OPINIÃO

Projetar para o desconhecido: o futuro da segurança inteligente e conectada

Entramos numa etapa em que as apontas do ecossistema passam a integrar um mesmo tecido tecnológico

A Alan Aquino

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00

Há alguns anos, me deparei com uma reflexão vinda de um contexto totalmente fora da tecnologia ou da cibersegurança. Em um palco que pouco tinha a ver com esse universo, o arquiteto Norman Foster resumiu seu próprio ofício em uma frase que, desde então, passou a fazer muito sentido para mim:

“Como arquiteto, você projeta para o presente, com consciência do passado, para um futuro que é essencialmente desconhecido.”

Foster, um dos arquitetos britânicos mais influentes das últimas décadas, falava sobre arquitetura. Mas sua reflexão ultrapassa os limites da sua profissão.

Talvez ele próprio não imaginasse o quanto essa ideia se tornaria apropriada para um ambiente em que tecnologias, ameaças, modelos de negócio e comportamentos mudam em velocidade cada vez maior. Projetar segurança de sistemas digitais, nesse contexto, passou a significar construir estruturas capazes de se adaptar, evoluir e permanecer relevantes diante daqueles que ainda não conhecemos.

A inteligência artificial (IA), com todas as suas oportunidades de crescimento, nos impõe um novo desafio: preparar hoje arquiteturas capazes de responder a um futuro cada vez mais conectado, dinâmico e difícil de prever. Dentro da tecnologia, o maior debate se encontra em usar a IA para a segurança, mas também criar uma segurança para a IA.

Por um lado, à medida que a IA passa a executar funções críticas dentro das organizações, com automações que executam tarefas com baixa supervisão humana, a segurança deixa de ser uma camada adicionada posteriormente e passa a ser um requisito para uma adoção sustentável. É preciso incorporar as capacidades dessa tecnologia para reforçar a estratégia defensiva. Isso significa usar inteligência artificial para detectar comportamentos incomuns dos usuários, priorizar riscos, acelerar investigações e responder a ameaças em uma velocidade compatível com a complexidade do ambiente atual.

Ao mesmo tempo, temos a segurança para a IA: como proteger modelos, dados, aplicações e agentes cada vez mais autônomos, garantindo governança, controle de acesso, proteção contra vazamento de informações e defesa contra ataques específicos a esse novo ecossistema.

Ambas as dimensões são complementares e esse equilíbrio entre adoção, controle, governança e capacidade defensiva talvez seja um dos pontos centrais da próxima geração de arquiteturas de segurança.

Durante muito tempo, protegemos principalmente redes e perímetros físicos. Depois, a arquitetura de segurança precisou acompanhar usuários móveis e múltiplas nuvens. Agora, entramos em uma nova etapa, na qual todas as pontas do ecossistema passam a integrar um mesmo tecido tecnológico. Quanto maior essa interdependência, menos sentido faz pensar a segurança como um conjunto de controles isolados.

Talvez seja justamente aqui que a reflexão de Norman Foster encontre uma de suas melhores traduções para a cibersegurança. Não podemos redesenhar toda a arquitetura a cada nova transformação. Precisamos construir sobre o que já existe, responder aos desafios do presente e, ao mesmo tempo, criar estruturas suficientemente flexíveis para incorporar tecnologias e modelos de operação que ainda estão surgindo. Convergência, nesse sentido, é também uma forma de preparar a arquitetura para aquilo que ainda não conhecemos.