Workshop da Sociedade Brasileira de Cardiologia discute o 'coração feminino': inscrições abertas

Os cuidados específicos, a saúde cardiovascular da mulher e os avanços na área serão os temas do encontro, no próximo dia 21, em Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 8 de março de 2025 às 07:00

A cardiologia feminina precisa ser tratada com especificidades Crédito: 220 Selfmade studio | Shutterstock

O coração feminino pulsa em um ritmo que desafia a medicina. Embora as doenças cardiovasculares sejam a principal causa de morte entre as mulheres no mundo, o diagnóstico e o tratamento ainda encontram barreiras, muitas vezes pela apresentação atípica dos sintomas e pela subestimação dos riscos.>

Para entender essa realidade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Bahia (SBC-BA) realiza, no próximo dia 21 de março, das 8h às 18h, na sede da Associação Bahiana de Medicina (ABM), o I Workshop: O Coração Feminino, que promete trazer luz às especificidades da cardiologia feminina e fomentar novas estratégias de prevenção e tratamento.>

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste link. Os valores variam, até 20 de março, de R$ 150 a R$ 250 (grátis para sócios Remido). Com uma programação abrangente, o workshop abordará temas como cardiopatia na gestante, prevenção cardiovascular, impacto da menopausa na saúde do coração e as particularidades da doença arterial coronariana na mulher.>

“Nosso objetivo é promover um debate qualificado e trazer para a prática clínica avanços e soluções para o diagnóstico e tratamento das cardiopatias femininas”, destaca a cardiologista Teresa Rogério, presidente do evento, que contará com a presença de renomados cardiologistas e especialistas em diversas áreas da medicina, promovendo discussões interdisciplinares fundamentais para aprimorar a abordagem clínica das doenças cardiovasculares em mulheres. >

A médica Teresa Rogério, presidente do evento Crédito: Divulgação

“A cardiologia feminina precisa ser tratada com especificidade, levando em conta os fatores biológicos, hormonais e sociais que influenciam a saúde da mulher”, reforça o cardiologista Cláudio Marcelo Bittencourt das Virgens, presidente da SBC-BA. A iniciativa faz parte das atividades da Confraria do Coração, grupo formado por cardiologistas baianas que, ao longo de 18 anos, tem se dedicado ao estudo e à conscientização sobre a saúde cardiovascular feminina. “Queremos mudar o olhar da medicina para o coração da mulher e garantir que mais vidas sejam salvas”, diz Teresa Rogério.>

Estatísticas e fatores de risco>

As doenças cardiovasculares são responsáveis por um terço das mortes femininas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando em 8,5 milhões de óbitos anuais. No Brasil, a situação é alarmante: cerca de 30% das mortes de mulheres acima dos 40 anos são atribuídas a problemas cardíacos, tornando essa a maior taxa da América Latina.>

Entre os fatores de risco estão doenças autoimunes, alterações hormonais, complicações da gravidez e o impacto da dupla jornada de trabalho sobre a saúde cardiovascular.>

“Menos da metade das mulheres que sofrem um infarto recebe o tratamento adequado, o que impacta diretamente na sobrevida. A média de sobrevida após um infarto é de 8,2 anos para homens, mas cai para 5 anos entre as mulheres”, explica o cardiologista Luiz Eduardo Fonteles Ritt, diretor científico da SBC-BA.>

Serviço>

O quê: I Workshop: O Coração Feminino>

Data: 21 de março de 2025>

Horário: 8h às 18h>