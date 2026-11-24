OPINIÃO

Respeito, Equidade e Pertencimento

Ao longo da história, a população negra desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do Brasil

R Rosa Maria da Silva

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Pensar no futuro da população negra brasileira é reconhecer sua importância na construção do país e, ao mesmo tempo, compreender os desafios que ainda precisam ser superados para garantir igualdade de oportunidades e participação nos espaços de decisão. Como aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas pretas e pardas representam a maioria da população brasileira (cerca de 55,5%). Essa presença, no entanto, ainda não se reflete de maneira proporcional nas estruturas de poder, na distribuição de riquezas e no acesso a direitos.

Ao longo da história, a população negra desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do Brasil. Apesar dessa contribuição, as desigualdades raciais permanecem profundamente enraizadas na sociedade. O historiador Joel Rufino dos Santos, em sua obra O Que é Racismo, ajuda a compreender como essas diferenças foram construídas e perpetuadas. Já o filósofo Achille Mbembe, ao discutir o conceito de necropolítica, amplia essa reflexão ao analisar as estruturas de poder que determinam quais grupos estão mais expostos à vulnerabilidade e à exclusão.

Neste contexto, o Mês da Consciência Negra, celebrado em novembro, deve representar mais do que um período de homenagens e manifestações culturais. É uma oportunidade para ampliar o debate sobre a participação efetiva da população negra na sociedade e, principalmente, sobre a necessidade de transformar reconhecimento em oportunidades concretas. A valorização da ancestralidade e das tradições africanas é essencial, mas precisa estar acompanhada de iniciativas que promovam a igualdade racial durante todo o ano.

A filósofa Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, destaca a importância de compreender as relações entre raça, gênero e poder. Suas reflexões reforçam que a representatividade não pode se limitar à presença simbólica, mas deve alcançar os espaços onde são tomadas as decisões que influenciam a vida da população. Essa perspectiva também dialoga com os estudos de Lilia Moritz Schwarcz e Milton Santos, que contribuem para compreender como as desigualdades históricas se manifestam na organização da sociedade e no acesso aos territórios, aos recursos e às oportunidades.

Construir um futuro mais justo exige, portanto, que a população negra tenha condições reais de participar das decisões políticas, econômicas e sociais do país. Não se trata apenas de ocupar espaços, mas de exercer influência sobre os caminhos do desenvolvimento brasileiro. Esse processo também está relacionado ao conceito africano de Ubuntu, que valoriza a coletividade e reconhece que o bem-estar individual está diretamente ligado ao bem-estar de toda a comunidade.

Tal compreensão encontra respaldo nas reflexões de pensadores como Clóvis Moura, W.E.B. Du Bois e Frantz Fanon, que, a partir de diferentes perspectivas, analisaram as relações raciais, a resistência negra e os caminhos para a emancipação. Suas contribuições demonstram que a superação das desigualdades depende de mudanças estruturais, capazes de assegurar autonomia, reconhecimento e participação efetiva.

No Brasil, esse compromisso também se relaciona à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece objetivos voltados ao desenvolvimento sustentável, à redução das desigualdades e à promoção de sociedades mais inclusivas. A proposta brasileira de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dedicado à igualdade étnico-racial, conhecido como ODS 18, reforça a importância de incorporar o enfrentamento ao racismo e o apoio às políticas públicas e às estratégias de desenvolvimento.

O futuro que buscamos depende de ações realizadas no presente. Promover a igualdade racial significa reconhecer a contribuição histórica da população negra, enfrentar as barreiras que ainda limitam suas oportunidades e garantir que sua representatividade seja acompanhada de poder de decisão. Mais do que participar da construção do Brasil, precisamos ter condições de definir, em igualdade, os rumos do país que ajudamos a construir.