O CORPO FALA

Você pode estar na perimenopausa e ainda não percebeu: conheça os sinais

Perimenopausa pode provocar mudanças no sono, no humor, na libido e no peso; especialistas explicam como reconhecer essa fase e por que o acompanhamento deve ser individualizado

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:53

Você pode estar na perimenopausa e ainda não percebeu: conheça os sinais Crédito: Freepik

A menopausa não acontece de uma hora para outra. Anos antes da última menstruação, o organismo feminino pode começar a apresentar mudanças hormonais e sintomas que nem sempre são associados a essa transição. Essa fase é conhecida como perimenopausa e pode envolver alterações no ciclo menstrual, dificuldade para dormir, mudanças de humor, redução da libido e ondas de calor.

A médica Larissa Leslye Ribeiro, com atuação em nutrologia, explica que a perimenopausa é um período de transição que antecede a menopausa e pode começar ainda na faixa dos 40 anos. A menopausa, por sua vez, é reconhecida após 12 meses consecutivos sem menstruação, desde que não exista outra causa para a ausência do sangramento.

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A duração e a intensidade das mudanças variam de mulher para mulher. Algumas percebem primeiro alterações no ciclo menstrual, enquanto outras procuram atendimento por dificuldades relacionadas ao sono, à disposição, ao peso ou à saúde sexual. “Cada mulher pode atravessar essa transição de uma maneira diferente. Algumas percebem primeiro mudanças no ciclo menstrual, enquanto outras chegam ao consultório por alterações no sono, na disposição, no peso ou na libido. Por isso, precisamos olhar para o conjunto de sinais e para o histórico de cada paciente”, explica Larissa.

O corpo começa a mudar antes da menopausa

Ao longo da vida reprodutiva, a reserva ovariana diminui progressivamente. Conforme a mulher se aproxima da menopausa, a atividade dos ovários também passa por mudanças, provocando oscilações nos níveis hormonais. Por isso, a perimenopausa não deve ser entendida apenas como o período em que a menstruação começa a falhar. O organismo pode apresentar diferentes sinais durante essa transição.

O ciclo menstrual pode ficar mais curto, mais longo ou irregular. Também podem surgir alterações no sono, na temperatura corporal, no humor e na saúde sexual. A intensidade dos sintomas não é igual para todas as mulheres. Nem toda mudança no sangramento, entretanto, deve ser atribuída aos hormônios. Menstruações muito intensas ou prolongadas, sangramentos entre os ciclos ou qualquer sangramento após 12 meses sem menstruar precisam de avaliação médica.

“Um ponto importante é não esperar necessariamente a menstruação desaparecer para começar a prestar atenção nessas mudanças. Reconhecer o padrão das alterações menstruais, os sintomas e o histórico de saúde ajuda a identificar essa transição e a direcionar o acompanhamento”, afirma a médica Larissa.

A avaliação clínica tem papel central nesse processo. Como os níveis hormonais podem oscilar durante a perimenopausa, exames laboratoriais isolados nem sempre permitem identificar essa fase. Por isso, a análise costuma considerar principalmente a idade, o histórico menstrual e os sintomas apresentados.

Nem toda mudança depois dos 40 deve ser normalizada

Cansaço, dificuldade para dormir, ganho de peso, perda de massa muscular, redução da libido e alterações emocionais podem ser atribuídos à rotina, ao estresse ou simplesmente ao envelhecimento. Embora essas mudanças possam fazer parte de diferentes fases da vida, normalizar qualquer desconforto sem investigação pode levar a mulher a conviver por anos com sintomas sem compreender suas possíveis causas.

Além das oscilações hormonais, fatores como alimentação, qualidade do sono, nível de atividade física, composição corporal, estresse e histórico individual também precisam ser considerados. Para Larissa, a avaliação não deve se limitar a um sintoma ou a um único resultado de exame. “Não existe uma fórmula igual para todas. O objetivo é entender o contexto daquela paciente, os sintomas que ela apresenta, seu momento de vida e os fatores metabólicos e hormonais envolvidos antes de definir qualquer estratégia”, reforça a médica.

Acompanhamento pode começar antes dos sintomas se intensificarem

Reconhecer a perimenopausa também permite que a mulher acompanhe aspectos da saúde que ganham importância com o passar dos anos, como manutenção da massa muscular, composição corporal, saúde óssea, metabolismo, sono e saúde sexual. A biomédica esteta Gabriela Silveira, CEO da Clínica Slim Santé, em São Paulo, defende uma abordagem individualizada para o cuidado feminino. Para ela, o acompanhamento não precisa começar apenas quando os sintomas se tornam intensos.

“Cada fase da vida da mulher traz necessidades diferentes. Quando conseguimos compreender o momento que aquela paciente está vivendo, conseguimos construir um acompanhamento muito mais individualizado, sem partir de protocolos iguais para todas”, explica Gabriela.

Na Clínica Slim Santé, a proposta é integrar diferentes aspectos da saúde feminina e compreender as queixas dentro do contexto de cada paciente. Para Larissa, a informação também é parte importante desse processo. Saber que determinadas mudanças podem começar antes da menopausa permite reconhecer os sinais do próprio corpo e buscar avaliação quando necessário.