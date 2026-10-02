TECNOLOGIA

Garmin Forerunner 55, relógio queridinho dos corredores, fica quase pela metade do preço na Amazon; veja oferta

Modelo tem GPS integrado, treinos personalizados e bateria de até 14 dias

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:51

Conheça o relógio Garmin Forerunner 55, um dos preferidos dos corredores Crédito: Reprodução

O Garmin Forerunner 55, um dos principais relógios esportivos voltados principalmente para corredores, está em oferta na Amazon. O modelo na cor branca pode ser encontrado por R$ 1.134,30 à vista no Pix ou em até 12 parcelas de R$ 99,51 sem juros, totalizando R$ 1.194,01 no pagamento parcelado, nesta sexta-feira (2).



Na loja oficial da Garmin Brasil, o mesmo modelo na cor branca aparece por R$ 1.899. A diferença entre os valores é de R$ 764,70 no pagamento à vista. O preço e a disponibilidade da oferta na Amazon podem variar conforme estoque e condições de venda. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível. Para conferir o anúncio, clique aqui.

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O Forerunner 55 conta com GPS integrado para acompanhar informações como tempo, distância, ritmo e velocidade durante corridas e caminhadas. O relógio também oferece sugestões de treinos personalizados, com atividades pensadas para ajudar o usuário a desenvolver o desempenho na corrida.

Além da corrida, o dispositivo possui diferentes perfis esportivos, incluindo corrida virtual, esteira, atletismo, pista fechada, natação em piscina, ciclismo, bicicleta indoor, caminhada, caminhada indoor, ioga, pilates, cardio, elíptico, subida de escadas e HIIT.

Bateria e características

Um dos destaques do Forerunner 55 é a autonomia da bateria, que pode chegar a 14 dias no modo smartwatch, de acordo com as especificações divulgadas para o modelo. O relógio tem caixa de 42 mm e pulseira de silicone. A estrutura é feita de metal leve ou polímero reforçado com fibra de carbono, conforme a configuração do produto.

O dispositivo também é resistente à água, característica que permite seu uso em atividades como natação em piscina. A versão anunciada na oferta é a branca, com referência ao modelo Forerunner 55 da Garmin.