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Alexa por quase metade do preço: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329

Smart speaker da Amazon tem 49% de desconto na Mega Oferta Prime e pode ser parcelado em até seis vezes sem juros

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:38

Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329
Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 Crédito: Reprodução

Quem está em busca de um presente mais tecnológico para o Dia das Crianças, na próxima segunda-feira, pode conferir a oferta da Alexa na Amazon. A Echo Dot de 5ª geração, smart speaker da Amazon com Alexa, está com 49% de desconto em um anúncio da plataforma nesta quinta-feira (8). O dispositivo, que custava R$ 649, pode ser encontrado por R$ 329, na versão branca e com acesso antecipado à Alexa+.

O desconto foi disponibilizado durante a Mega Oferta Prime. É possível parcelar em até seis vezes sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329

Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução
Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução
Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução
Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução
Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução
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Alexa com 49% de desconto: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329 por Reprodução

O aparelho permite controlar funções por comandos de voz e pode ser integrado a dispositivos de casa inteligente. A Alexa também pode reproduzir músicas, responder perguntas, criar lembretes, consultar informações e executar diferentes funções por meio das chamadas Skills.

O Echo Dot conta com um driver full-range de 1,73 polegada, desenvolvido para oferecer som potente em um dispositivo compacto. Na conectividade, o aparelho é compatível com redes Wi-Fi de banda dupla, nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, além de Bluetooth.

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Integração

O Echo Dot pode ser usado como parte de uma casa conectada e se comunicar com dispositivos compatíveis por Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e Matter.

A configuração é feita pelo aplicativo Alexa, disponível para dispositivos com Fire OS, Android e iOS. O aparelho já vem preparado para ser conectado à rede Wi-Fi, e a configuração pode ser realizada em poucas etapas.

A Alexa também fala português e permite controlar dispositivos compatíveis por meio de comandos de voz. Entre os recursos de privacidade estão a tecnologia de palavra de ativação, indicadores de streaming e um botão para desligar o microfone. O usuário também pode visualizar e excluir gravações de voz.

O dispositivo tem garantia limitada de um ano. Segundo a Amazon, as atualizações de segurança de software são garantidas por pelo menos quatro anos após o aparelho deixar de ser vendido como uma nova unidade nos sites da empresa.

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Alexa

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