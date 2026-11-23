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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:18
A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (23) o retorno de Jensen Huang ao cargo de presidente-executivo (CEO) da companhia, com efeito imediato. As ações da fabricante de chips dispararam após o comunicado, registrando alta superior a 25% nas negociações antes da abertura das bolsas americanas.
A decisão representa uma reviravolta na posição do conselho de administração da empresa, que havia descartado a possibilidade de reconduzir Huang apenas seis dias antes. Em 17 de novembro, o presidente do conselho, Harvey Jones, afirmou que a companhia não pretendia reinstalar o executivo no comando e que buscava um substituto permanente.
Huang havia renunciado ao cargo em 12 de novembro, após a divulgação de informações sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma empresária suspeita pelas autoridades americanas de atuar como espiã para a China. Pequim nega as acusações de espionagem.
Entenda o escândalo envolvendo traição, suspeita de espionagem chinesa e o retorno do CEO da Nvidia
Na ocasião, a Nvidia anunciou que a diretora financeira, Colette Kress, assumiria interinamente a presidência-executiva enquanto o conselho procurava um sucessor. A saída de Huang também provocou mobilização entre funcionários, investidores e empresários do setor de tecnologia, que defenderam sua volta à companhia.
De acordo com a Reuters, o conselho afirmou que ficou satisfeito com a transparência de Huang e sua capacidade de liderança. Após consultar integrantes de alto escalão do governo dos Estados Unidos, a administração também concluiu que o retorno do executivo não representaria um risco à segurança nacional.
Trajetória na Nvidia
Cofundador da Nvidia, Jensen Huang construiu a trajetória da empresa, criada em 1993, até transformá-la em uma das principais fornecedoras mundiais de processadores utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial.
Sob sua liderança, a companhia deixou de concentrar seus negócios em chips gráficos para videogames e passou a ocupar uma posição central no mercado de computação acelerada e inteligência artificial. Huang também conduziu decisões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento de produtos, acordos comerciais e relacionamento com o governo americano.