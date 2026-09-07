COMPORTAMENTO

Você pega o celular sem perceber? Veja cinco sinais de que as telas já estão afetando sua rotina

Uso automático e excessivo de smartphones pode prejudicar foco, sono, descanso e até provocar dores no pescoço, braços e mãos

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:15

Você pega o celular sem perceber? Veja cinco sinais de que as telas já estão afetando sua rotina Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Começar um filme e, poucos minutos depois, pegar o celular. Esperar o elevador e abrir automaticamente uma rede social. Passar oito horas diante do computador no trabalho e continuar no smartphone ao chegar em casa. Quando esses comportamentos deixam de ser escolhas e passam a acontecer no automático, podem ser um sinal de que a relação com as telas precisa ser revista.

O alerta ganha importância diante do tempo cada vez maior de exposição aos dispositivos eletrônicos. No Brasil, quase 90% das pessoas com 10 anos ou mais têm celular, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados da Comparitech apontam que os brasileiros passam, em média, 9 horas e 13 minutos por dia conectados, enquanto a média global é de 6 horas e 40 minutos.

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O excesso de tela também pode afetar o sono. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2025 na revista Frontiers in Psychiatry, que reuniu 21 estudos e mais de 548 mil participantes, associou cada hora adicional de exposição por dia a três a cinco minutos a menos de sono e a uma probabilidade 25% maior de dormir menos do que o recomendado. O levantamento também encontrou atraso de cerca de 13 minutos no horário de dormir a cada hora adicional de exposição e maior propensão a sintomas de insônia.

Mais do que estabelecer um limite universal de horas, porém, especialistas recomendam observar como o uso das telas interfere na rotina. O neurologista Matheus Gomes, o ortopedista Eduardo Novak e o psicólogo Pedro Rujano, dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, apontam cinco situações que podem indicar a necessidade de rever os hábitos digitais.

1. Você não consegue assistir a um filme sem pegar o celular

Começar um filme e, poucos minutos depois, conferir mensagens ou redes sociais pode ser reflexo de uma rotina marcada pela alternância constante entre estímulos. Segundo o neurologista Matheus Gomes, esse comportamento pode prejudicar a capacidade de manter o foco em uma única atividade. “Sabemos que quanto maior o número de interrupções, pior a performance ao retornar à atividade inicial”, explica.



2. Você desbloqueia o celular mesmo sem receber notificação

O celular não tocou, não vibrou e nenhuma mensagem chegou, mas ainda assim a tela é conferida quase automaticamente. Para o psicólogo Pedro Rujano, o número de horas de uso, isoladamente, não determina se existe um problema. Alguns sinais, porém, merecem atenção: dificuldade persistente de interromper o uso, sensação de perda de controle, necessidade de verificar o aparelho repetidamente e irritabilidade quando não é possível acessá-lo.

Também são indicativos de uma relação problemática o prejuízo no sono, no trabalho ou nos relacionamentos e o uso do celular como principal estratégia para lidar com ansiedade, solidão ou desconforto emocional. Por isso, mais do que contar as horas diante da tela, vale observar se ainda existe uma escolha consciente sobre quando usar o aparelho.

“A questão fundamental não é apenas ‘quanto tempo você passa no celular?’, mas ‘quem está decidindo como você utiliza esse tempo?’. Quando a pessoa percebe que já não consegue escolher conscientemente quando entrar e quando sair, temos um importante sinal de perda de liberdade”, afirma Rujano.



3. Todo momento de espera vira uma oportunidade para mexer no celular

Elevador, fila, espera no restaurante ou alguns minutos sem fazer nada: se qualquer intervalo é imediatamente preenchido pelo smartphone, o comportamento pode ter se transformado em uma resposta automática ao tédio. O psicólogo ressalta que o tédio, apesar de desconfortável, não precisa ser eliminado a todo momento.

“Ele pode abrir espaço para reflexão, criatividade, elaboração emocional e percepção das próprias necessidades”, afirma. O hábito também pode afetar os relacionamentos quando passa a disputar espaço com momentos compartilhados. “Uma conversa interrompida repetidamente por notificações transmite uma mensagem relacional: ‘aquilo que está acontecendo na tela pode ser mais urgente do que aquilo que está acontecendo entre nós’”, destaca Rujano.



4. Você troca o computador pelo celular para “descansar”

Depois de um dia inteiro trabalhando no computador, passar horas assistindo a vídeos, respondendo mensagens ou navegando nas redes sociais pode prolongar a exposição às telas justamente no período destinado ao descanso. Para Gomes, trocar uma tela por outra não significa necessariamente que o cérebro esteja descansando. “O simples fato de trocar de tela não significa que o cérebro está descansando. Ao contrário, alguns trabalhos sugerem que usar o celular para descansar é pior do que outras formas de descanso passivo”, explica.

A exposição prolongada também pode estar associada a fadiga mental, dor de cabeça e alterações no sono. Segundo o neurologista, postura, ressecamento ocular, esforço visual e brilho das telas estão entre os fatores relacionados às cefaleias, enquanto a luz azul pode reduzir a produção de melatonina. “A exposição contínua a telas está relacionada à fadiga mental. Esse seria o ‘custo’ que o cérebro paga por ficar em estado de alerta constante”, afirma.



5. Seu corpo começou a reclamar

Pescoço dolorido, ombros cansados, formigamento, dormência e perda de força podem aparecer depois de longos períodos usando dispositivos eletrônicos. O ortopedista Eduardo Novak explica que até mesmo o peso aparentemente pequeno de um smartphone pode gerar sobrecarga quando o aparelho é segurado por muito tempo, especialmente com o cotovelo dobrado e o polegar em movimento constante.

A postura também pode aumentar a pressão sobre a coluna cervical. Quando a cabeça está alinhada, ela pesa entre 4 e 5 quilos em um adulto. Ao ficar inclinada entre 45 e 60 graus, porém, a carga sobre a região cervical pode chegar a 20, 25 ou até 30 quilos, segundo o especialista. Nas mãos e nos braços, alguns sintomas merecem atenção especial. “Se começar a derrubar objetos leves, pode indicar comprometimento motor dos nervos”, alerta Novak.



Como reduzir o excesso de tela?

Para quem trabalha diante de computadores e outros dispositivos, abandonar completamente as telas não é uma opção realista. Por isso, a orientação é criar pausas e momentos de desconexão ao longo do dia. Novak recomenda pausas de dois a três minutos a cada 30 a 45 minutos e, a cada duas horas, uma pausa mais longa, de 10 a 15 minutos. Levantar, movimentar braços e pescoço, olhar para um ponto distante, manter as telas na altura dos olhos e praticar exercícios regularmente também podem ajudar a reduzir a sobrecarga.

No aspecto comportamental, Rujano recomenda estabelecer períodos em que o celular deixe de disputar atenção, como fazer refeições sem o aparelho, definir horários para responder mensagens, desativar notificações não essenciais e, quando possível, deixar o smartphone fora do quarto.

A ideia, segundo o psicólogo, não é simplesmente retirar o celular, mas substituir parte desse tempo por atividades que tenham significado. “Se simplesmente retiramos o celular, mas não colocamos nada significativo em seu lugar, o vazio rapidamente nos leva de volta à tela”, afirma. Estar mais presente com os filhos, conversar com alguém, ler, caminhar, descansar, criar ou simplesmente passar alguns minutos consigo mesmo são algumas alternativas.