POSTURA

Você usa o celular com a cabeça inclinada? Veja como a postura pode afetar seus ombros

Estudos relacionam uso prolongado de dispositivos e posição do pescoço com maior ocorrência de dores musculoesqueléticas; ortopedista explica sinais de alerta e cuidados

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:48

Você usa o celular com a cabeça inclinada? Veja como a postura pode afetar seus ombros Crédito: Imagem gerada pela IA

Passar horas no celular já faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja para trabalhar, estudar, conversar ou simplesmente passar o tempo. O problema pode estar não apenas no tempo diante da tela, mas também na postura adotada durante o uso. Manter a cabeça inclinada para a frente por longos períodos pode aumentar a sobrecarga sobre músculos e articulações dos ombros.

Uma pesquisa publicada este ano avaliou 379 pessoas para investigar a relação entre a postura durante o uso de dispositivos eletrônicos e a dor na região ao redor da escápula. Do total, 48,5% relataram dor periescapular atual. O estudo também encontrou associação significativa entre o incômodo e o hábito de permanecer em pé ou caminhando enquanto usava dispositivos com o pescoço inclinado para a frente. Nessa condição, a chance de dor foi 2,15 vezes maior.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas 1 de 7

Uma revisão sistemática publicada em 2026, que reuniu 30 estudos com adultos, encontrou uma relação semelhante. Em 24 dos trabalhos analisados, pessoas com maior tempo de uso, maior atividade de digitação ou maior nível de dependência do aparelho apresentaram maior prevalência de dores musculoesqueléticas, incluindo na região dos ombros. Em 67% dos artigos, a duração do uso — entre três e nove horas por dia — e a postura corporal apareceram como os principais fatores de risco estudados.

Por que a postura pode causar dor?

Entre adolescentes, a questão também aparece. Um estudo com 622 participantes, com idade mediana de 14 anos, identificou que 21,5% apresentavam dor no ombro. Segundo o ortopedista Eduardo Malavolta, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), o problema está relacionado principalmente à permanência prolongada em uma posição estática.

“Quando passamos muito tempo olhando para o celular, principalmente com a cabeça inclinada para frente e os braços sem apoio, mantemos músculos e articulações em uma posição estática por muito tempo”, explica. Nos ombros, essa sobrecarga pode inicialmente aparecer como tensão, fadiga e dor próxima à escápula. Com a repetição do hábito, a musculatura responsável pela estabilização e pelo movimento da escápula pode passar a trabalhar de maneira menos coordenada, interferindo na mecânica do ombro.

Por isso, o desconforto não deve ser automaticamente atribuído apenas ao uso do celular. A persistência ou piora da dor pode indicar a necessidade de investigação, principalmente quando começa a interferir em atividades comuns do dia a dia.

Quando a dor no ombro merece atenção?

Uma dor que desaparece depois de interromper a atividade pode estar relacionada à sobrecarga momentânea. Já quando o incômodo permanece mesmo após o descanso, piora progressivamente ou começa a limitar movimentos, a situação merece avaliação.

“Dor que persiste mesmo após interromper a atividade, piora progressivamente ou começa a limitar tarefas simples, como levantar o braço, alcançar objetos ou se vestir, pode indicar que o problema não está apenas relacionado à tensão momentânea”, afirma Malavolta. Nessas situações, o especialista recomenda procurar avaliação médica para identificar a origem do problema. O objetivo é diferenciar uma sobrecarga relacionada ao hábito de outras possíveis causas de dor e evitar que o quadro se prolongue.

Como reduzir a sobrecarga ao usar o celular

Não é necessário abandonar o celular para proteger os ombros. A principal estratégia é evitar permanecer durante horas na mesma posição. Fazer pausas ao longo do dia e movimentar o corpo ajuda a interromper períodos prolongados de tensão muscular. Outra medida é tentar manter o aparelho em uma altura que reduza a necessidade de inclinar constantemente a cabeça para a frente. Sempre que possível, também é interessante apoiar os braços e alternar a posição do corpo durante períodos mais longos de uso.