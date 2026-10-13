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'Voltar a me olhar no espelho': paciente celebra reconstrução mamária após decisão judicial na Bahia

Diagnosticada com câncer de mama em 2011 e novamente em 2020, ela conseguiu realizar o procedimento após negativa do plano de saúde

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:18

Câncer de mama cresce 30% em mulheres jovens na Bahia
Câncer de mama cresce 30% em mulheres jovens na Bahia Crédito: Pexels

Diagnosticada com câncer de mama, a paciente Eliana Nascimento Simões teve os direitos assegurados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) após recorrer à Justiça para conseguir realizar uma reconstrução mamária. No ano passado, ela passou pelo procedimento após uma decisão judicial que obrigou o plano de saúde a custear a cirurgia.

A medida encerrou uma espera iniciada em 2024, quando a seguradora negou a realização do procedimento. “Me sinto amparada pelo poder de decisão da Justiça em garantir a dignidade da pessoa humana”, disse.

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
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Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
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De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

Eliana recebeu o primeiro diagnóstico de câncer de mama em 2011. Em 2020, enfrentou um segundo tumor, desta vez na mama direita, e precisou passar por uma mastectomia. Após a retirada da mama, a aposentada recorreu à Justiça para garantir o direito à reconstrução mamária.

Para Eliana, a decisão judicial representou um passo importante para recuperar não apenas parte da aparência física, mas também a autoestima e a sensação de integridade. “A maior conquista foi voltar a me olhar no espelho e me sentir uma mulher um pouco mais completa”, afirmou.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 66.300 casos de câncer de mama são diagnosticados anualmente no Brasil. A doença atinge predominantemente mulheres, mas também pode se manifestar em homens.

O câncer de mama é provocado pela multiplicação desordenada de células anormais na região, que podem formar tumores com potencial de se espalhar para outros órgãos. O diagnóstico e o tratamento precoces aumentam as chances de melhores resultados.

Na Bahia, 56,35% das pacientes iniciam o tratamento nos estágios III ou IV da doença. No estágio III, o tumor apresenta maior extensão na região da mama e pode comprometer os linfonodos próximos. No estágio IV, há metástase, quando o câncer se espalha para outros órgãos. A maior parte das pacientes tem entre 50 e 65 anos.

A legislação brasileira prevê a cobertura da reconstrução mamária em casos relacionados ao tratamento do câncer. O artigo 10-A da Lei nº 9.656/1998 determina que os planos de saúde custeiem cirurgias plásticas reconstrutivas da mama quando a mutilação decorrer do tratamento da doença.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a reconstrução mamária relacionada a tumores tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando há indicação médica. A agência é responsável por regular, normatizar, controlar e fiscalizar o mercado de planos de saúde no país.

Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa é realizada mundialmente com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Entre as medidas de rastreamento, a mamografia é recomendada para mulheres a partir dos 40 anos ou conforme orientação médica. A adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas, além da redução do consumo excessivo de álcool e da interrupção do tabagismo, também contribui para a promoção da saúde.

Sinais como caroços na mama ou na axila, alterações no formato ou na cor da pele da mama e secreções no mamilo exigem atenção. Ao perceber qualquer uma dessas mudanças, é importante procurar avaliação médica com um mastologista ou ginecologista.

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