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Black Friday: Samsung Galaxy S26 fica quase R$ 3,5 mil mais barato na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes

Smartphone cai de R$ 7.499 para R$ 3.998,70 em oferta nesta segunda-feira (23); modelo tem 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:09

Celular Samsung Galaxy S26 Azul Crédito: Reprodução

O Samsung Galaxy S26 5G está com desconto de quase R$ 3,5 mil em uma oferta de Black Friday disponível na Amazon nesta segunda-feira (23). O smartphone, na versão com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, pode ser comprado por R$ 3.998,70, ante o preço original de R$ 7.499. A redução representa aproximadamente 46% de desconto.

Para quem prefere parcelar, a loja oferece a opção de pagamento em até 12 vezes de R$ 370,25, sem juros. O aparelho está disponível na cor azul. Para conferir o anúncio, clique aqui.

Veja como ficou a nova linha Galaxy S26 1 de 4

Entre os destaques do Galaxy S26 estão o conjunto de câmeras traseiras triplas, com sensores de 50 MP, 12 MP e 10 MP, e a tela de 6,3 polegadas. O modelo também conta com recursos de inteligência artificial da Samsung, reunidos na plataforma Galaxy AI.

A fabricante destaca funções como Foto Inteligente, Estúdio Criativo, Now Nudge, Circule para Pesquisar, Pesquisa Inteligente, Bixby e Scanner Inteligente de Documentos. Os recursos utilizam inteligência artificial para facilitar tarefas, organizar informações e aprimorar imagens.

Na parte de desempenho, o smartphone traz processador de última geração, segundo a descrição do produto, com foco em velocidade para jogos, multitarefas e aplicativos que exigem maior capacidade de processamento.

O sistema de câmeras também oferece recursos de processamento de imagem por inteligência artificial, zoom e gravação em alta resolução. Já a tela utiliza tecnologia Dynamic AMOLED 2X, com suporte a até 1 bilhão de cores e taxa de atualização para proporcionar maior fluidez na navegação.