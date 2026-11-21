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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 06:30
Começar o dia com café ou energético é um hábito comum para quem precisa de disposição para trabalhar, estudar ou praticar atividades físicas. A cafeína presente nessas bebidas atua no sistema nervoso central e aumenta temporariamente o estado de alerta. O problema é que esse estímulo não substitui o descanso e, dependendo da quantidade ingerida e da sensibilidade de cada pessoa, pode comprometer a qualidade do sono.
A substância age bloqueando a adenosina, um composto produzido pelo organismo que participa da sinalização da sonolência e da necessidade de descanso. Com isso, a pessoa pode se sentir mais desperta, mesmo quando o corpo ainda precisa dormir. O consumo frequente também pode levar ao desenvolvimento de tolerância. Isso significa que algumas pessoas passam a perceber menos os efeitos da cafeína e sentem necessidade de aumentar a quantidade para obter o mesmo estímulo.
Cafeina melhora o sono?
Já a interrupção repentina após o uso habitual pode provocar sintomas como dor de cabeça, sonolência e dificuldade de concentração. Para a maioria dos adultos saudáveis, o consumo de até 400 miligramas de cafeína por dia geralmente não está associado a efeitos negativos. Esse limite, porém, não significa que a mesma quantidade seja adequada para todos. Sensibilidade individual, condições de saúde e uso de medicamentos podem modificar a resposta do organismo. Em doses elevadas, a substância pode provocar palpitações, aumento da pressão arterial, ansiedade e alterações do sono.
Cafeína pode prejudicar o sono mesmo horas depois do consumo
Um estudo publicado em 2025 na revista científica Sleep investigou os efeitos de diferentes doses de cafeína sobre o descanso. A pesquisa acompanhou 23 homens adultos que receberam doses de 100 ou 400 miligramas em diferentes intervalos antes de dormir. Os resultados indicaram que a dose de 400 miligramas provocou alterações no sono mesmo quando consumida até 12 horas antes do horário de deitar.
Entre os efeitos observados estavam maior demora para adormecer e mudanças na estrutura do sono. Quando a mesma quantidade foi ingerida até oito horas antes de dormir, também houve aumento da fragmentação do descanso.Os pesquisadores destacaram que os efeitos variaram conforme a dose e o intervalo entre o consumo e o sono. Por isso, observar o horário de ingestão é tão importante quanto controlar a quantidade de cafeína consumida.
Hidratação também influencia a disposição
A ingestão insuficiente de líquidos pode contribuir para sintomas como fadiga e dificuldade de concentração, especialmente durante atividades físicas ou em ambientes quentes. Manter uma hidratação adequada ao longo do dia ajuda o organismo a desempenhar suas funções e deve fazer parte da rotina de quem busca mais disposição.
Segundo Alberto Hakim, CEO da HydraBlast, marca de bebidas funcionais, é importante observar não apenas a quantidade de cafeína consumida, mas também o horário de ingestão. A recomendação apresentada pela empresa é evitar a substância entre seis e oito horas antes de dormir, como forma de reduzir possíveis interferências no descanso.
“Muitas vezes, as pessoas não percebem o quanto consomem ao longo do dia, somando café, chás e energéticos. Por isso, observar esses hábitos e entender como a cafeína afeta cada organismo é fundamental para fazer escolhas mais conscientes”, destaca.
Como ter mais disposição sem depender de estimulantes?
Alguns hábitos podem ajudar a manter a energia ao longo do dia sem depender exclusivamente de bebidas estimulantes: