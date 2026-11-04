TRATAMENTO

Wegovy em comprimidos é aprovado pela Anvisa; veja o que muda no tratamento

Medicamento será indicado para adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades e deverá ser ingerido em jejum

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:06

Anvisa aprova Wegovy em comprimidos; veja como será o uso do medicamento Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (4), o registro da versão oral do medicamento Wegovy (semaglutida). Até então, o produto era comercializado no Brasil exclusivamente na forma de solução injetável, aplicada por via subcutânea - a modalidade que ficou conhecida como caneta emagrecedora.

O medicamento é indicado para o tratamento da obesidade (IMC ≥30 kg/m²) e do sobrepeso (IMC ≥27 kg/m² a <30 kg/m²), desde que associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. O uso é destinado a adultos e deve ser combinado com dieta de baixa caloria e prática de atividade física. A nova apresentação marca a chegada do primeiro agonista do hormônio glucagon tipo 1 (GLP-1) em comprimidos aprovado para uso no país.

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A semaglutida age no controle do apetite e da ingestão de alimentos, contribuindo para a redução do peso corporal e a melhora de indicadores metabólicos relacionados à obesidade.

A versão oral do Wegovy será administrada em comprimidos, com dose diária. O esquema de tratamento prevê o aumento gradual da dosagem, começando com 1,5 mg, passando por 4 mg e 9 mg, até chegar à dose de manutenção recomendada de 25 mg por dia.

A orientação é que o medicamento seja ingerido em jejum, acompanhado de uma pequena quantidade de água. Após a administração, o paciente deve esperar pelo menos 30 minutos antes de consumir alimentos, bebidas ou outros medicamentos.

Com a nova formulação, pacientes e profissionais de saúde passam a contar com maior flexibilidade nas opções de tratamento. A mudança também permite a transição entre as versões oral e injetável, quando houver indicação clínica, respeitando as orientações descritas na bula.

A aprovação da Anvisa foi baseada principalmente nos resultados do Oasis 4, estudo clínico de fase 3 que analisou a eficácia da semaglutida oral na dose de 25 mg em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a outras comorbidades.