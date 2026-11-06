CUIDADO

Zumbido no ouvido pode esconder problemas de saúde; veja quando o sinal exige atenção

Sintoma que atinge cerca de 749 milhões de pessoas no mundo pode estar associado à perda auditiva, alterações circulatórias e até problemas na mandíbula

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:00

Zumbido no ouvido pode esconder problemas de saúde; veja quando o sinal exige atenção Crédito: Imagem gerada pela IA

Apito, chiado, campainha ou até um ruído semelhante ao de uma panela de pressão. Para quem tem zumbido, esses sons podem surgir mesmo quando não existe nenhuma fonte sonora externa. Embora frequentemente associado a alterações auditivas, o sintoma também pode estar relacionado a outras condições de saúde e, em determinadas situações, exige avaliação médica rápida.

Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2022 na revista científica JAMA Neurology estimou que 14,4% dos adultos apresentam algum tipo de zumbido, o equivalente a aproximadamente 749 milhões de pessoas em todo o mundo. O levantamento apresenta uma estimativa global, não específica da população brasileira.

Fones com cancelamento de ruído 1 de 9

Segundo a otorrinolaringologista Milena Quadros, do Hospital Paulista, uma das causas mais comuns do zumbido é a perda auditiva, que pode estar relacionada ao envelhecimento, à exposição a ruídos intensos ou a doenças do ouvido. O sintoma também pode ter relação com excesso de cerume, infecções, alterações metabólicas e circulatórias, determinados medicamentos e problemas na articulação temporomandibular (ATM) ou na musculatura da face e do pescoço.

Quando procurar atendimento?

Nem todo episódio de zumbido indica uma condição grave, mas alguns sinais exigem atenção especial. Um deles é o aparecimento do sintoma acompanhado de perda auditiva súbita, especialmente quando a pessoa percebe que deixou de ouvir bem de um ouvido de uma hora para outra. Nessa situação, a avaliação com um otorrinolaringologista deve ocorrer com urgência, idealmente em até 24 horas.

“Essa situação pode indicar uma surdez súbita, uma condição em que o tempo até o início do tratamento pode influenciar o prognóstico”, alerta a especialista. O zumbido persistente em apenas um ouvido também precisa ser investigado, principalmente quando existe diferença de audição entre os lados. Já o ruído que acompanha o ritmo dos batimentos cardíacos, conhecido como zumbido pulsátil, requer avaliação para investigar possíveis causas vasculares ou outras alterações.

Se o sintoma vier acompanhado de tontura intensa e repentina, dificuldade para caminhar, alteração da fala, visão dupla ou fraqueza em um lado do corpo, a orientação é procurar atendimento de emergência. A sensação de ouvido tampado também merece atenção quando surge de forma repentina junto com o zumbido e a redução da audição. Nesses casos, não se deve presumir que o problema seja apenas acúmulo de cerume ou obstrução do ouvido.

Estresse e noites mal dormidas podem intensificar o incômodo

A percepção do zumbido não depende apenas de alterações no sistema auditivo. Estresse, ansiedade e privação de sono podem aumentar a atenção direcionada ao ruído e intensificar o desconforto. O sono também pode entrar em um ciclo prejudicial: o zumbido dificulta o descanso, enquanto dormir mal pode tornar o sintoma mais incômodo no dia seguinte. “A exposição a sons muito intensos, principalmente quando frequente ou sem proteção adequada, pode provocar lesões nas estruturas do ouvido interno e contribuir para o aparecimento de zumbido e perda auditiva”, explica Milena.

Manter horários regulares de sono, praticar atividade física, adotar estratégias de controle do estresse e proteger a audição contra sons intensos são medidas que podem ajudar. Para algumas pessoas, sons ambientes suaves, como chuva ou música em volume confortável, também contribuem para reduzir o incômodo, especialmente na hora de dormir.

Há tratamento para o zumbido?

A investigação começa com uma consulta ao otorrinolaringologista. O exame clínico e a avaliação auditiva, geralmente com audiometria, ajudam a identificar possíveis causas. Outros exames podem ser solicitados conforme as características de cada caso. O tratamento depende da origem do sintoma e do grau de incômodo. Quando existe uma condição tratável, a abordagem é direcionada ao problema. Nos pacientes com perda auditiva associada, aparelhos auditivos podem melhorar a comunicação e também reduzir o incômodo em alguns casos.

Entre as estratégias terapêuticas com respaldo científico está a terapia cognitivo-comportamental. Outras intervenções podem ser consideradas conforme as necessidades de cada paciente e a avaliação dos profissionais responsáveis. “Mesmo quando não é possível eliminar completamente o som, existem tratamentos capazes de reduzir significativamente o sofrimento provocado pelo zumbido e melhorar a qualidade de vida”, afirma a especialista.