em 5 mil domicílios de todas as regiões do país mostrou que práticas como lavar carnes na pia, descongelar alimentos em temperatura ambiente e higienizar vegetais de maneira inadequada ainda fazem parte da rotina de muitas famílias.

Publicado na revista Food and Humanity, o trabalho foi realizado por pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC). Segundo os dados, apenas 38% dos entrevistados afirmaram higienizar adequadamente os vegetais, enquanto metade disse lavar carne na pia da cozinha e 39% relataram descongelar alimentos em temperatura ambiente.

Veja como descongelar a carne em minutos

Quem nunca chegou em casa, abriu o congelador e deu de cara com a carne empedrada, bem na hora de preparar o jantar? A primeira reação de muita gente é deixar o alimento ali mesmo, em cima da pia, ou pior, colocar debaixo da água quente. Se você faz isso, sinto lhe informar que esse é o cenário perfeito para as bactérias fazerem uma festa no seu bife por Freepik
Este é o método que preserva o sabor, a suculência e, principalmente, a sua saúde. O truque é tirar a carne do freezer na noite anterior e colocar na parte de baixo da geladeira por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Coloque o pacote dentro de um prato fundo ou uma vasilha. Isso impede que aquele líquido (o 'sangue') escorra e contamine o que estiver por perto, como frutas e verduras. Peças pequenas levam um dia; as maiores podem precisar de até 48 horas por Freepik
Se o tempo apertou e não dá para esperar 24 horas, use a técnica da imersão. Mas atenção, a carne precisa estar em um saco plástico muito bem lacrado (tipo zip lock) por Freepik
Mergulhe o pacote em uma bacia com água fria da torneira. Nada de água morna. Troque a água a cada 30 minutos para manter a temperatura baixa. Depois de descongelada, a carne deve ir direto para a panela por Freepik
Micro-ondas quebra um galho enorme, mas exige atenção para não 'cozinhar' as bordas da carne enquanto o meio continua gelado por Reprodução
Retire a carne da embalagem original (plásticos e isopores de mercado podem soltar substâncias tóxicas no calor). Use a função específica de descongelar do aparelho e fique de olho. Assim que o micro-ondas apitar, prepare a carne imediatamente por Freepik
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Quem nunca chegou em casa, abriu o congelador e deu de cara com a carne empedrada, bem na hora de preparar o jantar? A primeira reação de muita gente é deixar o alimento ali mesmo, em cima da pia, ou pior, colocar debaixo da água quente. Se você faz isso, sinto lhe informar que esse é o cenário perfeito para as bactérias fazerem uma festa no seu bife por Freepik

“Certos hábitos são tão reproduzidos nas casas brasileiras que as pessoas desconhecem o perigo que eles podem oferecer à saúde. No entanto, com poucos cuidados é possível reduzir significativamente o risco de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs)”, explica Patrícia Santos, gerente de Qualidade da Sapore.

  • 1. Higienizar legumes e verduras corretamente
    Vegetais consumidos crus precisam receber atenção especial durante a preparação. De acordo com a orientação apresentada no material, a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é lavar os alimentos primeiro em água corrente.
    Depois, eles devem ser colocados em uma solução sanitizante própria para essa finalidade durante 15 minutos e, por fim, enxaguados com água potável.
    O cuidado é importante principalmente porque esses alimentos podem ser consumidos sem passar por uma etapa posterior de cozimento.

  • 2. Separar alimentos crus dos que já estão prontos
    Outro ponto de atenção é evitar o contato entre alimentos crus e aqueles que já estão preparados para consumo. Carnes e ovos crus podem carregar bactérias e transferi-las para pratos que não passarão novamente por aquecimento.
    Por isso, a orientação é manter separados os alimentos crus dos cozidos ou prontos, tanto durante o preparo quanto no armazenamento.

  • 3. Cuidado com a geladeira e o congelador
    A geladeira também exige alguns cuidados. Um deles é evitar sobrecarregar o aparelho, já que o excesso de alimentos pode prejudicar a circulação de ar e reduzir a eficiência do resfriamento.
    O material também orienta que os alimentos não sejam recongelados. Durante o descongelamento, as bactérias presentes no produto podem se multiplicar rapidamente, mesmo que tenham permanecido no alimento enquanto ele estava congelado.

  • 4. Atenção ao descongelamento
    O estudo mostrou que 39% dos entrevistados descongelam alimentos em temperatura ambiente, uma prática que pode favorecer a multiplicação de microrganismos.
    Por isso, o descongelamento precisa ser planejado de forma a evitar que o alimento permaneça por muito tempo em condições que favoreçam a proliferação de bactérias.

  • 5. Esponja da cozinha também precisa de higiene
    A esponja utilizada para lavar louças acumula restos de comida, sujeira e umidade, criando condições para a proliferação de microrganismos. Apenas o uso de detergente não é suficiente para impedir esse processo.
    A orientação apresentada é higienizar a esponja com água fervente por alguns segundos ou substituí-la regularmente, entre 10 e 15 dias.
    “Seguindo esses passos, seu lar estará mais protegido e você poderá focar apenas no que importa – a comida com sabor de afeto”, finaliza Patrícia.

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