Um novembro é pouco

Estamos na terra do boitatá, do ET de Varginha e do Cadeirudo da novela, e passamos o outubro inteiro procurando fantasia de Halloween, muito americanos que somos. Dezembro é viver o Natal, mesmo com onda de calor e todo mundo se abanando enquanto tira foto na árvore coberta de neve artificial. No meio desse caos em que nada se parece com a gente, tem um novembro de Black Friday cheio de promoções que espreme alguma consciência racial no dia 20. Entre trocar de celular e pensar no racismo nosso de cada dia, muita gente volta pra casa com a sacola cheia de smartphones. E é isso.

A real é que um novembro é muito pouco. Andamos passando muita vergonha: esses dias, uma senhora com idade pra ser minha avó, porta-bandeira da Portela, teve que esvaziar a bolsa no aeroporto de Brasília. A ironia? Ela estava lá para receber uma homenagem pelo Dia da Consciência Negra. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho.

Tem um termo interessante pra pesquisar que é ELI5: Explain Me Like I’m 5. Na tradução, é algo como “Explique para mim como se eu tivesse cinco anos”. A ideia é simplificar, dizer qualquer coisa de um jeito fácil. Pois eu vou dizer: se uma criança me perguntasse por que dona Vilma teve que esvaziar a bolsa mesmo sem ter comprado nada, confesso que eu não saberia dizer. “Porque as pessoas são racistas” não bastaria a uma criança. “Por conta da cor da pele dela” também não. E não deveria bastar para nós, que assistimos, nos chocamos, compartilhamos e vida que segue.

Porque esses dias, um amigo meu, acusado de algo que não cometeu, me perguntou: “Mas eu estava mal vestido?”. Não estava, respondi, mas isso também não justificaria o absurdo. Sabemos é que ele estava vestido com a única roupa impossível de ser usada numa sociedade racista como a nossa: a pele preta. Retinta.

Essa roupa que fica no corpo do dia que se nasce até o dia que se vai dessa terra, e a única que meu amigo nunca vai poder tirar. Então é uma questão de tempo até o dia em que ele vai dizer ao filho, um menino pequeno ainda para entender, que ande sempre com documento no bolso. Ou para explicar à filha que seu cabelo crespo é lindo apesar dos comentários na escola e das sugestões de alisamento que chegam disfarçadas de cuidado.

Um mês é pouco pra quem é jogador de futebol e passa os anos lutando pelo direito de entrar e sair do campo sem ser xingado pela cor de sua pele. O racismo não se cala sequer por 90 minutos. Um novembro parece piada pra quem procura emprego e é surpreendido com um “boa aparência” no anúncio que, na hora da entrevista, quer dizer “pele branca”. Ou pras tantas festas que se anunciam por aí como “lugar de gente bonita”, e que, geralmente, é só mais um dos tantos jeitos de disfarçar o de sempre. Pode até botar um enfeitinho, mas quando é racismo a gente sabe.

É que a vida real é crua, não tem nada de camarote open bar, especialmente se você nasceu de pele preta no Brasil. Capaz de você não passar pela porta mesmo estando com ingresso, camisa, pulseira e tudo mais (aliás você deve ter uma história dessas pra contar). Melhor jogador do mundo, Pelé já foi barrado numa boate por conta da cor de sua pele. Isso na década de 1970. E agora, em 2023, seguimos vendo uma de nossas maiores escritoras, Conceição Evaristo – aí a dica de leitura – à margem da Academia Brasileira de Letras, apesar de todas as campanhas em seu favor. Nada é coincidência: isso aqui é Brasil, não filme de Natal da Netflix.

As portas estão fechadas e não é pra todo mundo. Por isso é que 30 dias são pouco tempo pra consertar tanta página mal escrita no livro de história. Pra quem entra de boa e sem pedir licença, novembro pode ser um começo de reflexão. Pra quem vê a porta fechada, coragem e pé.