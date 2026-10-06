TECNOLOGIA

Xiaomi lança duas balanças inteligentes no Brasil que vão além do peso; veja o que elas fazem

Novos modelos se conectam ao aplicativo Xiaomi Home e permitem acompanhar composição corporal, histórico e evolução ao longo do tempo

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:00

Xiaomi lança duas balanças inteligentes no Brasil que vão além do peso; veja o que elas fazem Crédito: Divulgação

A balança deixou de ser apenas um aparelho usado para mostrar o peso na tela. A Xiaomi está ampliando seu portfólio de produtos conectados no Brasil com dois modelos que levam recursos de inteligência e conectividade para o acompanhamento da evolução corporal: a Xiaomi Smart Scale S200 e a Xiaomi Body Composition Scale S400.

Os dois dispositivos funcionam integrados ao aplicativo Xiaomi Home, onde os usuários podem registrar medições, consultar históricos e acompanhar mudanças ao longo do tempo. A proposta é transformar a pesagem do dia a dia em uma experiência mais completa e conectada.

É importante subir na balança na hora certa 1 de 6

Xiaomi Smart Scale S200 acompanha mais do que o peso

A Xiaomi Smart Scale S200 foi desenvolvida para quem procura uma maneira simples de monitorar o peso e acompanhar sua evolução. Em uma única medição, o dispositivo apresenta quatro informações: peso, índice de massa corporal (IMC), peso ideal e controle de peso.

A balança tem capacidade para medições de 100 g a 150 kg e precisão de leitura de 50 g. O modelo também possui modos específicos para diferentes situações, como pesagem de bebês, visitantes e pequenos objetos. O dispositivo permite cadastrar até 36 usuários no Xiaomi Home, o que facilita o compartilhamento entre diferentes pessoas da família. Os dados ficam registrados no aplicativo e podem ser acompanhados ao longo do tempo.



Outro recurso é o teste de equilíbrio. A ferramenta permite acompanhar aspectos relacionados à estabilidade e à coordenação corporal por meio do aplicativo. Os resultados também podem ser organizados em relatórios personalizados, com visualização de tendências ao longo de dias, semanas, meses e anos.

No design, a S200 aposta em uma proposta minimalista. O display de LED fica invisível quando a balança não está sendo utilizada, enquanto a superfície lisa, as bordas arredondadas e a base curva compõem o visual do produto. Segundo a Xiaomi, o modelo utiliza três pilhas AAA e oferece autonomia de até 180 dias.

S400 traz análise da composição corporal

Para quem busca informações mais detalhadas, a Xiaomi Body Composition Scale S400 amplia a quantidade de dados apresentados. O modelo utiliza tecnologia de bioimpedância de dupla frequência para analisar 25 indicadores relacionados à composição corporal.

As informações são disponibilizadas pelo Xiaomi Home, permitindo acompanhar diferentes aspectos além do peso. Entre os dados estão percentual e massa de gordura, massa e percentual muscular, água corporal, proteínas, minerais ósseos, gordura visceral e IMC. A balança também apresenta frequência cardíaca, taxa metabólica basal, massa corporal magra e massa muscular esquelética, além de outros indicadores e avaliações complementares.

A tecnologia de bioimpedância utiliza diferentes frequências de corrente elétrica para estimar características da composição corporal. A proposta é oferecer uma visão mais ampla da evolução física para consumidores interessados em acompanhar mudanças relacionadas a exercícios, alimentação e outros hábitos da rotina.

Assim como a S200, a S400 possui recursos voltados ao uso por diferentes integrantes da família e integração com o ecossistema da Xiaomi. O modelo suporta medições de até 150 kg, conta com conectividade Bluetooth e é compatível com smartphones Android e iOS.

Quanto custam as novas balanças da Xiaomi?