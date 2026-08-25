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Amazon aumenta preços de Kindle, Echo e Fire TV em até 55% no Brasil

Reajuste atinge 11 produtos e, segundo a empresa, ocorre devido à alta nos custos de componentes de memória e armazenamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:11

Dispositivos ficaram mais caros
Dispositivos ficaram mais caros Crédito: Reprodução

A Amazon aumentou os preços de 11 dispositivos vendidos no Brasil das linhas Kindle, Echo e Fire TV. Os reajustes chegam a 55% e atingem principalmente modelos de entrada.

Segundo a empresa, a mudança foi necessária diante da alta global nos custos de memória e armazenamento. Em comunicado enviado ao Tecnoblog, a Amazon afirmou: “Após absorver esses aumentos pelo maior tempo possível, ajustamos recentemente os preços em nossas linhas de produtos.”

Modelos de Kindle

Kindle 11ª Geração: modelo compacto de 6 polegadas voltado para leitura básica por Divulgação
Kindle Paperwhite: leitor de 6,8 polegadas com tela maior e resistência à água por Divulgação
Kindle Paperwhite Signature Edition: versão premium de 6,8 polegadas com mais espaço e carregamento sem fio por Divulgação
Kindle Colorsoft: Kindle de 7 polegadas com tela colorida por Divulgação
Kindle Scribe: aparelho de 11 polegadas que permite escrever direto na tela com caneta. por Divulgação
Kindle Scribe Colorsoft: versão colorida de 11 polegadas focada em leitura, escrita e produtividade por Divulgação
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Kindle 11ª Geração: modelo compacto de 6 polegadas voltado para leitura básica por Divulgação

Entre os maiores aumentos está o Echo Spot (2024), que passou de R$ 579 para R$ 899. O Kindle de 16 GB, da 11ª geração, subiu de R$ 599 para R$ 899, enquanto o Echo Dot de 5ª geração foi de R$ 429 para R$ 649.

Também ficaram mais caros o Kindle Paperwhite de 16 GB, de R$ 849 para R$ 1.149, o Paperwhite Signature de 32 GB, de R$ 999 para R$ 1.349, e o Fire TV Stick HD, de R$ 379 para R$ 479.

O Kindle Colorsoft Signature, de 32 GB, teve uma alta menor, de R$ 1.649 para R$ 1.749. Já modelos como Kindle Scribe e Echo Studio mantiveram os preços.

A alta está relacionada à menor oferta de memórias tradicionais, em meio ao aumento da demanda por componentes usados em estruturas de inteligência artificial. Fabricantes como Samsung, SK Hynix e Micron têm priorizado memórias HBM para data centers de IA.

A expectativa é de que a pressão sobre a oferta e os preços continue pelo menos até 2028.

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Amazon Kindle

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