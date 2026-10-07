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iPhone 16e de 128 GB está no menor preço em 365 dias e pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros; veja a oferta

Smartphone da Apple caiu de R$ 5.799 para R$ 3.199 à vista e tem câmera de 48 MP

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:38

iPhone 16e com 128 GB tem desconto e sai por R$ 3.199 à vista Crédito: Reprodução

Quem está buscando um novo celular pode conferir a oferta do iPhone 16e. No modelo com 128 GB, o aparelho pode ser encontrado por R$ 3.199 à vista, contra o preço anterior de R$ 5.799. O valor representa uma redução de R$ 2.600, equivalente a cerca de 44,8% de desconto. A compra também pode ser feita em até 12 parcelas sem juros.

O desconto foi disponibilizado durante a Mega Oferta Prime e está disponível nesta quarta-feira (7). O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui. Na versão disponível na oferta, o aparelho tem acabamento na cor branca, tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas e sistema de câmera de 48 MP.

Segundo a Amazon, esse é o menor valor já registrado para venda do aparelho na plataforma nos últimos 365 dias. Confira a oferta aqui.

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Tela e armazenamento

O iPhone 16e conta com uma tela Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas, voltada para oferecer maior definição e contraste nas imagens.

O modelo é comercializado com opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB. A oferta destacada, porém, é para a versão com 128 GB.

O aparelho também tem certificação IP68, que indica resistência a respingos, água e poeira. Segundo a norma IEC 60529, o dispositivo pode permanecer em uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos, em condições controladas.

O conjunto fotográfico traseiro traz um sistema de câmera 2 em 1 Fusion de 48 MP, com abertura ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem e Focus Pixels híbrido. O aparelho permite fazer fotos em alta resolução de 24 MP e 48 MP.

Para vídeos, o iPhone 16e grava em 4K com Dolby Vision, nas opções de 24, 25, 30 ou 60 quadros por segundo. O sistema também oferece estabilização óptica de imagem para vídeo, zoom digital de até 6x, zoom de áudio e flash True Tone.

Na parte frontal, o aparelho tem uma câmera de 12 MP, com abertura ƒ/1.9, foco automático com Focus Pixels, Flash Retina e recursos como Photonic Engine, Deep Fusion e HDR Inteligente 5. Também estão disponíveis o Modo Retrato com Controle de Profundidade e Iluminação de Retrato com seis efeitos.