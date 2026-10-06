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Kindle de 16 GB fica R$ 380 mais barato e pode ser parcelado em 21 vezes sem juros

Modelo passa de R$ 899 para R$ 519 e tem tela antirreflexo, modo noturno e bateria de até seis semanas

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:07

Conheça o Kindle 16GB (modelo 2024) Crédito: Reprodução

Quem está em busca de um leitor digital pode encontrar o Kindle de 16 GB (modelo de 2024) em oferta. O dispositivo, que custa originalmente R$ 899, está com 42% de desconto e sai por R$ 519. Compacto e leve, o aparelho é voltado para quem quer levar uma biblioteca inteira na bolsa sem precisar carregar livros físicos.

O desconto foi disponibilizado durante a Mega Oferta Prime e está disponível na manhã desta terça-feira (6). É possível parcelar em até 21 vezes sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Conheça o Kindle 16GB (modelo 2024) 1 de 8

Neste modelo, o Kindle conta com tela antirreflexo de seis polegadas, resolução de 300 ppi, alto contraste e iluminação frontal ajustável. O recurso permite adaptar a leitura a diferentes condições de luminosidade, enquanto o modo noturno pode ser utilizado para tornar a experiência mais confortável em ambientes escuros.

Com 16 GB de armazenamento, o dispositivo é capaz de guardar milhares de eBooks, além de revistas e histórias em quadrinhos. O conteúdo adquirido na Amazon também conta com armazenamento gratuito na nuvem.

Outro destaque é a autonomia. Segundo as especificações do aparelho, a bateria pode durar até seis semanas com uma única carga, considerando uma leitura diária de 30 minutos, Wi-Fi desligado e iluminação no nível 13. A duração pode variar de acordo com a forma de utilização.

O aparelho também foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de leitura sem distrações. Por não ter aplicativos de redes sociais, mensagens ou e-mail, usuários contam que é possível se concentrar no conteúdo sem as interrupções comuns de smartphones e tablets.

Design

O modelo pesa 158 gramas e mede 157,8 x 108,6 x 8,0 mm. A tela utiliza tecnologia de fonte otimizada e oferece escala de cinza com 16 níveis, além de trocas de página rápidas.

O dispositivo funciona de maneira completamente sem fio e não exige conexão com um computador para baixar conteúdos. A conectividade é feita por Wi-Fi, com compatibilidade com redes de 2,4 GHz e 5,0 GHz.