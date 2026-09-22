SEGURANÇA ALIMENTAR

Você lava a carne na pia? Veja cinco hábitos na cozinha que podem colocar sua saúde em risco

Pesquisa em 5 mil domicílios brasileiros revela práticas inadequadas de higiene e manipulação de alimentos; veja como evitar contaminações

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:30

Você lava a carne na pia? Veja cinco hábitos na cozinha que podem colocar sua saúde em risco Crédito: Foto: Magnific

A culinária ocupa um lugar importante na vida dos brasileiros, mas alguns hábitos comuns dentro da cozinha podem aumentar o risco de contaminação dos alimentos. Um estudo realizado em 5 mil domicílios de todas as regiões do país mostrou que práticas como lavar carnes na pia, descongelar alimentos em temperatura ambiente e higienizar vegetais de maneira inadequada ainda fazem parte da rotina de muitas famílias.

Publicado na revista Food and Humanity, o trabalho foi realizado por pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC). Segundo os dados, apenas 38% dos entrevistados afirmaram higienizar adequadamente os vegetais, enquanto metade disse lavar carne na pia da cozinha e 39% relataram descongelar alimentos em temperatura ambiente.

Veja como descongelar a carne em minutos 1 de 7

“Certos hábitos são tão reproduzidos nas casas brasileiras que as pessoas desconhecem o perigo que eles podem oferecer à saúde. No entanto, com poucos cuidados é possível reduzir significativamente o risco de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs)”, explica Patrícia Santos, gerente de Qualidade da Sapore.

1. Higienizar legumes e verduras corretamente

Vegetais consumidos crus precisam receber atenção especial durante a preparação. De acordo com a orientação apresentada no material, a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é lavar os alimentos primeiro em água corrente.

Depois, eles devem ser colocados em uma solução sanitizante própria para essa finalidade durante 15 minutos e, por fim, enxaguados com água potável.

O cuidado é importante principalmente porque esses alimentos podem ser consumidos sem passar por uma etapa posterior de cozimento.



2. Separar alimentos crus dos que já estão prontos

Outro ponto de atenção é evitar o contato entre alimentos crus e aqueles que já estão preparados para consumo. Carnes e ovos crus podem carregar bactérias e transferi-las para pratos que não passarão novamente por aquecimento.

Por isso, a orientação é manter separados os alimentos crus dos cozidos ou prontos, tanto durante o preparo quanto no armazenamento.



3. Cuidado com a geladeira e o congelador

A geladeira também exige alguns cuidados. Um deles é evitar sobrecarregar o aparelho, já que o excesso de alimentos pode prejudicar a circulação de ar e reduzir a eficiência do resfriamento.

O material também orienta que os alimentos não sejam recongelados. Durante o descongelamento, as bactérias presentes no produto podem se multiplicar rapidamente, mesmo que tenham permanecido no alimento enquanto ele estava congelado.



4. Atenção ao descongelamento

O estudo mostrou que 39% dos entrevistados descongelam alimentos em temperatura ambiente, uma prática que pode favorecer a multiplicação de microrganismos.

Por isso, o descongelamento precisa ser planejado de forma a evitar que o alimento permaneça por muito tempo em condições que favoreçam a proliferação de bactérias.

