TECNOLOGIA MAIS CARA

Amazon aumenta preços de Kindle, Echo e Fire TV em até 55% no Brasil

Reajuste atinge 11 produtos e, segundo a empresa, ocorre devido à alta nos custos de componentes de memória e armazenamento

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:11

Dispositivos ficaram mais caros Crédito: Reprodução

A Amazon aumentou os preços de 11 dispositivos vendidos no Brasil das linhas Kindle, Echo e Fire TV. Os reajustes chegam a 55% e atingem principalmente modelos de entrada.

Segundo a empresa, a mudança foi necessária diante da alta global nos custos de memória e armazenamento. Em comunicado enviado ao Tecnoblog, a Amazon afirmou: “Após absorver esses aumentos pelo maior tempo possível, ajustamos recentemente os preços em nossas linhas de produtos.”

Modelos de Kindle 1 de 6

Entre os maiores aumentos está o Echo Spot (2024), que passou de R$ 579 para R$ 899. O Kindle de 16 GB, da 11ª geração, subiu de R$ 599 para R$ 899, enquanto o Echo Dot de 5ª geração foi de R$ 429 para R$ 649.

Também ficaram mais caros o Kindle Paperwhite de 16 GB, de R$ 849 para R$ 1.149, o Paperwhite Signature de 32 GB, de R$ 999 para R$ 1.349, e o Fire TV Stick HD, de R$ 379 para R$ 479.

O Kindle Colorsoft Signature, de 32 GB, teve uma alta menor, de R$ 1.649 para R$ 1.749. Já modelos como Kindle Scribe e Echo Studio mantiveram os preços.

A alta está relacionada à menor oferta de memórias tradicionais, em meio ao aumento da demanda por componentes usados em estruturas de inteligência artificial. Fabricantes como Samsung, SK Hynix e Micron têm priorizado memórias HBM para data centers de IA.