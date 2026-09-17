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Você usa o celular com a cabeça inclinada? Veja como a postura pode afetar seus ombros

Estudos relacionam uso prolongado de dispositivos e posição do pescoço com maior ocorrência de dores musculoesqueléticas; ortopedista explica sinais de alerta e cuidados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:48

Você usa o celular com a cabeça inclinada? Veja como a postura pode afetar seus ombros
Você usa o celular com a cabeça inclinada? Veja como a postura pode afetar seus ombros Crédito: Imagem gerada pela IA

Passar horas no celular já faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja para trabalhar, estudar, conversar ou simplesmente passar o tempo. O problema pode estar não apenas no tempo diante da tela, mas também na postura adotada durante o uso. Manter a cabeça inclinada para a frente por longos períodos pode aumentar a sobrecarga sobre músculos e articulações dos ombros.

Uma pesquisa publicada este ano avaliou 379 pessoas para investigar a relação entre a postura durante o uso de dispositivos eletrônicos e a dor na região ao redor da escápula. Do total, 48,5% relataram dor periescapular atual. O estudo também encontrou associação significativa entre o incômodo e o hábito de permanecer em pé ou caminhando enquanto usava dispositivos com o pescoço inclinado para a frente. Nessa condição, a chance de dor foi 2,15 vezes maior.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas

Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA
A região dos ombros costuma acumular tensão depois de longos períodos diante do computador. Para fazer o exercício, mantenha a postura ereta e faça círculos lentos com os ombros, primeiro para frente e depois para trás. O movimento ajuda a trabalhar a mobilidade e pode proporcionar relaxamento da musculatura da parte superior das costas. por Imagem gerada pela IA
Horas sentado podem favorecer uma postura mais fechada, com os ombros projetados para frente. Para alongar o peitoral, apoie um dos braços em uma parede ou batente e gire lentamente o tronco para o lado oposto, até sentir um alongamento confortável. O movimento ajuda a reduzir a tensão acumulada na parte anterior do corpo e pode contribuir para um melhor alinhamento corporal. por Imagem gerada pela IA
A lombar está entre as regiões que mais sofrem com longos períodos na mesma posição. Sentado em uma cadeira, estenda os braços para a frente e arredonde levemente as costas, como se tentasse alcançar algo à sua frente. O movimento deve ser lento e confortável, sem provocar dor. por Imagem gerada pela IA
O excesso de tempo sentado pode deixar o quadril mais rígido e reduzir a mobilidade da região. Em pé, dê um passo à frente e flexione levemente o joelho da perna dianteira, mantendo a outra estendida atrás. O exercício ajuda a trabalhar a musculatura do quadril e pode aliviar tensões que interferem no conforto e na postura. por Imagem gerada pela IA
Para trabalhar a mobilidade da coluna e aliviar a tensão nas laterais do tronco, eleve um dos braços acima da cabeça e incline suavemente o corpo para o lado oposto. O movimento deve provocar apenas uma sensação confortável de alongamento. Além de favorecer a flexibilidade, pode proporcionar relaxamento muscular. por Imagem gerada pela IA
Quem passa boa parte do dia utilizando computador pode sobrecarregar punhos e antebraços sem perceber. Estenda um braço à frente e, com a outra mão, puxe suavemente os dedos em direção ao corpo. Faça o movimento sem provocar dor. Por ser rápido e simples, o alongamento pode ser repetido durante as pausas ao longo do expediente. por Imagem gerada pela IA
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Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA

Uma revisão sistemática publicada em 2026, que reuniu 30 estudos com adultos, encontrou uma relação semelhante. Em 24 dos trabalhos analisados, pessoas com maior tempo de uso, maior atividade de digitação ou maior nível de dependência do aparelho apresentaram maior prevalência de dores musculoesqueléticas, incluindo na região dos ombros. Em 67% dos artigos, a duração do uso — entre três e nove horas por dia — e a postura corporal apareceram como os principais fatores de risco estudados.

Por que a postura pode causar dor?

Entre adolescentes, a questão também aparece. Um estudo com 622 participantes, com idade mediana de 14 anos, identificou que 21,5% apresentavam dor no ombro. Segundo o ortopedista Eduardo Malavolta, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), o problema está relacionado principalmente à permanência prolongada em uma posição estática.

“Quando passamos muito tempo olhando para o celular, principalmente com a cabeça inclinada para frente e os braços sem apoio, mantemos músculos e articulações em uma posição estática por muito tempo”, explica. Nos ombros, essa sobrecarga pode inicialmente aparecer como tensão, fadiga e dor próxima à escápula. Com a repetição do hábito, a musculatura responsável pela estabilização e pelo movimento da escápula pode passar a trabalhar de maneira menos coordenada, interferindo na mecânica do ombro.

Por isso, o desconforto não deve ser automaticamente atribuído apenas ao uso do celular. A persistência ou piora da dor pode indicar a necessidade de investigação, principalmente quando começa a interferir em atividades comuns do dia a dia.

Quando a dor no ombro merece atenção?

Uma dor que desaparece depois de interromper a atividade pode estar relacionada à sobrecarga momentânea. Já quando o incômodo permanece mesmo após o descanso, piora progressivamente ou começa a limitar movimentos, a situação merece avaliação.

“Dor que persiste mesmo após interromper a atividade, piora progressivamente ou começa a limitar tarefas simples, como levantar o braço, alcançar objetos ou se vestir, pode indicar que o problema não está apenas relacionado à tensão momentânea”, afirma Malavolta. Nessas situações, o especialista recomenda procurar avaliação médica para identificar a origem do problema. O objetivo é diferenciar uma sobrecarga relacionada ao hábito de outras possíveis causas de dor e evitar que o quadro se prolongue.

Como reduzir a sobrecarga ao usar o celular

Não é necessário abandonar o celular para proteger os ombros. A principal estratégia é evitar permanecer durante horas na mesma posição. Fazer pausas ao longo do dia e movimentar o corpo ajuda a interromper períodos prolongados de tensão muscular. Outra medida é tentar manter o aparelho em uma altura que reduza a necessidade de inclinar constantemente a cabeça para a frente. Sempre que possível, também é interessante apoiar os braços e alternar a posição do corpo durante períodos mais longos de uso.

“Intercalar períodos de uso com pausas e movimentação é importante para evitar que a musculatura permaneça sob tensão durante horas”, orienta o ortopedista. Ele ressalta ainda que o celular faz parte da rotina das pessoas e que não é preciso deixar de usá-lo. "A questão está em incorporar alguns cuidados ao hábito, para que a tecnologia facilite o dia a dia sem cobrar um preço do corpo”.

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