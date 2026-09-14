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Garmin Vivoactive 5 fica R$ 720 mais barato em oferta na Amazon e pode ser parcelado em até 21x

Relógio inteligente tem GPS, monitor cardíaco e recursos para corrida, sono e acompanhamento da saúde

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:30

Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5
Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5 Crédito: Reprodução

Desenvolvido para acompanhar atividades físicas, mas também para saúde e rotina diária, o relógio inteligente Garmin Vivoactive 5 reúne recursos voltados ao monitoramento do corpo e do desempenho esportivo, com ferramentas que ajudam o usuário a acompanhar treinos, recuperação, sono e níveis de energia.

Em uma oferta da Amazon, o modelo com monitor cardíaco de pulso e GPS pode ser encontrado com um desconto de 22% - ou seja, passando de R$ 3.249 para R$2.529. É possível dividir em até 18 vezes sem juros ou em 21x sem juros usando o cartão da plataforma. O frete também pode ser grátis para assinantes Prime. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5

Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5 por Reprodução
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Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5 por Reprodução

De acordo com a fabricante, essa versão do smartwatch foi desenvolvida com recursos avançados de saúde e fitness e funciona como uma espécie de treinador pessoal no pulso, com ferramentas para apoiar diferentes objetivos. Entre os recursos está o Body Battery, que acompanha os níveis de energia ao longo do dia e indica momentos de maior disposição ou necessidade de recuperação. A ferramenta também oferece informações sobre como sono, cochilos, atividades diárias e períodos de estresse podem afetar os níveis de energia.

Outro destaque é o Coach do Sono, que fornece uma pontuação para o período de descanso e orientações personalizadas sobre a quantidade de sono necessária. O recurso permite acompanhar diferentes estágios do sono e cochilos, além de métricas como o status da variabilidade da frequência cardíaca (HRV).

Para quem pratica exercícios, o relógio conta com mais de 30 aplicativos esportivos e de GPS pré-carregados. Entre as opções estão caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, atividades para usuários de cadeira de rodas e outras modalidades.

O vívoactive 5 também oferece informações sobre os efeitos dos treinos no corpo e o tempo de recuperação necessário antes de uma nova atividade. O recurso permite acompanhar a resposta do organismo aos exercícios e pode ajudar no planejamento dos próximos treinos.

Outra função é o Relatório da Manhã, que apresenta, logo após o despertar, informações como sono, recuperação, calendário diário e status da HRV. O conteúdo exibido pode ser personalizado de acordo com as preferências do usuário.

O relógio também permite receber e-mails, mensagens de texto e outras notificações diretamente no dispositivo quando conectado a um iPhone ou smartphone Android. Em aparelhos Android, é possível responder a mensagens usando o teclado do próprio relógio e visualizar fotos recebidas na tela.

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro

5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução
6 de setembro: Corrida Rústica Serra das Lontras, em Arataca. Largada: Praça de Eventos, Bairro Vila Eglantina, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-rustica-serra-das-lontras por Reprodução
6 de setembro: Ultra da Gratidão, em Alagoinhas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-da-gratidao-2026-86239 por Reprodução
6 de setembro: Corrida da Pena, em Porto Seguro. Largada: Centro Histórico, Igreja Nossa Senhora da Pena, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridadapena por Reprodução
6 de setembro: 2ª Corrida da Transalvador, em Salvador. Largada: no Farol da Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-corrida-solidaria-da-transalvador-34-anos por Reprodução
6 de setembro: Corrida pela vida, em Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-solidaria-pela-vida por Reprodução
12 de setembro: AN Alagoinhas Night Run, em Alagoinhas. Largada: Praça dos Esportes, às 19h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/an-run-2026 por Reprodução
12 de setembro: Corrida e Caminhada Delas, em Itacaré. Largada: Ola Bistro e Café, às 7h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-correr-3-anos-corrida-e-caminhada-delas/3548187 por Reprodução
12 de setembro: Treinão da Primavera, em Camaçari. Largada: no Centro Universitário Famec, às 6h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-primavera/3525724 por Reprodução
12 de setembro: BTR - Brou Trail Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Largada: Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, às 8h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/btr-brou-trail-arraial-d-ajuda/3316757?referrer=www.corridasbr.com.br&referrer=www.corridasbr.com.br por Reprodução
13 de setembro: Sisal Candy Run, em Candeal. Mais informações em: https://platoon.com.br/sisalcandyrun por Reprodução
13 de setembro: Desafio Nativo Run, em Camaçari. Largada: Itacimirim, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-desafio-nativo-run por Reprodução
13 de setembro: 10 milhas da Costa do Cacau, em Ilhéus. Largada:  Rodovia BR-415, Km 22 (Rod. Jorge Amado) Sede da Ceplac, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/dezmilhascostadocacau2026 por Reprodução
13 de setembro: Run Fest, em Lauro de Freitas. Largada: Estacionamento do Total Atacado, no Parque Shopping Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/run-fest-total-atacado-2026 por Reprodução
13 de setembro: Desafio Caesg - Cipe Sudoeste, em Vitória da Conquista. Avenida Olivia Flores, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/desafiocaesg2026 por Reprodução
13 de setembro: Asics Run Challenge, em Salvador. Largada: Praça de Piatã, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/asics-run-challenge-2026-etapa-salvador-86043 por Reprodução
13 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Ribeira do Pombal. Largada: Praça da Juventude, às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ribeira-do-pombal por Reprodução
13 de setembro: Corrida da Águia, em Salvador. Rotatória da Ufba, em Ondina, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/xxxix-corrida-da-aguia por Reprodução
19 de setembro: Corrida Vale do Pati, em Andaraí. Largada: Praça Aureliano Gondim, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridavaledopati-2026 por Reprodução
19 de setembro - Corrida do Bahêa, em Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-bahea-fsa por Reprodução
20 de setembro: Plastic Run, em Camaçari. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-plastic-run por Reprodução
20 de setembro: Master Track Run, em Porto Seguro. Largada: Rotatória 2, as 6h. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/mastertrackrun/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida Fazendo meu Difícil, Salvador. Largada: Jardim de Alah, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/treino/5-edicao-corrida-e-caminhada-fazendo-meu-dificil por Reprodução
20 de setembro: Circuito Sesc de Corridas - etapa Jequié. Largada: Avenida César Borges (em frente ao Colégio Paulo Freire, antigo Modelo), às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---jequie por Reprodução
20 de setembro: Corrida da Saúde Farmácia Brito, em Feira de Santana. Largada: Centro de Convenções, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-saude-farmacia-brito-2026-74061 por Reprodução
20 de setembro: Corrida Saúde Crônica, em Salvador. Largada na Praça Bahia Sol (em frente ao IBR), Ondina, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/4867/corrida-saude-cronica-2026 por Reprodução
20 de setembro: Circuito das Estações (Primavera), em Salvador. Mais informações em: https://www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/primavera/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida da paz M10 FitRun, em Vitória da Conquista. Largada na Lagoa das Bateias, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-paz-setembro-amarelo por Reprodução
20 de setembro: Selvagem Trail, em Salvador. Largada no Alto Andu, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/selvagem-trail-run por Reprodução
25 e 26 de setembro: Fest Night Run, em Arraial D'Ajuda. Mais informações em: https://www.races.com.br/arraial-d-ajuda-night-run-2-edicao por Reprodução
26 de setembro: Maratoninha Salvador, em Salvador. Largada no Centro de Convenções de Salvador, às 9h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONINHA%20SALVADOR%202026-87667 por Reprodução
26 e 27 de setembro: Maratona Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-salvador-2026-74554 por Reprodução
27 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Eunápolis. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---eunapolis por Reprodução
27 de setembro: Beer Run, em Pojuca. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/pojuca-beer-run por Reprodução
27 de setembro: Ticktrail Chapada, em Seabra. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/419/tick-trail-chapada-2026 por Reprodução
27 de setembro: Meia maratona de Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/ii-meia-maratona-paulo-afonso-2026 por Reprodução
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5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução

O dispositivo possui GPS, tela sensível ao toque e botões para controle. A caixa é feita de polímero reforçado com fibra, enquanto a pulseira utiliza silicone. O vívoactive 5 tem resistência à água de até 50 metros e fechamento por fivela.

A bateria tem capacidade de 1.100 mAh e, segundo as especificações informadas, oferece autonomia de até 14 dias. O tempo de carregamento indicado é de aproximadamente duas horas. O modelo pode ser utilizado em atividades como corrida, cardio, ciclismo, yoga, treinamento e exercícios de fitness.

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Corrida Garmin

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