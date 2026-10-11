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Celular OPPO A5 tem desconto de 31% e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros

Aparelho sai de R$ 1.499 por cerca de R$ 1.021 e oferece bateria de alta capacidade

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:04

Conheça o smartphone OPPO A5 Crédito: Reprodução

Quem está buscando um celular pode investir no smartphone Oppo A5 4G, que está com 31% de desconto na Amazon neste domingo (11). O aparelho pode ser comprado por R$ 1.021, na oferta divulgada pela loja. O smartphone, que custava R$ 1.499, também pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 85,11 sem juros, com valor total de R$ 1.021,10.

O desconto foi disponibilizado durante a Mega Oferta Prime. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Conheça o smartphone OPPO A5 1 de 6

Entre os destaques do celular estão a bateria de 6.000 mAh, o carregamento rápido de 45 W e o armazenamento interno de 256 GB. O modelo tem ainda 6 GB de memória RAM física, com possibilidade de expansão virtual de mais 6 GB, totalizando 12 GB de RAM anunciados.

O Oppo A5 conta com tela LCD de 6,67 polegadas, com brilho que pode chegar a 1.000 nits, característica que favorece a visualização em ambientes externos. O aparelho também tem certificação IP65, que oferece proteção contra poeira e jatos de água, além de resistência a impactos de nível militar, conforme as especificações divulgadas pelo fabricante.

Na parte fotográfica, o smartphone traz câmera traseira principal de 50 MP, acompanhada de um sensor monocromático de 2 MP. A câmera frontal tem 5 MP. O modelo também oferece recursos de inteligência artificial para editar imagens, como remover pessoas e objetos indesejados e melhorar a nitidez das fotos.