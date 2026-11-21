CONSUMO DE CAFEÍNA

Excesso de cafeína pode provocar ansiedade, palpitações e insônia; veja como reduzir o consumo

Substância aumenta temporariamente o estado de alerta, mas doses elevadas podem provocar ansiedade, palpitações e alterações no descanso. Especialistas recomendam atenção à quantidade e ao horário de consumo

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 06:30

Você toma café para ter energia? Estimulante pode afetar o sono até 12 horas depois Crédito: Imagem gerada pela IA

Começar o dia com café ou energético é um hábito comum para quem precisa de disposição para trabalhar, estudar ou praticar atividades físicas. A cafeína presente nessas bebidas atua no sistema nervoso central e aumenta temporariamente o estado de alerta. O problema é que esse estímulo não substitui o descanso e, dependendo da quantidade ingerida e da sensibilidade de cada pessoa, pode comprometer a qualidade do sono.

A substância age bloqueando a adenosina, um composto produzido pelo organismo que participa da sinalização da sonolência e da necessidade de descanso. Com isso, a pessoa pode se sentir mais desperta, mesmo quando o corpo ainda precisa dormir. O consumo frequente também pode levar ao desenvolvimento de tolerância. Isso significa que algumas pessoas passam a perceber menos os efeitos da cafeína e sentem necessidade de aumentar a quantidade para obter o mesmo estímulo.

Cafeina melhora o sono? 1 de 5

Já a interrupção repentina após o uso habitual pode provocar sintomas como dor de cabeça, sonolência e dificuldade de concentração. Para a maioria dos adultos saudáveis, o consumo de até 400 miligramas de cafeína por dia geralmente não está associado a efeitos negativos. Esse limite, porém, não significa que a mesma quantidade seja adequada para todos. Sensibilidade individual, condições de saúde e uso de medicamentos podem modificar a resposta do organismo. Em doses elevadas, a substância pode provocar palpitações, aumento da pressão arterial, ansiedade e alterações do sono.

Cafeína pode prejudicar o sono mesmo horas depois do consumo

Um estudo publicado em 2025 na revista científica Sleep investigou os efeitos de diferentes doses de cafeína sobre o descanso. A pesquisa acompanhou 23 homens adultos que receberam doses de 100 ou 400 miligramas em diferentes intervalos antes de dormir. Os resultados indicaram que a dose de 400 miligramas provocou alterações no sono mesmo quando consumida até 12 horas antes do horário de deitar.

Entre os efeitos observados estavam maior demora para adormecer e mudanças na estrutura do sono. Quando a mesma quantidade foi ingerida até oito horas antes de dormir, também houve aumento da fragmentação do descanso.Os pesquisadores destacaram que os efeitos variaram conforme a dose e o intervalo entre o consumo e o sono. Por isso, observar o horário de ingestão é tão importante quanto controlar a quantidade de cafeína consumida.

Hidratação também influencia a disposição

A ingestão insuficiente de líquidos pode contribuir para sintomas como fadiga e dificuldade de concentração, especialmente durante atividades físicas ou em ambientes quentes. Manter uma hidratação adequada ao longo do dia ajuda o organismo a desempenhar suas funções e deve fazer parte da rotina de quem busca mais disposição.

Segundo Alberto Hakim, CEO da HydraBlast, marca de bebidas funcionais, é importante observar não apenas a quantidade de cafeína consumida, mas também o horário de ingestão. A recomendação apresentada pela empresa é evitar a substância entre seis e oito horas antes de dormir, como forma de reduzir possíveis interferências no descanso.

“Muitas vezes, as pessoas não percebem o quanto consomem ao longo do dia, somando café, chás e energéticos. Por isso, observar esses hábitos e entender como a cafeína afeta cada organismo é fundamental para fazer escolhas mais conscientes”, destaca.

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