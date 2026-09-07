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Apple lança nesta semana primeiro iPhone dobrável por mais de R$ 10,2 mil em estreia do novo CEO

Aparelho em formato de livro deve ter duas telas lado a lado e chega como aposta da gigante de tecnologia

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:12

Ainda não se sabe todos os detalhes do iPhone dobrável Crédito: Reprodução

A Apple deve apresentar nesta quarta-feira (9) seu primeiro iPhone dobrável, em um lançamento que também marcará a estreia de John Ternus como CEO da companhia. Segundo o Financial Times, o novo aparelho deve custar mais de US$ 2 mil, equivalente atualmente a cerca de R$ 10,2 mil em conversão direta. O evento está previsto para as 14h, no horário de Brasília.

O smartphone deve ter formato de livro e, quando aberto, exibir duas telas com dimensões semelhantes às de dois iPhones colocados lado a lado. A entrada da Apple nesse mercado acontece anos depois de concorrentes como Samsung e Huawei.

De acordo com Michael Acton, a empresa trabalha no desenvolvimento do iPhone dobrável pelo menos desde 2018. Durante esse período, uma das preocupações teria sido solucionar problemas encontrados em aparelhos rivais, entre eles o vinco que pode ficar visível na região em que a tela é dobrada.

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A Samsung colocou seu primeiro celular dobrável no mercado em 2019, enquanto a Huawei atua no segmento há período semelhante. Para Acton, a demora da Apple não é incomum. A companhia costuma observar a evolução de novas categorias e o desempenho dos concorrentes antes de avançar quando identifica potencial de rentabilidade.

O lançamento também abre uma nova fase no comando da fabricante do iPhone. Ternus, engenheiro que durante anos esteve à frente do programa de hardware da Apple, assumiu o posto anteriormente ocupado por Tim Cook. Cook, por sua vez, permanece na empresa como presidente executivo do conselho.

Apesar da presença de grandes fabricantes, os dobráveis ainda têm participação limitada nas vendas mundiais. A categoria responde por cerca de 2% do mercado global de smartphones.

Na avaliação de Acton, a estreia do novo iPhone também representa uma tentativa da Apple de incentivar os consumidores a trocar seus aparelhos em um cenário de desaceleração do crescimento das vendas.