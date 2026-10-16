BATERIA DE ATÉ 37 HORAS

Galaxy S25 Ultra tem desconto de quase R$ 5,7 mil na Amazon nesta sexta (16)

Smartphone com 512 GB e 12 GB de RAM passa de R$ 11.999 para R$ 6.332 em promoção

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:42

Galaxy S25 Ultra de 512 GB tem 47% de desconto na Amazon nesta sexta-feira Crédito: Reprodução

O Samsung Galaxy S25 Ultra 5G está com desconto de 47% na Amazon nesta sexta-feira (16). O smartphone na versão com 512 GB de armazenamento, 12 GB de RAM e acabamento em Titânio Preto pode ser encontrado por R$ 6.332, ante o preço original de R$ 11.999.

A compra também pode ser parcelada em até 12 vezes de R$ 527,74 sem juros, na oferta informada. Os valores e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento, conforme as condições comerciais da Amazon e o estoque do produto. Para conferir, clique aqui.

Galaxy S25 Ultra fica por quase metade do preço na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros 1 de 6

O aparelho faz parte da linha premium da Samsung e tem como um dos principais destaques os recursos de inteligência artificial do Galaxy AI. As funcionalidades permitem realizar tarefas como traduções em tempo real, geração de textos e imagens e pesquisas a partir do conteúdo exibido na tela.

Entre os recursos disponíveis está o Gemini Live, que possibilita interações por voz em linguagem natural e a realização de tarefas envolvendo diferentes aplicativos. O smartphone também conta com ferramentas como a Now Bar e a Now Brief, que facilitam o acompanhamento de atividades e oferecem resumos diários, além de funções de gravação, transcrição e resumo de chamadas no próprio dispositivo.

Câmeras e desempenho

O Galaxy S25 Ultra conta com um conjunto de quatro câmeras, com sensores de 200 MP, 50 MP, 10 MP e 50 MP. O sistema foi desenvolvido para registrar imagens com alto nível de detalhes e cores vibrantes, além de oferecer recursos para gravações noturnas e reconhecimento de tons de pele.

Na edição de fotos e vídeos, o aparelho disponibiliza ferramentas de inteligência artificial, como o eliminador de áudio, que ajuda a reduzir ruídos indesejados nas gravações. Também é possível combinar fotos e vídeos da galeria para criar projetos de filmes.

O desempenho fica por conta do processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado com tecnologia de 3 nanômetros. O componente foi projetado para oferecer maior capacidade de processamento, inclusive em tarefas que utilizam inteligência artificial.

O smartphone possui tela de 6,9 polegadas e acabamento em titânio, característica da versão Ultra. O aparelho também conta com o vidro Corning Gorilla Armor, desenvolvido para oferecer resistência a arranhões e impactos, além de brilho adaptável para proporcionar uma visualização confortável em diferentes condições de iluminação.