LANÇAMENTO

Huawei Watch GT 7 Pro chega ao Brasil por R$ 1.499 na promoção 9.9 do Mercado Livre

Novo smartwatch estreia com R$ 1.200 de desconto, bateria de até 21 dias e recursos avançados para esportes e saúde;

Estadão

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:04

Campanha é estrelada por Cauã Reymond Crédito: Divulgação

A Huawei anuncia a chegada do HUAWEI WATCH GT 7 Pro ao Brasil com uma condição especial de lançamento. No dia 9 de setembro, durante o 9.9 do Mercado Livre, o novo smartwatch estará disponível por R$ 1.499, ante o preço sugerido de R$ 2 699, sujeito à disponibilidade de estoque e às condições da plataforma.

O HUAWEI WATCH GT 7 Pro chega ao país com bateria de até 21 dias, recursos avançados para esportes e saúde e novo sistema de localização. A campanha brasileira é estrelada novamente por Cauã Reymond, parceiro da Huawei em gerações anteriores de smartwatches da marca.

Bateria

Com autonomia de até 21 dias, o HUAWEI WATCH GT 7 Pro busca reduzir as interrupções para recarga e permitir um acompanhamento mais contínuo de atividades físicas, sono e indicadores de saúde e bem-estar. Para atividades de longa duração, são até 51 horas no modo Corrida em Trilha e até 44 horas no modo Ciclismo ao Ar Livre.

Para esportes outdoor, o modelo traz o Sistema de Posicionamento HUAWEI Sunflower, combinado a um algoritmo de navegação inercial XDR impulsionado por IA. A tecnologia realiza predição de rota para auxiliar o acompanhamento do percurso mesmo em locais com sinal prejudicado, como túneis, pontes e montanhas.

O smartwatch oferece mais de 100 modos de treino, mapas coloridos offline e recursos dedicados a modalidades como corrida, ciclismo e esqui. Entre as novidades estão detecção de curvas pelo pulso, detecção de Força G e mapas de mais de 3 mil estações de esqui ao redor do mundo.

Na saúde, a nova Pontuação de Preparo Físico reúne informações como sono, estresse, exercícios e recuperação para ajudar o usuário a compreender sua condição física. O HUAWEI TruSense System complementa a experiência com acompanhamento de frequência cardíaca, VFC, sono e estresse, além de recursos como ECG e identificação de arritmias.