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Apple anuncia data de lançamento para sua nova linha de iPhones com modelo inédito

Evento será o primeiro dedicado ao lançamento de produtos desde que John Ternus assumiu o comando da Apple

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:18

Como devem ser os iPhones 18 Pro, segundo rumores
Como devem ser os iPhones 18 Pro, segundo rumores Crédito: Reprodução

A Apple confirmou nesta quarta-feira (26) a realização de seu próximo evento oficial, marcado para 9 de setembro. A expectativa é de que a empresa apresente a nova geração do iPhone, incluindo os modelos da linha iPhone 18, e revele o primeiro celular dobrável da marca.

O evento será o primeiro dedicado ao lançamento de produtos desde que John Ternus assumiu o comando da Apple. Antes de chegar ao cargo de CEO, ele passou anos à frente da área de hardware da companhia.

Modelos de iPhone que ficarão sem WhatsApp

Iphone 5 por Reprodução
iPhone 5s por Reprodução
Iphone 5c por Shutterstock
iPhone SE 1ª geração por Reprodução
iPhone 6 e iPhone 6 Plus por Reprodução
iPhone 6s por Reprodução
iPhone 6s Plus por Reprodução
1 de 7
Iphone 5 por Reprodução

A possível estreia de um iPhone dobrável coloca Ternus no comando da empresa em um momento de mudança na linha de smartphones. Em 2025, a Apple também realizou seu evento de lançamento em 9 de setembro, ocasião em que apresentou os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.

Segundo informações de agências de notícias, o novo aparelho dobrável também pode representar uma resposta ao cenário enfrentado pelo setor de tecnologia. Fabricantes vêm lidando com o aumento dos custos de produção provocado pela escassez de chips de memória, que também tiveram alta de preço.

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