Sobre a beleza deste mundo

Estamos no alto do Morro do Pai Inácio, Chapada Diamantina. Somos os únicos aqui, sentados de frente para uma cadeia de montanhas. O silêncio constrói sua teia ao redor de nós, rompida por esparsas rajadas de vento sobre as pedras e as plantas rasteiras. Já caminhamos por toda a extensão do topo, corremos os olhos em volta, vimos o cruzeiro e os caminhões na estrada lá embaixo, a mesma que percorremos. Com exceção da estrada, dos caminhões e do cruzeiro, poderíamos estar testemunhando uma paisagem do princípio do mundo.

Em dado momento, um guia alcança o topo, seguido de três turistas. Ele nos cumprimenta e os outros seguem sem sequer virar os olhos para a paisagem que contemplamos. Passam rápido e prosseguem. Voltam cinco minutos depois, novamente sem olhar a paisagem, e descem. Eu me pergunto o que aquele passeio significou para eles. O que significou o esforço de escalar mais de 600 metros de pedra para se debruçar sobre o abismo sem se dignar a vê-lo e reverenciá-lo.

Corta a cena e estamos na Gruta da Lapa Doce. Todos apagaram as luzes de suas lanternas e a escuridão é absoluta. Ninguém fala. Ouço a minha respiração e não vejo a mão que coloco a centímetros do rosto. Nunca me deparei com tamanho ermo. Novamente o silêncio engendra sua teia, desta vez amparado pela cegueira coletiva. É uma experiência meditativa que se assemelha a uma prece sem palavras, a uma sinfonia sem som.

Aqui, formações geológicas levam décadas para avançar centímetros, gota a gota, que nem dedos eternamente apontados para baixo e para cima. Até que, como no afresco A Criação de Adão, de Michelangelo, os dedos se tocam e ocorre o milagre de uma nova forma. Milênios passaram, outros milênios passarão. O ermo permanecerá, enquanto nós teremos nos convertido em poeira semelhante à que pisamos. Diante de tamanha imensidão de tempo e espaço, somos pouco mais que cascalho esmagado.

A natureza prescinde totalmente de nós, é isso que fica claro. Onde estamos, em outro tempo havia preguiças de até quatro metros. Elas se locomoviam no breu feito fantasmas lentos e desajeitados. Se recuarmos mais, provavelmente encontraremos habitantes ainda mais improváveis, talvez até ancestrais de nós mesmos, que morreram ali de frio e fome. Viram com suas tochas o que vemos com nossas lanternas: esculturas que se assemelham a anjos e bailarinos, leões e corujas. Porque tendemos a antropomorfizar tudo, como se o nosso olhar validasse o mundo.

Agora nos transportamos para a Cachoeira do Buracão. Meus olhos estão fechados, recebendo a poderosa força da água que desce mais de 80 metros antes de castigar meus ombros, minha cabeça e meus braços, me preenchendo de plenitude. Aqui a teia do silêncio não se tece: o barulho é brutal, como deve ser num tsunami. Bárbaro e belo, doce e desabrido. Um barulho primordial, que precede o ser humano e, imagino, o sucederá. Ao meu redor, uma enormidade que não consigo apreender em sua totalidade: um caldeirão vasto e profundo de água escura que leva a um cânion sinuoso.

A natureza não precisa de Deus para ser divina, ela simplesmente é. Oferece seus tesouros e encerra muitos outros. Ainda há tantos morros, grutas e cachoeiras por desvelar, mas isso é o que menos importa: eles existem sem alarde, indiferentes, acessíveis ou não aos nossos olhos e à nossa presença. Carregados de silêncio ou alvoroço, envoltos em treva ou brilho intenso. São como oferendas para ninguém.

Volto na trilha cantando baixinho os versos de Caetano: “Há muitos planetas habitados. E o vazio da imensidão do céu”. O doce mistério que é a vida segue me assombrando. Outro dia, um amigo me revelou dados que leu em um livro do cientista Marcelo Gleiser: existem no universo milhares de Vias-Lácteas como a nossa, com milhões de sistemas solares como o nosso. Então me pergunto: quantas Terras haverá, semelhantes à nossa, viajando agora no nada? Quantos outros homens bobos e deslumbrados estarão neste momento, em outros mundos, discorrendo sobre uma vastidão incontornável que os fascina e aprisiona?