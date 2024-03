O S DO ESG

O convite da superação

O essencial é o que eu vou fazer com o lugar onde estou agora. Vou abrir espaço pra mais gente ou vou ficar com ele só para mim e para pessoas como eu?

Mariana Paiva

30 de março de 2024

A gente acha tão bonito ver história de superação. Comove até gente que, em dia normal, é pedaço de cavalo (ou o cavalo inteiro): vive de distribuir patada mas chora quando vê a história do menino que aprendeu a ler catando os livros no lixo. Sobra pro adolescente escorado do lado no sofá: “Tá vendo aí? E você sem querer nada com a hora do Brasil”. Um clássico. Superar, essa palavra da moda.

Do conselho musical de Marília Mendonça à ideia de gerico de um (sou educada para adjetivar) que decidiu enfrentar a tempestade e levar um povo pra cima de uma montanha e saiu de lá resgatado pelo corpo de Bombeiros, superação é o mote da vez. Bonito de ver de longe, na ficção, na televisão, no papel do jornal, na história contada depois. Depois. Porque na hora mesmo, ninguém quer ter nada a ver com esse b.o.

A gente que enche os olhos de lágrima quando vê uma pessoa com deficiência nas paraolimpíadas vencendo uma prova. Quanta superação. E é sem ironia, sim, porque de fato ela supera muita coisa. Mas a gente esquece que o evento acontece uma vez a cada dois anos, e que, nesse meio tempo, essa pessoa vive na mesma sociedade que nós. Ouve piadinhas que lhe reduzem à sua deficiência (o famoso capacitismo), que não consegue realizar tarefas simples como ir a um banheiro num restaurante porque o banheiro não tem acessibilidade. Ou nunca te ocorreu que essas pessoas também precisem fazer xixi e cocô, que nem você?

Eu sei, você se emociona com a história de superação. Mas não basta. O que você faz com o privilégio que você tem? Abre espaço para mais gente chegar?

A gente que ama romantizar nossas próprias histórias e origens. Em minha família, brinco sempre dizendo que nunca vou conseguir competir com os quilômetros que meu pai descia da ladeira do Quebra Bunda para chegar à escola. Saía muito cedo, enfrentava cachorros latidos e raivosos, e tirava as melhores notas. Era um pequeno herói mirim meu pai. Pelo menos em sua própria narrativa (ele tem outras, depois conto mais). O fato é que não importa que eu nunca tenha passado por tudo isso para chegar à escola (nunca passei nem perto disso, na verdade): o essencial é o que eu vou fazer com o lugar onde estou agora. Vou abrir espaço pra mais gente ou vou ficar com ele só para mim e para pessoas como eu?

Quando digo “para pessoas como eu”, quero dizer, com os mesmos privilégios. Somos sempre a pessoa sentada do lado de cá do sofá, vendo as histórias de superação passarem na televisão do mundo, longe de nós. A gente chora porque são bonitas mesmo, vamos assumir, mas depois segue o baile. Tem conta pra pagar, menino que quer jogar Roblox até tarde e que tem que dormir porque amanhã tem aula cedo. Tem que passar repelente pro Aedes não morder, tem trabalho, vixe, é coisa demais pra ainda pensar nos outros. E assim caminha a desumanidade.

Enquanto isso, o planeta se acaba, o meteoro não vem, e a gente espera ansiosamente o domingo pra ver uma história bonita na TV pra poder se emocionar com alguma coisa. Pra lembrar que vive. Mesmo que todo dia possa, sendo mais gentil ao receber uma entrega pelo delivery, dando um bom-dia em vez de um grunhido ao vizinho no elevador, abrindo vagas de trabalho para pessoas neuroatípicas, elevando mulheres pretas a posições de liderança, e talvez até pensando em fazer um banheiro acessível em nosso trabalho. Conhecendo mais sobre o universo que se estende além de nós, fora de nossa bolha e de nossas ideias. Por que não? Superação não é longe, é perto: é, antes de tudo, um convite de olhar pra dentro, não fora.