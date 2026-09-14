VIDA ATIVA

Garmin Vivoactive 5 fica R$ 720 mais barato em oferta na Amazon e pode ser parcelado em até 21x

Relógio inteligente tem GPS, monitor cardíaco e recursos para corrida, sono e acompanhamento da saúde

Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:30

Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5 Crédito: Reprodução

Desenvolvido para acompanhar atividades físicas, mas também para saúde e rotina diária, o relógio inteligente Garmin Vivoactive 5 reúne recursos voltados ao monitoramento do corpo e do desempenho esportivo, com ferramentas que ajudam o usuário a acompanhar treinos, recuperação, sono e níveis de energia.

Em uma oferta da Amazon, o modelo com monitor cardíaco de pulso e GPS pode ser encontrado com um desconto de 22% - ou seja, passando de R$ 3.249 para R$2.529. É possível dividir em até 18 vezes sem juros ou em 21x sem juros usando o cartão da plataforma. O frete também pode ser grátis para assinantes Prime. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça o smartwatch Garmin Vivoactive 5 1 de 6

De acordo com a fabricante, essa versão do smartwatch foi desenvolvida com recursos avançados de saúde e fitness e funciona como uma espécie de treinador pessoal no pulso, com ferramentas para apoiar diferentes objetivos. Entre os recursos está o Body Battery, que acompanha os níveis de energia ao longo do dia e indica momentos de maior disposição ou necessidade de recuperação. A ferramenta também oferece informações sobre como sono, cochilos, atividades diárias e períodos de estresse podem afetar os níveis de energia.

Outro destaque é o Coach do Sono, que fornece uma pontuação para o período de descanso e orientações personalizadas sobre a quantidade de sono necessária. O recurso permite acompanhar diferentes estágios do sono e cochilos, além de métricas como o status da variabilidade da frequência cardíaca (HRV).

Para quem pratica exercícios, o relógio conta com mais de 30 aplicativos esportivos e de GPS pré-carregados. Entre as opções estão caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, atividades para usuários de cadeira de rodas e outras modalidades.

O vívoactive 5 também oferece informações sobre os efeitos dos treinos no corpo e o tempo de recuperação necessário antes de uma nova atividade. O recurso permite acompanhar a resposta do organismo aos exercícios e pode ajudar no planejamento dos próximos treinos.

Outra função é o Relatório da Manhã, que apresenta, logo após o despertar, informações como sono, recuperação, calendário diário e status da HRV. O conteúdo exibido pode ser personalizado de acordo com as preferências do usuário.

O relógio também permite receber e-mails, mensagens de texto e outras notificações diretamente no dispositivo quando conectado a um iPhone ou smartphone Android. Em aparelhos Android, é possível responder a mensagens usando o teclado do próprio relógio e visualizar fotos recebidas na tela.

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O dispositivo possui GPS, tela sensível ao toque e botões para controle. A caixa é feita de polímero reforçado com fibra, enquanto a pulseira utiliza silicone. O vívoactive 5 tem resistência à água de até 50 metros e fechamento por fivela.