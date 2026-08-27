NOVIDADE

Apple anuncia data de lançamento para sua nova linha de iPhones com modelo inédito

Evento será o primeiro dedicado ao lançamento de produtos desde que John Ternus assumiu o comando da Apple

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:18

Como devem ser os iPhones 18 Pro, segundo rumores Crédito: Reprodução

A Apple confirmou nesta quarta-feira (26) a realização de seu próximo evento oficial, marcado para 9 de setembro. A expectativa é de que a empresa apresente a nova geração do iPhone, incluindo os modelos da linha iPhone 18, e revele o primeiro celular dobrável da marca.

O evento será o primeiro dedicado ao lançamento de produtos desde que John Ternus assumiu o comando da Apple. Antes de chegar ao cargo de CEO, ele passou anos à frente da área de hardware da companhia.

Modelos de iPhone que ficarão sem WhatsApp 1 de 7

A possível estreia de um iPhone dobrável coloca Ternus no comando da empresa em um momento de mudança na linha de smartphones. Em 2025, a Apple também realizou seu evento de lançamento em 9 de setembro, ocasião em que apresentou os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.