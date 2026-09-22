Você lava a carne na pia? Veja cinco hábitos na cozinha que podem colocar sua saúde em risco

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:30
A culinária ocupa um lugar importante na vida dos brasileiros, mas alguns hábitos comuns dentro da cozinha podem aumentar o risco de contaminação dos alimentos. Um estudo realizado em 5 mil domicílios de todas as regiões do país mostrou que práticas como lavar carnes na pia, descongelar alimentos em temperatura ambiente e higienizar vegetais de maneira inadequada ainda fazem parte da rotina de muitas famílias.
Publicado na revista Food and Humanity, o trabalho foi realizado por pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC). Segundo os dados, apenas 38% dos entrevistados afirmaram higienizar adequadamente os vegetais, enquanto metade disse lavar carne na pia da cozinha e 39% relataram descongelar alimentos em temperatura ambiente.
Veja como descongelar a carne em minutos
“Certos hábitos são tão reproduzidos nas casas brasileiras que as pessoas desconhecem o perigo que eles podem oferecer à saúde. No entanto, com poucos cuidados é possível reduzir significativamente o risco de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs)”, explica Patrícia Santos, gerente de Qualidade da Sapore.