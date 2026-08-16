BEM-ESTAR

Yoga pode ajudar a aliviar dores crônicas? Veja como a prática atua no corpo e na mente

Movimentos lentos, respiração e consciência corporal podem ajudar a reduzir tensões, melhorar a mobilidade e diminuir a percepção da dor; especialista explica

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00

Yoga pode ajudar a aliviar dores crônicas? Veja como a prática atua no corpo e na mente Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Conviver com uma dor que insiste em permanecer pode afetar muito mais do que o corpo. O desconforto constante também pode aumentar o estresse, prejudicar o sono e interferir na rotina. Nesse cenário, práticas integrativas como o Yoga vêm sendo usadas como aliadas no controle da dor, especialmente em quadros crônicos.

A proposta não é substituir tratamentos médicos, mas complementar os cuidados e trabalhar fatores físicos e emocionais que podem influenciar a maneira como a dor é percebida. Segundo o professor de Yoga e especialista no Método Kaiut Yoga, Ravi Kaiut, a prática pode contribuir para o tratamento complementar de diferentes tipos de desconforto. “Para condições que causam dores crônicas, a prática de Yoga como terapia complementar é altamente recomendada”, explica.

Posturas de Yoga 1 de 8

Como o Yoga pode interferir na dor?

A prática combina movimentos lentos, respiração e consciência corporal, elementos que podem favorecer o relaxamento e reduzir tensões musculares. Para o especialista, essa combinação é importante porque a experiência da dor não está restrita ao aspecto físico. “A dor não está apenas no corpo físico. Quando conseguimos reduzir a tensão e melhorar a percepção corporal, o desconforto tende a diminuir”, destaca Ravi.

O Yoga também atua sobre o sistema nervoso e pode ajudar a reduzir o estado de alerta constante que muitas pessoas com dor crônica experimentam.

Movimentos também podem melhorar a mobilidade

A dor frequentemente leva a pessoa a restringir movimentos para evitar o desconforto. Com o tempo, isso pode contribuir para rigidez e sobrecarga em determinadas regiões do corpo. No Yoga, as posturas podem ser adaptadas às condições de cada praticante. O objetivo é estimular movimentos mais conscientes e melhorar gradualmente a mobilidade. “Com o tempo, o corpo passa a se movimentar de forma mais equilibrada, o que reduz pontos de tensão e evita agravamento das dores”, afirma.

Estresse pode piorar a percepção da dor

Outro componente importante é o emocional. O estresse pode aumentar a percepção do desconforto e contribuir para a manutenção da tensão muscular. Técnicas de respiração e relaxamento presentes no Yoga podem ajudar a reduzir esse estado de alerta. “Quando o corpo sai do estado de estresse, ele responde melhor ao tratamento da dor. A mente influencia diretamente essa percepção. Essa relação é especialmente importante na rotina moderna, que é marcada por alta carga mental e pouca pausa”, explica Ravi.

Por isso, os efeitos da prática podem ir além da região do corpo que apresenta dor, ajudando também no relaxamento e na sensação de bem-estar.

Yoga não é competição

Um dos princípios destacados pelo especialista é a possibilidade de adaptar a prática às limitações de cada pessoa. As posturas podem ser modificadas para diferentes níveis de mobilidade e condicionamento. Dessa forma, o objetivo não é alcançar uma determinada posição ou competir com outros praticantes.

“O Yoga respeita o tempo do corpo. Não se trata de performance, mas de evolução gradual e consciente. Esse cuidado é essencial para evitar lesões e garantir que a prática seja realmente terapêutica”, reforça.

Regularidade faz diferença

Assim como acontece com outras estratégias de cuidado, os benefícios não dependem de uma única sessão. A prática regular tende a potencializar os efeitos sobre mobilidade, relaxamento, consciência corporal e controle da dor ao longo do tempo. “Com regularidade, o corpo responde melhor, e os resultados se tornam mais consistentes no dia a dia”, finaliza Ravi Kaiut.