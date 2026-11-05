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iPhone 15 tem desconto de mais de R$ 2 mil na Amazon nesta quinta-feira (5)

Modelo de 128 GB sai por R$ 3.779,10 no Pix ou NuPay e também pode ser parcelado em até 12 vezes

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:52

Conheça o Apple iPhone 15 Crédito: Reprodução

O Apple iPhone 15 de 128 GB está com desconto na Amazon nesta quinta-feira (5), em uma oferta de esquenta Black Friday. O smartphone, na versão preta, pode ser comprado por R$ 3.779,10, com pagamento via Pix ou NuPay e aplicação de 10% de desconto à vista. O preço original anunciado é de R$ 5.999,00, o que representa uma redução de R$ 2.219,90.

Para quem prefere parcelar, o aparelho também pode ser adquirido em até 12 vezes de R$ 349,99 sem juros, totalizando R$ 4.199,00. Nesse formato, o desconto é menor em comparação com o pagamento à vista.

Conheça o Apple iPhone 15 1 de 6

A oferta está disponível na Amazon nesta quinta, mas os preços, as condições de pagamento e a disponibilidade do produto podem sofrer alterações a qualquer momento, conforme o estoque e as políticas da loja. Por isso, é importante conferir as condições atualizadas diretamente na página do produto antes de finalizar a compra. Para ver o anúncio, clique aqui.

Entre os destaques do iPhone 15 está a Dynamic Island, recurso que permite acompanhar notificações, chamadas e atividades em tempo real sem interromper o uso de outros aplicativos. O modelo também conta com tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas e estrutura em alumínio, com proteção Ceramic Shield na parte frontal e resistência a respingos, água e poeira.

O conjunto de câmeras inclui um sensor principal de 48 megapixels e uma teleobjetiva de 2x com qualidade óptica, que permite capturar imagens com mais detalhes e aproximar o enquadramento. O aparelho também oferece recursos aprimorados para retratos, como a possibilidade de alterar o foco entre pessoas mesmo depois de a fotografia ser registrada.

O desempenho fica por conta do chip A16 Bionic, que permite executar recursos avançados de fotografia e manter transições fluidas durante o uso. Outro diferencial é a entrada USB-C, que possibilita utilizar o mesmo cabo de carregamento de outros dispositivos da Apple, como Mac e iPad.