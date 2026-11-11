LITERATURA

Kindle com tela colorida tem desconto de R$ 500 na Amazon nesta quarta-feira (11)

Modelo Colorsoft de 16 GB passa de R$ 1.499 para R$ 999 e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:30

Conheça o Amazon Kindle Colorsoft Crédito: Reprodução

Quem deseja investir em um leitor digital com tela colorida pode aproveitar uma oferta especial na Amazon nesta quarta-feira (11). O Kindle Colorsoft de 16 GB, modelo lançado em 2024, está com o preço reduzido de R$ 1.499 para R$ 999. O desconto representa uma economia de R$ 500 na compra do dispositivo, que também pode ser parcelado em até 10 vezes de R$ 99,90 sem juros.

O aparelho tem tela Colorsoft de 7 polegadas, desenvolvida para proporcionar uma experiência de leitura em cores, com contraste suave aos olhos e reprodução de imagens e capas. O recurso permite ainda destacar trechos dos livros em quatro cores: amarelo, laranja, azul e rosa.

Conheça o Amazon Kindle Colorsoft 1 de 7

A oferta está sujeita à disponibilidade de estoque e pode ser encerrada ou ter o preço alterado pela Amazon a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, os valores e as condições de pagamento devem ser conferidos diretamente na página do produto no momento da compra. Para conferir o anúncio, clique aqui.

Outro diferencial é a possibilidade de ajustar a temperatura da iluminação, alternando entre tons brancos e âmbar. A configuração permite adaptar a tela a diferentes ambientes, tanto durante a leitura sob a luz do sol quanto em locais escuros. O dispositivo também oferece a opção de inverter as cores da página, substituindo o fundo branco pelo preto e vice-versa, sem perder a exibição colorida de imagens e capas.

Com armazenamento de 16 GB, o Kindle Colorsoft permite acessar a Loja Kindle, que reúne mais de 3 milhões de títulos. Também é possível contratar o serviço Kindle+ para acessar um catálogo adicional de livros, incluindo best-sellers.

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A bateria pode durar até oito semanas com uma única recarga via USB-C, considerando meia hora de leitura diária, conexão Wi-Fi desligada e iluminação no nível 13. A autonomia pode variar de acordo com as configurações e a frequência de utilização.