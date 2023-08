Boca livre no Elevador

Salvador tinha uma população em torno de 130 mil habitantes, segundo o censo reconhecidamente fajuto de 1872, quando a firma Antônio Lacerda & Cia, proprietária do Elevador da Conceição, promoveu boca livre na inauguração para quatro mil convidados, pasmem!



Dois mil, considerando descida e subida. Às 10h30 da manhã do dia 08 de dezembro de 1873, o Presidente da Província e outras autoridades lotaram as duas cabines e desceram o elevador; em seguida, o contingente de convidados aqui referido e, somente depois do meio-dia, foi aberto ao público pagante.

Então, desceram e subiram 4.778 pessoas, segundo documento do arquivo da Santa Casa da Bahia. Pagaram cada uma 100 réis. O elevador teria funcionado até as 2h da manhã, segundo a imprensa. Será? Certo é que a renda do primeiro dia de funcionamento do equipamento, 477. 800 réis, foi integralmente doada ao Asilo dos Expostos, obra da caridade da Santa Casa de Misericórdia, da qual Lacerda era Mordomo (espécie de administrador) e benfeitor.

Dez anos depois, os números confirmavam o sucesso do empreendimento: 988 mil passageiros, ou seja, 2.707 por dia. A receita líquida, descontadas as despesas (44,3 contos de réis), era considerável (54,5 contos de réis). Um bom negócio, não para o Lacerda que, naqueles idos, estava fora da firma. Tinha repassado. A dívida dos empréstimos para a execução da obra e os juros acachapantes comprometeram parte de sua fortuna e parte de sua herança.

O maior custo da obra foi a torre de pedra encravada na rocha da encosta que contrariou interesses dos ingleses que sugeriam que a estrutura fosse de ferro, eles os fornecedores. Lacerda perseverou na sua opção pela pedra, deu de ombros para as críticas da imprensa, e fez o certo. Se de ferro, o desgaste pela salinidade e umidade teria sido, a partir de certo momento, persistente.

Uma peça-chave da operação foi o Sr. Foster, contratado como maquinista, responsável pela manutenção das correntes de ferro que mergulhavam nos tanques com óleo de baleia para impulsionar o elevador e, em caso de falha, acionar o sistema de freios alternativos. O Sr. Foster residia na Rua da Alfândega; em 1878, perdeu uma filha de 5 anos, a casa e o mobiliário, após incêndio provocado pela criança e no décimo ano de operação do elevador ainda era o maquinista-chefe. O Jornal de Notícias noticiou o seu estado de “delírio constante”, após sofrer violento espancamento de um cidadão foragido.

Outro funcionário de primeira hora foi Antônio Luiz de Magalhães, que faleceu em 1876 de infarto repentino, tinha 66 anos de idade, não sabemos a sua função, se administrativa ou operacional. Os colaboradores se esforçavam para evitar a descontinuidade do serviço, toda hora parava uma das cabines. E a imprensa registrava um acidente, de algum usuário, prensado entre a parede e o “camarim”.