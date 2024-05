ARTIGO

Quem dá colo, também quer colo

Vivemos um aprendizado constante na arte de educar nossos filhos. “Nasce um filho, nasce uma mãe”. O ditado popular traz uma certa magia, como se após o parto soubéssemos o que fazer. Mães, como eu, podem endossar o coro das intermináveis dúvidas que fazem parte do percurso da maternidade. Quantas vezes nos sentimos vulneráveis no maternar? Educar é um aprendizado constante para mães, pais e também educadores. A cada dia, novos desafios, mas também novas oportunidades de nos desenvolvermos.

É tão empoderador quando temos espaços de aprendizado, onde podemos compartilhar dúvidas, entender que nossas dificuldades são enfrentadas por outras famílias, refletir sobre o exercício diário de educar, sobre as especificidades de cada fase de desenvolvimento, as habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos filhos e também pelos pais para um relacionamento mais harmônico e respeitoso em nossos lares.

Quando os filhos atravessam o portal de transformação da adolescência, então. Entram crianças e saem jovens! É um período de medos e incertezas, para eles e para nós! Estávamos acostumadas a acompanhar cada detalhe. Na adolescência, passamos a ser co-pilotos dos nossos filhos. É a hora de estarmos presentes de outra forma, para que eles possam ter um desenvolvimento saudável e entrem na fase adulta aptos a pilotarem com maestria a aeronave das próprias vidas.

Precisamos perder um pouco do controle para que eles ganhem autonomia. Como co-pilotos, estamos presentes com afetividade, respeito e firmeza. Precisamos estar atentos à comunicação com nossos filhos. É comum estarmos em um lugar de queixa ou prontos para dar conselhos... Afinal, já fomos adolescentes, temos experiência... Mas o que o adolescente tem necessidade é de ser ouvido e poder aprender por si próprio.