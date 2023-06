Sem descanso: em um mês, 15 pessoas foram mortas na BA dentro de suas casas

Estar em casa deixou de ser sinônimo de segurança para os baianos. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, Salvador e RMS tiveram 153 tiroteios durante o mês de maio, com 115 pessoas mortas e outras 30 feridas. Para além dos óbitos, o que se destaca é o local dos crimes: as residências, onde foram registradas 18 vítimas – 15 não resistiram. Entre os casos de repercussão está o do dia 25, quando duas mulheres morreram e um homem ficou ferido dentro de casa, no bairro do Cassange, em Salvador.

Até a década de 2000, Raimundo Alves de Souza, o “Ravenga”, como era chamado o “dono” do Morro do Águia, no São Gonçalo do Retiro, em Salvador, controlava a distribuição de maconha e cocaína enviada à Bahia pelo PCC. O então maior traficante da Bahia, que morreu na semana passada, era também vaidoso. Tornou-se popular por distribuir remédios, cestas básicas e pagar cirurgias. Após aparecer numa grande revista, ficou conhecido no país como “benfeitor” das comunidades, o que atiçou a ira da SSP e em 2004 ele foi preso – e aí o tráfico pulverizou. Reza à lenda que “Raimundão” era dono de uma banda de forró e de uma casa de shows no Cabula. Certa vez, ele causou um alvoroço ao trazer Fábio Jr. Muitos apostaram que ia flopar. Resultado: o trânsito travou de carros que levavam fãs do cantor ao show. Chefe do tráfico na Bahia entre 1990 e 2000, "Ravengar" era vaidoso (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO) A semana