Moda sustentável discutida na ONU

Conscious Fashion and Lifestyle Network. Crédito: Divulgação/ONU

Realizado no início do mês, na sede das Nações Unidas em Nova York, o “Conscious Fashion and Lifestyle Network” reuniu mais de 150 stakeholders, destacando soluções sustentáveis e esforços para avançar na implantação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU).



Alguns dos assuntos abordados nos painéis foram “Parcerias da indústria para ações transformadoras”, “Condições de trabalho decentes e crescimento econômico” e “O impacto da cultura de Ação Climática”.

A fala inicial de Annemarie Hou, diretora de parcerias da ONU, deu o tom do evento: “Take notice to take actions”. Ela ressaltou a importância de escolher o que vestir diariamente, lembrando sempre de investigar sobre as condições de produção das peças.

Outras ações discutidas foram certificações orgânicas que monitoram a produção de matérias-primas como o algodão e ajudam a proteger a terra (ODS 14 e 15) e a certificação B-Corp que oferece rastreamento total da cadeia de produção (ODS 8 e 12).

E as analogias sobre o impacto da indústria da moda ajudam a entender o tamanho do problema - como um edifício do tamanho do Empire State Building por ano cheio de resíduos, ou 30% de todas as roupas produzidas no mundo que não são vendidas e vão para o lixo, ou ainda o fato de já termos roupas para as próximas 6 gerações.

Por isso a educação e a pesquisa têm um papel fundamental. Desde os projetos de ensino e acessibilidade ao mercado de trabalho criados por Timburae Chirume da BCE Africa, até o estudo de novos materiais recicláveis ou tecnologias como a Kira lycra, que usa microfibra de milho e reduz 44% das emissões de gases de efeito estufa.