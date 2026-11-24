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Black Friday: 5 celulares Samsung Galaxy com preços a partir de R$ 911 na Amazon

Lista reúne smartphones de diferentes categorias, do Galaxy A17 5G ao Galaxy S25 Ultra, com descontos nos preços à vista e parcelamento sem juros

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:29

Black Friday: 5 celulares Samsung Galaxy com preços a partir de R$ 911 na Amazon Crédito: Reprodução

Com a chegada da Black Friday, a Amazon reúne ofertas de celulares Samsung Galaxy para quem pretende trocar de smartphone sem gastar muito ou investir em modelos mais avançados. Nesta terça-feira (24), é possível encontrar cinco aparelhos da marca com preços que vão de R$ 911,05 a R$ 4.798,80, incluindo opções das linhas Galaxy A e S. A seleção contempla diferentes faixas de preço e configurações de memória, câmeras e recursos de inteligência artificial, com descontos que chegam a quase R$ 2 mil em relação aos valores originais.

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Samsung Galaxy A17 5G: menos de R$ 1 mil

De R$ 1.699 por R$ 911,05

O Samsung Galaxy A17 5G é a opção mais barata da seleção. O aparelho tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e câmera traseira tripla com sensor principal de até 50 MP. A tela Super AMOLED de 6,7 polegadas oferece espaço para assistir a vídeos, navegar nas redes sociais e utilizar aplicativos.

O smartphone também conta com câmera frontal de 13 MP, processador Exynos 1330 Octa-Core e bateria de 5.000 mAh. Entre os recursos adicionais estão conectividade 5G, NFC, Samsung Wallet e resistência à água e poeira com certificação IP54. O modelo sai de fábrica com Android 15 e previsão de seis atualizações do sistema operacional. Clique aqui para ver a oferta.

Condições de pagamento:

Preço promocional: R$ 911,05;

Desconto de 5% à vista no Pix e NuPay (débito ou limite adicional);

Parcelamento em até 12 vezes de R$ 79,99 sem juros, totalizando R$ 959.

Samsung Galaxy A27 5G: opção intermediária por R$ 1.249

De R$ 2.299 por R$ 1.249

Para quem pode investir um pouco mais, o Samsung Galaxy A27 5G oferece um conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP e estabilização óptica de imagem (OIS), além de lentes ultrawide de 5 MP e macro de 2 MP. O aparelho também grava vídeos em resolução 4K e tem câmera frontal de 12 MP com HDR.

A tela Super AMOLED de 6,7 polegadas tem resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, característica que proporciona maior fluidez na navegação e na reprodução de conteúdos. O modelo traz ainda processador Snapdragon 6 Gen 3, bateria de 5.000 mAh e 128 GB de armazenamento.

Entre os recursos de inteligência artificial estão ferramentas de edição de fotos, o Circule para Pesquisar e a integração com o Google Gemini, que permite realizar pesquisas, organizar tarefas e obter respostas por meio de comandos. Confira a oferta aqui.

Condições de pagamento:

Preço promocional: R$ 1.249;

Desconto de 12% à vista no Pix e NuPay (débito ou limite adicional);

Parcelamento em até 12 vezes de R$ 118,35 sem juros, totalizando R$ 1.419,32.

Samsung Galaxy A57 5G: modelo por menos de R$ 2 mil

De R$ 3.599 por R$ 1.799,10

O Samsung Galaxy A57 5G é outra alternativa para quem procura um aparelho intermediário com configurações mais robustas. O smartphone oferece 128 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM, além de câmera traseira tripla com sensor principal de até 50 MP e estabilização óptica de imagem.

A câmera frontal de 12 MP conta com gravação de vídeos em HDR. Já a tela Super AMOLED de 6,7 polegadas promete imagens com cores vibrantes e boa definição. O modelo também possui certificação IP68, que indica resistência à água e poeira, conectividade NFC e recursos de inteligência artificial.

O aparelho ainda oferece previsão de até seis atualizações do Android e de segurança, ampliando o período de suporte de software. Confira a oferta aqui.

Condições de pagamento:

Preço promocional: R$ 1.799,10;

Desconto de 10% à vista no Pix e NuPay (débito ou limite adicional);

Parcelamento em até 12 vezes de R$ 166,62 sem juros, totalizando R$ 1.999.

Samsung Galaxy S25 FE: opção premium por menos de R$ 4 mil

De R$ 5.499 por R$ 3.347,16

Para quem busca um smartphone com recursos mais avançados, o Samsung Galaxy S25 FE aparece na seleção com 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. O modelo tem câmera traseira tripla com sensor principal de até 50 MP e câmera frontal de 12 MP.

A tela de 6,7 polegadas conta com taxa de atualização adaptável de 1 Hz a 120 Hz. O aparelho também traz processador Deca-Core de 4 nm, bateria de 4.900 mAh e recursos da nova geração do Galaxy AI, que incluem ferramentas de inteligência artificial para facilitar tarefas do dia a dia.

Outro destaque é a resistência à água e poeira com certificação IP68, além da proteção Gorilla Glass Victus+. O smartphone sai de fábrica com Android 16 e previsão de sete atualizações do sistema operacional. O modelo também oferece suporte a eSIM. Confira a oferta aqui.

Condições de pagamento:

Preço promocional: R$ 3.347,16;

Desconto de 10% à vista no Pix e NuPay (débito ou limite adicional);

Parcelamento em até 12 vezes de R$ 309,95 sem juros, totalizando R$ 3.719,07.

Samsung Galaxy S25 Ultra: modelo avançado por menos de R$ 5 mil

De R$ 5.804,50 por R$ 4.798,80

No topo da seleção está o Samsung Galaxy S25 Ultra, modelo voltado para quem procura configurações avançadas de desempenho, fotografia e inteligência artificial. O aparelho tem 256 GB de armazenamento, 12 GB de memória RAM e conjunto de quatro câmeras traseiras, com sensores de 200 MP, 50 MP, 10 MP e 50 MP.

A tela de 6,9 polegadas oferece uma experiência de visualização ampla, enquanto o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado em processo de 3 nm, foi desenvolvido para entregar alto desempenho e acelerar tarefas que utilizam inteligência artificial.

Entre os recursos do Galaxy AI estão traduções em tempo real, assistência por comandos de voz, edição de imagens e integração com o Gemini Live, que permite executar diferentes tarefas por meio de conversas naturais. O aparelho também conta com ferramentas como Circule para Pesquisar, Now Bar e Now Brief, que reúne informações e atividades do usuário.

Na parte de fotografia e vídeo, o modelo oferece recursos de edição com inteligência artificial, incluindo o Eliminador de Áudio, que ajuda a reduzir ruídos indesejados nas gravações. O acabamento em titânio e a proteção Corning Gorilla Armor completam as características do aparelho. Confira a oferta aqui.

Condições de pagamento:

Preço promocional: R$ 4.798,80;

Desconto de 10% à vista no Pix e NuPay (débito ou limite adicional);

Parcelamento em até 12 vezes de R$ 444,37 sem juros, totalizando R$ 5.332.