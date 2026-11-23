REVIRAVOLTA

Em meio a escândalo de traição e suspeita de espionagem, Jensen Huang retorna ao comando da Nvidia apenas 11 dias após saída

Conselho de administração voltou atrás na decisão de não reconduzir o executivo ao cargo

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:18

Jensen Huang Crédito: Reprodução

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (23) o retorno de Jensen Huang ao cargo de presidente-executivo (CEO) da companhia, com efeito imediato. As ações da fabricante de chips dispararam após o comunicado, registrando alta superior a 25% nas negociações antes da abertura das bolsas americanas.

A decisão representa uma reviravolta na posição do conselho de administração da empresa, que havia descartado a possibilidade de reconduzir Huang apenas seis dias antes. Em 17 de novembro, o presidente do conselho, Harvey Jones, afirmou que a companhia não pretendia reinstalar o executivo no comando e que buscava um substituto permanente.

Huang havia renunciado ao cargo em 12 de novembro, após a divulgação de informações sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma empresária suspeita pelas autoridades americanas de atuar como espiã para a China. Pequim nega as acusações de espionagem.

Entenda o escândalo envolvendo traição, suspeita de espionagem chinesa e o retorno do CEO da Nvidia 1 de 6

Na ocasião, a Nvidia anunciou que a diretora financeira, Colette Kress, assumiria interinamente a presidência-executiva enquanto o conselho procurava um sucessor. A saída de Huang também provocou mobilização entre funcionários, investidores e empresários do setor de tecnologia, que defenderam sua volta à companhia.

De acordo com a Reuters, o conselho afirmou que ficou satisfeito com a transparência de Huang e sua capacidade de liderança. Após consultar integrantes de alto escalão do governo dos Estados Unidos, a administração também concluiu que o retorno do executivo não representaria um risco à segurança nacional.

Trajetória na Nvidia

Cofundador da Nvidia, Jensen Huang construiu a trajetória da empresa, criada em 1993, até transformá-la em uma das principais fornecedoras mundiais de processadores utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial.