TECNOLOGIA

Câmera Instax Mini 13 chega ao menor preço em 365 dias em oferta da Amazon

Modelo na cor Dreamy Purple caiu de R$ 679 para R$ 455,82, com possibilidade de parcelamento em até 9x sem juros

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 14:39

Conheça a câmera instax mini 13 Dreamy Purple Crédito: Reprodução

A câmera instantânea Instax Mini 13, da Fujifilm, está com desconto na Amazon na tarde deste domingo (1). O modelo na cor Dreamy Purple (Roxo Sonhador) pode ser comprado por R$ 455,82, ante o preço original de R$ 679. A oferta representa uma redução de R$ 223,18, cerca de 32,8% de desconto. O pagamento pode ser parcelado em até nove vezes sem juros.

De acordo com o monitoramento da plataforma, este é o menor preço registrado no anúncio nos últimos 365 dias. A oferta está sujeita à disponibilidade de estoque e pode sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Para conferir o anúncio do item, clique aqui.

Conheça a câmera instax mini 13 Dreamy Purple 1 de 6

A Instax Mini 13 foi desenvolvida para registrar fotografias instantâneas e conta com recursos voltados principalmente para selfies e registros em grupo. Entre os destaques está o espelho integrado na parte frontal, que facilita o enquadramento, além do modo Close-up com correção de paralaxe, que ajuda a manter o objeto fotografado centralizado em imagens de curta distância.

O equipamento também possui temporizador automático com duas opções: uma contagem de dois segundos, indicada para selfies e fotografias com a câmera nas mãos, e outra de dez segundos, que permite organizar o enquadramento e incluir mais pessoas na imagem.

Outro recurso é o controle automático de exposição e flash, que ajusta a iluminação das fotografias de acordo com as condições do ambiente, inclusive em locais com pouca luz.

A câmera acompanha ainda um acessório de ajuste de ângulo integrado à alça de pulso, que permite inclinar o equipamento para cima e facilita o enquadramento em fotografias com mais pessoas.