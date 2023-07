Sombras, neblina e a noite mais profunda

Penso em Sinéad O’Connor, que provavelmente morreu de tristeza. As causas de sua morte ainda são desconhecidas, mas boa parte da sua vida foi um flagelo, desses que quem está do lado de fora não é capaz de mensurar. Lembro de quando surgiu, garota de olhar assustado, rosto delicado e cabelo raspado, cantando que “nada se compara a você”. Não acompanhei a sua carreira para além das controvérsias em que se envolvia. Leio que sofria de depressão, condição que se tornou ainda mais aguda após o suicídio do filho de 17 anos, no ano passado.

Recentemente, ela escreveu numa rede social o que sentia: “Tenho vivido como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma”. Sinéad O’Connor estava às escuras e não parecia capaz de escapar do breu. Não havia um interruptor na parede da prisão em que se meteu. Deixou a vida ainda nova, aos 56 anos, três a mais do que eu. Sua vida simplesmente entrou em colapso.

Ao ler sobre a morte de Sinéad O’Connor, me vem à mente o horror vivido pelo escritor francês Emmanuel Carrère. Horror que ele disseca com destemor e riqueza de detalhes em Ioga, seu livro mais recente. É uma obra portentosa, que não camufla ou ameniza o processo de depressão profunda que por pouco não o levou. Carrère faz uma autópsia de si mesmo e nós, leitores, nos embrenhamos junto com ele pelas profundezas de um transtorno bipolar severo.

“É perturbador se ver diagnosticado aos quase sessenta anos de idade com uma doença da qual se sofreu, sem que ela fosse nomeada, durante toda a sua vida. Você se revolta, a princípio eu me revoltei dizendo que o transtorno bipolar é um desses conceitos que de repente estão na moda e começam a ser aplicados a toda e qualquer coisa – mais ou menos como a intolerância ao glúten, de que um monte de gente descobriu padecer a partir do momento em que se começou a falar dela. Depois, você lê tudo que consegue sobre o assunto, revê toda a sua vida sob esse ângulo e percebe que faz sentido. Que faz mesmo muito sentido.”

Em outro trecho, no qual descreve um dos momentos mais agudos da sua crise, Carrère confessa: “Hoje não estou nem aí para tornar meu nome venerando. Tudo isso que foi importante para mim, tudo com que sonhei, glória e mansões, amor e sabedoria, não sei nem mais o que é isso. Ando em círculos, ora estou prostrado, ora não consigo ficar parado, não sei mais qual é o meu lugar. Eu me tornei um fantasma que os amigos observam com preocupação”.

Eu devo ser como um desses amigos de Carrère. Não sei exatamente por que razão, tendo a cultivar amizades sólidas com pessoas que sofrem, em maior ou menor medida, desse que é chamado o mal do século 21. O que me atrai neles? Não sei. Talvez certa vulnerabilidade, mesclada a um jeito muito peculiar de encarar a vida. Um sofrimento que me comove, um sorriso que exala tristeza. Ou pode ser apenas uma coincidência. Aprecio pessoas inteligentes, espirituosas, que não seguem manadas e por vezes batem de frente com elas. Sejam depressivas ou não.

Eu mesmo, em determinado período da vida, acreditei que sofria ou sofreria de depressão. Porque há em mim um rio subterrâneo no qual a melancolia singra. Ele está ali e eu sei que ele está ali. Mas com o passar do tempo aprendi a respeitar o seu curso e a entender que possui serventia semelhante à de um órgão do corpo, cumprindo de algum modo a sua função para que eu possa prosseguir. Com o decorrer dos anos, passei sobretudo a compreender quem sou e, com isso, creio que consegui escapar, se é que um dia estive aprisionado.

Mas nada do que já senti se equipara ao que sofrem os engolfados pela dor profunda. Certa vez, um grande amigo me disse que durante uma crise grave todo o racionalismo cai por terra e a pessoa se orna a própria depressão. É que nem eclipsar-se. Como provavelmente sentiu Sinéad O’Connor ao se deparar com a treva da própria existência. Como provavelmente sentiu a poeta Sylvia Plath ao escrever esse verso: “Sou habitada por um grito.”