TECNOLOGIA

Galaxy S25 Ultra fica por quase metade do preço na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros

Aparelho da Samsung tem câmera principal de 200 MP, tela de 6,9 polegadas e Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:48

Galaxy S25 Ultra fica por quase metade do preço na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros Crédito: Divulgação

O Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, está em oferta na Amazon nesta sexta-feira (2). O aparelho, que tem preço de referência de R$ 10.999, pode ser encontrado por R$ 4.958, uma redução de cerca de 55% no valor pago à vista. Para quem preferir parcelar, fica por R$5.509 e pode ser dividido em até 12 vezes sem juros.

O modelo na cor Titânio Preto conta com tela de 6,9 polegadas, câmera quádrupla com sensores de 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP e suporte à rede 5G. O preço anunciado está sujeito à disponibilidade e às condições de venda da Amazon. Para conferir a oferta, clique aqui.

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Parte da linha Galaxy S25, o aparelho aposta em recursos de inteligência artificial por meio do Galaxy AI. Entre as funções estão ferramentas para tradução em tempo real, geração e edição de conteúdos, pesquisa na tela e recursos baseados em comandos de voz.

Um dos destaques é o Gemini Live, que permite interagir com o aparelho por meio de conversas naturais e realizar ações entre diferentes aplicativos. O smartphone também conta com recursos como o Now Bar e o Now Brief, que organizam informações e notificações ao longo do dia.

O Galaxy S25 Ultra é equipado com o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, processador desenvolvido para a linha e fabricado em processo de 3 nanômetros. Segundo a Samsung, o componente foi desenvolvido para ampliar o desempenho do aparelho, especialmente em tarefas que utilizam inteligência artificial.

Câmeras

No conjunto fotográfico, o Galaxy S25 Ultra traz uma câmera principal de 200 MP, acompanhada por outros três sensores. O aparelho também oferece recursos voltados à gravação de vídeos, incluindo ferramentas de edição e redução de ruídos.

Entre os recursos de fotografia está o Assistente de Fotografia, que permite realizar edições diretamente no aparelho. A Samsung também destaca recursos de inteligência artificial para reconhecimento de objetos e otimização de imagens.

O smartphone tem tela de 6,9 polegadas e acabamento em titânio, característica exclusiva da versão Ultra da linha. O modelo também utiliza vidro Corning Gorilla Armor e tem estrutura desenvolvida para oferecer maior resistência.

O Galaxy S25 Ultra está disponível em diferentes opções de acabamento, incluindo Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Prata e Titânio Azul.