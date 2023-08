Não às drogas. Sim à vida!

Diante da retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal pelo Supremo Tribunal Federal, largamente divulgado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB reafirmou sua posição contrária à descriminalização do uso de drogas, manifestada oficialmente em suas notas publicadas em 26.08.2015 e 26.08.2020. Nelas, são ressaltadas a necessidade de políticas públicas para a prevenção, o apoio aos serviços de recuperação de dependentes químicos, muitos dos quais mantidos por entidades religiosas, e a prática da justiça em face dos que lucram com a venda de drogas. “O caminho mais exigente e eficaz, a longo prazo, é a intensificação de campanhas de prevenção e combate ao uso das drogas, acompanhado de políticas públicas nos campos da educação, do emprego, da cultura, do esporte e do lazer para a juventude e a família”, afirmou a Conferência Episcopal.